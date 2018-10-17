Крестный уход

Девять вопросов о последствиях разрыва евхаристического общения РПЦ и Константинополя

РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Как это скажется на других поместных церквях, в каких храмах теперь нельзя молиться и сократится ли паломничество на Афон — разбирался РБК

Митрополит Варсонофий (в центре) и Владимир Легойда (справа) (Фото: Игорь Палкин / РИА Новости)

Русская православная церковь (РПЦ) 15 октября разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, расценив его последние действия как «беззаконные» и «неканонические», при этом Священный синод РПЦ обвинил Вселенский патриархат в «принятии в общении раскольников».

Причиной этого решения стало то, что четырьмя днями ранее Константинополь подтвердил намерение предостави​ть автокефалию украинской православной церкви и установил каноническое общение с двумя украинскими церквями, не признаваемыми РПЦ, — Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ).

1. Что такое евхаристическое общение и зачем оно нужно верующим и церквям? Евхаристическое общение — каноническое единство церквей, возможность для их последователей беспрепятственно участвовать в таинствах другой церкви. Разрыв такого общения — запрет на принятие и непризнание совершаемых ею таинств. Разрыв евхаристического общения на церковном уровне означает, что архиереи и священники РПЦ не смогут участвовать в совершении литургии совместно с иерархами и священниками Константинопольского патриархата, а миряне не смогут молиться, причащаться и совершать другие таинства в храмах Константинопольского патриархата. Единство церкви, ее соборность в православии подтверждается евхаристическим общением, объяснил РБК протоиерей Андрей Ткачев. «Это публичное подтверждение единства веры и единства в канонах, порядке и устройстве церковной жизни», — говорит он. Вопрос совместной службы особенно актуален для диаспор и приходов, находящихся за рубежом, поясняет священнослужитель. «Сейчас нет ни одного народа, локализованного в пределах своих земель. Я, православный священник, приезжаю в любую страну, нахожу там православный храм и имею счастье там служить совместную службу с местными священнослужителями, подтверждая нашу интернациональность, нашу верность Христу независимо от того, где мы живем и на каких языках мы говорим», — говорит Ткачев. По его словам, отказ от такой практики символизирует глубокие расхождения между церквями — в данном случае «не столько догматического характера, сколько в вопросах дисциплины, правил поведения себя в семье Божией». Исторический прецедент Выступая перед журналистами после заседания Священного синода, председатель отдела внешних церковных связей РПЦ, митрополит Иларион напомнил, что евхаристическое общение РПЦ со Вселенским патриархатом в последние года уже прерывалось из-за событий в Эстонии. В 1996 году патриарх Варфоломей принял Эстонскую апостольскую православную церковь под свою каноническую юрисдикцию, после чего Священный синод РПЦ под председательством патриарха Алексия постановил приостановить каноническое и евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Однако кризис был довольно быстро улажен.

2. В каких храмах теперь нельзя молиться? Как для духовенства, так и мирян РПЦ молитва в храмах Константинопольского патриархата теперь является грехом. «Вступление в общение с уклонившимися в раскол, а тем паче отлученными от Церкви равносильно уклонению в раскол и сурово осуждается канонами Святой Церкви», — говорится в заявлении, принятом синодом. В случае нарушения такого дисциплинарного запрета клириков ждет наказание, остальным воцерковленным придется покаяться, объяснил во вторник секретарь отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук. Мода на Афон: как российские политики и бизнесмены ездили на гору Еще 6 фото Фотогалерея Нельзя совершать таинства во всех действующих храмах Стамбула, а также в единственном действующем храме в традиционной зоне отдыха российских туристов Анталье. Кроме того, под запрет подпадает ряд церквей в Греции — на Крите, Родосе и других островах Додеканеса. Запрет распространяется и на церкви греческого Афона — земного удела Богоматери, как его называют церковники. Несмотря на то что Пантелеимонов монастырь на Афоне называется русским, он находится в ведении Константинопольского патриархата, запрет синода распространяется и на него, объяснил РБК заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Игумен монастыря архимандрит Евлогий является священнослужителем Константинопольского патриархата, а не РПЦ. Православие в России В России 71% граждан называют себя православными, показал проведенный в 2017 году опрос Pew Research. Ежедневно молятся — 17%, в США — 55%, говорится в том же исследовании. Российские социологические службы опросов в последние годы не проводили. Фонд общественного мнения в 2014 году сообщал, что в пересчете на число всех опрошенных в России лишь до 8% утверждали, что посещают храм раз в месяц или чаще.

