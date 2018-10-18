Ускорение доходного падения

Росстат оценил изменение материального положения россиян в сентябре

Реальные доходы россиян в сентябре сократились на 1,5% после снижения на 0,9% в августе, сообщил Росстат. Ускорение спада связано с ростом инфляции и вполне предсказуемо, потому как электоральный цикл завершился, говорят аналитики

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в сентябре сократились на 1,5% в годовом выражении, это больше, чем в августе, когда падение составило 0,9%, следует из доклада Росстата, опубликованного в среду, 17 октября. Таким образом, после восьми месяцев роста динамика реальных доходов второй месяц подряд находится в отрицательной зоне.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы, скорректированные на уровень инфляции и не учитывающие обязательные платежи. В сентябре инфляция составила 3,4% в годовом выражении. Ускорение инфляции — один из ключевых факторов падения реальных доходов, уверен директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Рост зарплат не спасает

Продолжившийся рост номинальных и реальных зарплат россиян в сентябре не смог поддержать реальные доходы граждан. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в сентябре 2018 года, по оценке Росстата, составила 42,2 тыс. руб. — по сравнению с прошлым сентябрем она выросла на 7,2% в реальном выражении.

Динамика показателя заработной платы, представляемая Росстатом, не показывает реальную ситуацию с зарплатами в экономике, полагает Тремасов: «Это бумажный эффект. Если бы зарплаты росли на такую величину, как показывает Росстат, у нас бы был просто потребительский бум и намного более высокая инфляция. То, что показывает Росстат по зарплатам, это просто результат повышения МРОТ, что, по-видимому, перевело часть зарплат из серой зоны в белую, но люди на руки от этого не стали больше денег получать». Падение реальных доходов может свидетельствовать о снижении реальной зарплаты в ненаблюдаемом неформальном секторе экономики, указывали эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС в сентябрьском мониторинге.

Все остальные компоненты реальных доходов, кроме зарплат, находятся в отрицательной зоне, продолжил Тремасов. Доходы от предпринимательской деятельности сокращаются в условиях падения потребительского спроса, доходы от активов также имеют негативную динамику, добавил экономист.

На динамику реальных доходов повлияло не только ускорение инфляции, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. «У нас прошел электоральный цикл. Динамика зарплаты и доходов [в 2018 году] в общем повторяет динамику в электоральном цикле 2012 года. В этом смысле наблюдаемое ухудшение [показателя реальных доходов] ожидаемо», — сказала РБК Орлова.

Реальные доходы граждан показывали положительную динамику на протяжении января—июля 2018 года (без учета единовременной выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. руб. в январе 2017 года). С учетом этой выплаты в январе реальные доходы сократились на 6,8% в годовом выражении, однако в следующие полгода все равно росли. До этого реальные доходы граждан падали на протяжении четырех лет (в 2017 году сокращение составило 1,7%, в 2016 году — 5,8%, в 2015-м — 3,2%, в 2014-м — 0,7%).

Перспективы 2019 года

В 2019 году реальные доходы могут выйти в положительную зону, но рост будет совсем небольшой — от 0 до 1%, полагает Орлова. «Главный вопрос — [показатель] потребления на следующий год, потому что растет налоговая нагрузка, НДС (с 2019 года ставка налога будет повышена с 18 до 20%. — РБК) будет оплачиваться населением. Пенсионная реформа тоже будет оказывать негативный эффект, потому что около 2 млн человек не получат пенсии, на которые они рассчитывали в следующем году», — отметила Орлова. По мнению экономиста, дефицит рабочей силы в экономике приведет к сохранению роста зарплат в 2019 году.

Реальные доходы граждан из-за ускорения инфляции будут сокращаться как до конца 2018 года, так и весь 2019 год, уверен Тремасов. По оценке ЦБ, по итогам 2018 года инфляция может превысить уровень 4%, на который ЦБ таргетирует инфляцию. В первом полугодии 2019 года она может достигнуть 6% на фоне повышения НДС, а по итогам года составить 5,5%.

По прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы в следующем году увеличатся на 1%, а затем их рост ускорится — до 2,2% к 2021 году.