«Ессентуки» сливают в монополию

Производством минеральной воды займется единая компания

Производство знаменитых «Ессентуков» будет консолидировано на базе частно-государственных активов АО «Кавминкурортресурсы». В рамках объединения новая структура намерена выкупить завод PepsiCo в Кавказских Минеральных Водах

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Производство минеральной воды «Ессентуки» может перейти под контроль единой частно-государственной компании, рассказали РБК источник, близкий к сделке, и два источника на рынке.

Из семи участков Ессентукского месторождения «Ессентуки» №4 и №17 ГОСТ добывают только на трех. Эти марки охраняются на основании наименования места происхождения товара (НМПТ). Добывать воду из этих скважин могут лишь компании, которые получили лицензию на недропользование у государства, их всего три: государственное АО «Кавминкурортресурсы» (также является крупнейшим недропользователем Кавминвод), ООО «Холод-Розлив» и ООО «Ессентукский завод минеральных вод на КМВ» (ЕЗМВ), принадлежащий корпорации PepsiCo.

Мощности именно этих трех компаний, по словам двух собеседников РБК, могут быть консолидированы на базе компании ООО «Холдинг Аква». Это ООО появилось относительно недавно, в декабре 2017-го. Ее учредителем выступил Егор Логинов, но уже весной 2018-го владельцем 25% компании стало «Кавминкурортресурсы». Целью «Холдинг Аква» является «создание лидирующего предприятия полного цикла по добыче, розливу и дистрибуции минеральной воды на внутреннем и внешних рынках», указано на сайте компании. Второй производитель — «Холод-Розлив» — уже фактически вошел в периметр новой компании: до осени прошлого года он принадлежал структурам АФК «Система», но затем перешел под контроль компании, связанной с Егором Логиновым.

В ближайшее время завершится и присоединение последнего производства, завода PepsiCo, утверждают два источника, близких к сделке: «В настоящее время в завершающей стадии находятся переговоры по продаже ЕЗМВ». PepsiCo продает непрофильный актив, который достался ей в составе «Вимм-Билль-Данна» и занимает «крайне маленькую выручку в доходах группы», поясняет причины один из собеседников РБК. Завод, по его словам, испытывал проблемы со стабильностью качества воды и требует инвестиций для дальнейшего развития. В рамках консолидации, по его словам, обсуждались различные варианты, включая партнерство PepsiCo с государством, но от него «в силу различных обстоятельств пришлось отказаться».

О переговорах по консолидации производства «Ессентуков» знают в администрации города Ессентуки. Речь может идти о слиянии двух компаний, пояснил РБК замглавы администрации Михаил Баскин, ответственный за взаимодействие с инвесторами. О каких компаниях идет речь, он уточнить отказался. В компании PepsiCo отказались от комментариев. В «Холдинг Аква» на запрос РБК не ответили. В «Кавминкурортресурсах» не располагают информацией о продаже Ессентукского завода минеральных вод, сообщил РБК его директор Евгений Левицкий. Связаться с Егором Логиновым не удалось.

Как «сливали» Основной вид деятельности «Холдинг Аква» — производство минеральных вод. Бенефициар 75% — Егор Логинов. Принадлежащая ему компания «Аква Инвест» владеет также заводом по розливу минеральной воды ООО «Тэсти» и «Холод-Розлив». До октября 2017 года владельцем 99% последнего была «дочка» АФК «Система» Владимира Евтушенкова — ООО «Аквасистемы». Но затем корпорация продала «Холод-Розлив» «третьим лицам, в будущем из периметра группы выйдет и ООО «Аквасистемы», уточнил представитель АФК «Система». Миноритарным акционером «Холод-Розлив» с долей 1% был и остается Никита Шашкин — его имя полностью совпадает с именем бывшего замгендиректора АО «Курорты Северного Кавказа», которого СМИ называли зятем бывшего вице-премьера Александра Хлопонина. Связаться с Никитой Шашкиным не удалось.