3. Как раскол скажется на поместных церквях? В диптихе РПЦ — 15 поместных (автокефальных) православных церквей, в диптихе Константинополя — 14 (РПЦ признает еще и Американскую православную церковь). Вселенский патриарх в диптихе (старшинстве чести) считается первым среди равных. При этом по пастве лидирует Русская православная церковь — 164 млн человек (данные Всемирного совета церквей). На втором месте — Румынская православная церковь с паствой 18,8 млн человек, у Константинопольского патриархата — 5,3 млн. У поместных церквей существуют и экзархаты. Для РПЦ это, например, Украинская православная церковь, Белорусская православная церковь. Пока предстоятели других поместных церквей ситуацию подробно не комментировали. Болгарская, Грузинская, Польская православные церкви ждут официальных уведомлений от РПЦ и только потом определятся с позицией, сообщили их представители. Сербский патриарх Ириней в интервью газете «Вечерне новости» предупредил о возможности глубокого и долговременного разрыва в православии. «Необходимо полностью и без исключений соблюдать вековой церковный порядок и святые каноны, наша Церковь-мать в Константинополе, к сожалению, по мнению огромного большинства епископов и теологов СПЦ, сейчас [этого] не делает», — подчеркнул он. Пока РПЦ сохраняет общение со всеми другими поместными церквями, но ситуация может измениться в зависимости от того, как они отреагируют на действия Вселенского патриархата, сказал РБК протоиерей Андрей Новиков. «Нет «евхаристического заражения». Если Александрийская церковь продолжает общаться с Константинопольским патриархатом, мы через них не «заражаемся». Это проблема Александрийской церкви», — объясняет он. Протоиерей Андрей Ткачев также допускает, что поместным церквям рано или поздно все-таки придется решить, «кого они считают более правым», так как проблема выходит на «всеправославный уровень». «Такой вопрос со временем может встать перед прочими поместными церквями — нам служить с русскими, но без греков или наоборот? В сложившейся ситуации нельзя делать и то и то одновременно»​, — говорит он.

4. Как не ошибиться церковью? После разрыва евхаристического общения жизнь паствы РПЦ за рубежом усложнится, сказал РБК настоятель храма Святой равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде (РПЦ, Корсунская епархия) протоиерей Андрей Кордочкин. Понять, к какой церкви относится храм за рубежом, можно по информационной табличке у храма или по тому, кого ведущий службы поминает в ходе службы, пояснил он. Нынешняя ситуация сложна для тех, кто считает себя «чадами РПЦ», но при этом живет в одном из городов, где нет церкви Московского патриархата. Как поступать в этом случае, пока сказать сложно, указывает Кордочкин. Например, в Турции или Финляндии доступ к приходам РПЦ затруднен; многие проживающие за рубежом в странах с большой греческой общиной верующие посещали приходы Константинопольского патриархата. На Святой горе Афон (Фото: Игорь Алексеев / Интерпресс / ТАСС) Верующие, принадлежащие к РПЦ, должны действовать в отношении храмов Константинополя так же, как в отношении храмов католических или англиканских, — обходить их; молиться следует на дому, категоричен протоиерей Андрей Новиков, настоятель Московского Троицкого храма на Воробьевых горах. Они также не должны принимать участия в службах, которые совместно ведут представители любой другой поместной церкви с клириками Константинопольского патриархата, разъяснил РБК настоятель. Могут возникнуть и другие проблемы: в ноябре должно состояться освящение патриаршего собора Румынской православной церкви, в котором примут участие патриархи Румынский и Константинопольский. Необходимо разъяснение от РПЦ, будет ли такой собор считаться освященным. «С моей точки зрения, конечно, это будет неосвященный храм», — говорит протоиерей Андрей. ​

5. Как раскол затронет христианские святыни? Признанным общехристианским святыням по-прежнему можно поклоняться, где бы они ни находились, сказал заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов. Он напомнил, что прихожане РПЦ поклоняются святыням, находящимся в ведении католиков, например мощам святителя Николая Чудотворца в итальянском Бари (цитаты по ТАСС). Немало святынь находится на Афоне, одном из главных святых мест для православных. В русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне хранятся мощи святых Пантелеимона, Силуана Афонского, Иоанна Крестителя, апостолов Луки, Андрея Первозванного, Иакова, Петра, Андрея, Тимофея, Фомы, Варнавы и Варфоломея, а также трех святителей — Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Богослова. Принесение тех или иных святынь для поклонения верующим организуется по совместной договоренности двух церквей или их отдельных епархий. С Афона в последние годы Фондом Андрея Первозванного Владимира Якунина и Фондом Святителя Василия Великого Константина Малофеева в Россию были привезены две святыни — частница пояса Богородицы и дары волхвов. Поясу Богородицы в 2011 году поклонились более 3 млн паломников, дарам волхвов в 2014 году — сотни тысяч человек. Прибытие святынь Константинопольской церкви в Россию в ближайшее время вряд ли будет возможно, сказал РБК пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, отметив, что «с другими церквами никаких сложностей не будет возникать». Он заверил, что сложностей с принесением Благодатного огня из Иерусалима в Россию на Пасху не будет: огонь приносится из Иерусалима, от патриарха Иерусалимского, и в этом вопросе нет связи с отношениями Москвы и Константинополя.​ В Фонде Андрея Первозванного РБК сообщили, что не планируют принесения православных святынь с Афона или из других регионов, находящихся в юрисдикции Константинопольского патриархата. В текущей деятельности фонда и в планах на 2019 год нет программ, связанных с Афоном. РБК направил запросы в Международный фонд восстановления и сохранения культурного и духовного наследия Свято-Пантелеимонова монастыря, в правление которого входят премьер-министр Дмитрий Медведев и патриарх Кирилл, а также в Русское афонское общество, в числе учредителей которого Константин Голощапов и Юрий Лужков.

6. Что ждет служителей русского монастыря на Афоне? «Пока нет никаких причин, для того чтобы говорить о том, что насельники монастыря по каким-то причинам должны были бы покидать эту обитель», — сообщил РБК Александр Волков, отметив, что и Свято-Пантелеимонов монастырь, и остальные монастыри на Афоне подчиняются юрисдикции Константинопольского монастыря. Число российских паломников на Афон уменьшится, предположи​л в разговоре с РБК Юрий Лужков. Он подчеркнул, что о решении РПЦ узнал утром 16 октября и еще не обсуждал его с другими учредителями Русского афонского общества. «Это серьезное решение Русской православной церкви. Надо понимать, что это будет реализовано. Поэтому думаю, что количество российских паломников и нашей церкви в целом радикально уменьшится», — отметил он. По словам Лужкова, это произойдет не «по какому-то приказу или через силовую составляющую», а «через понимание ситуации, в которую попала Русская церковь». «Это очень серьезное осложнение с точки зрения возможностей Афона решать свои вопросы. Афон во многом зависит от паломников. Там, конечно, есть своя небольшая хозяйственная деятельность, но если говорить о приведении в порядок церквей и Афона в целом, то это зависит от тех, кто туда приходит», — добавил он. «Пока ничего не приостанавливается. Никто ничего не может знать, пока святейший патриарх не выскажется, как жить дальше пастве и как действовать. Пока инструкции нет, это все разговоры впустую», — заявил РБК другой учредитель Русского афонского общества Константин Голощапов.

7. Как раскол повлияет на паломнический туризм? С паломническими целями Грецию посещает 80–100 тыс. россиян в год, примерно половина из них, то есть 40–50 тыс., приезжают на святую гору Афон, оценивает гендиректор туроператора «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди. «Никто ничего не понимает, мы ждем каких-то заявлений от Афона», — заявил РБК руководитель паломнического центра «Благословенный Афон» Сергей Максимов. По его словам, от паломников, забронировавших поездки, отказов пока не поступало. В последние годы из-за роста курса евро интерес к паломническим турам уменьшился, а теперь может совсем сойти на нет, прогнозирует Максимов. В среднем за год центр обслуживает несколько сотен паломников. Стоимость индивидуальной поездки на срок от одного дня до двух недель (авиаперелет, шенгенская виза, проживание в отелях и трансфер) начинается от €485 с человека, для организованной группы — от €860 («все включено»). В паломнической службе «Товия» (находится на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском), также предлагающей туры на Афон, РБК сообщили, что программа запланированных поездок не менялась и паломники продолжают отправляться на Афон: «Святыня есть святыня. В Ватикане тоже есть святыни, мы преклоняемся, но богослужение не благословляется». Недельный тур на Афон с вылетом 21 октября сейчас у «Товии» стоит 65 тыс. руб. с человека, на последующие даты — 58,5–61,5 тыс. руб. с человека. Недвижимость в окрестностях Афона пользуется большим спросом, хотя непосредственно на территории, примыкающей к границе Афона, в Уранополисе, получить разрешение на строительство невозможно, говорит менеджер компании El Greko Real Estate Мария Игнатиаду. «Из-за дефицита предложения и близости к Афону в этом месте недвижимость уходит нарасхват. Покупатели, конечно, православные паломники — россияне, украинцы, греки, грузины, — рассказывает Игнатиаду. — Уверена, что нынешняя нестабильность связана больше с политикой, а не с религией и на решениях паломников она никак не скажется». Православный передел: кому достанутся знаменитые украинские лавры Политика По словам Игнатиаду, цена на дома в этом районе выше, чем в других частях Халкидиков, на 20–40%. «Цены здесь начинались от €3 тыс. за 1 кв. м и могли достигать €7–10 тыс. в зависимости от близости к морю. Но последние года полтора все дома здесь распроданы, и на продажу их не выставляют», — уточняет Игнатиаду.

8. Повлияет ли раскол на экономику церквей? Разрыв евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом не ведет к прямым экономическим издержкам. Но из-за действий Вселенского патриарха по признанию автокефальной украинской церкви Украинская православная церковь Московского патриархата, имеющая статус самоуправляемой церкви РПЦ, может потерять часть используемого ею имущества на территории Украины. УПЦ МП управляет на Украине тысячами церквей, а также Киево-Печерской и Почаевской лаврами. Лавры были переданы в пользование УПЦ КП государством, сохранившим на них права собственности.