Те самые «Ессентуки»

В «Кавминкурортресурсах» РБК пояснили, что дочернее предприятие — «Холдинг Аква» — было создано «совместно с частным российским инвестором», чтобы минимизировать продажи контрафактной минеральной воды и для защиты ресурсов. Предприятие бутилирует воду «Ессентуки», добываемую из скважин «Кавминкурортресурсов», чтобы избежать продажи воды сторонним бутиляторам, когда производитель не может гарантировать, что в бутылках, на которых указаны его скважины, действительно находится оригинальная минеральная вода. В последнее время на рынке выросла доля контрафакта среди марок «Ессентуков»: эта ситуация негативно отражается на доходах государства и легальных производителей, а «также на имидже Кавминвод как курортного региона», отмечают в компании. По данным Nielsen, на которые ссылаются «Кавминкурортресурсы», под брендами «Ессентуки» №4 и №17 на рынок поступает в два раза больше воды, чем добывается. В год «Ессентуков» добывается 104 млн л (почти половину добывает принадлежащий PepsiCo завод). Но объемы продаж воды, которая позиционируется как «Ессентуки», достигает 150–230 млн л. «Общий объем продаж всей минеральной воды под брендом «Ессентуки» в 2017 году составил 5 млрд руб.».

Наличие множества недропользователей с различными интересами приводит к тому, что минеральная база воды теряет свои качества, настаивает представитель «Кавминкурортресурсов». В этом году проверка недропользователей Ессентукского месторождения выявила нарушения в «Ессентуках» №17, выпускаемых ЕЗМВ, а у «Холод-Розлив» из-за неправильной эксплуатации качество воды ухудшилось, и нужные кондиции удалось вернуть только после принятия мер новым инвестором.

Водная монополия

Идея ввести монополию на производство «Ессентуков» — не новая. «Есть три базовых собственника месторождения, которые производят «Ессентуки», — рассказывал в феврале в интервью «Российской газете» Александр Хлопонин. — Должна быть либо монополия, либо эти три производителя должны объединить активы, вообще на сторону не выдавать никому ни литра воды, а самим производить воду». Необходимость консолидации он объяснял большим количеством нелегальных производителей и контрафакта. «Люди должны иметь гарантии, что приобретают именно эту воду. А сегодня что мы видим? Существует около 30 компаний, которые разливают минералку «Ессентуки», и мы не понимаем, откуда они берут эту воду, где скважина, из которой они берут воду», — отмечал он. Каких именно производителей имел в виду тогда бывший вице-премьер, в интервью не уточнялось.

Если добычу могут осуществлять только три компании, то разливать — все, кто получил в Роспатенте свидетельство о НМПТ «Ессентуки» №4 и №17. По данным службы, бренд «Ессентуки», а также различные вариации («Ессентуки» №4, «Ессентуки» №17, «Ессентуки Экспортная серия» и т.д.) зарегистрировали несколько компаний. По данным потребительской панели GfK, под брендом «Ессентуки» выпускают воду более 20 производителей. Самые крупные — «Аква-Вайт», PepsiCo, ЗАО ​«Водная компания «Старый источник». По состоянию на август 2018 года «Ессентуки» занимали 4,3% упакованной воды рынка, уточнили в GfK. Марка относится к числу наиболее популярных: по данным исследовательской компании Ipsos Comcon, «Ессентуки» знает 64,4% россиян (проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек), которые потребляют минеральную воду.

Как PepsiCo оказалась в Кавминводах Право добывать воду из скважин Ессентукского месторождения корпорация PepsiCo получила после покупки крупнейшего российского производителя молочной продукции и напитков «Вимм-Билль-Данна» в 2010 году. Развивать бизнес минеральных вод и объединять активы на этом рынке ВБД стал еще в 2000-х годах. В 2003 году компания начала производить воду «Заповедный Валдай». В том же году ВБД купил завод по производству «Ессентуков» ООО «Целебный источник» за $4,1 млн. Спустя два года ВБД стал владельцем ООО «Ессентукский завод минеральных вод на Кавказских Минеральных Водах» — за этот актив компания заплатила $5,5 млн. Сейчас Ессентукский завод минеральных вод на КМВ разливает воду из скважин №46 («Ессентуки» №17) и №49-Э («Ессентуки» №4) Ессентукского месторождения и является их единственным недропользователем.

В последние годы борьба с подделками минеральной воды усилилась. В 2016 году «Кавминкурортресурсы» сами начали разливать «Ессентуки», арендовав мощности у двух заводов и заключив договор о поставке с торговыми сетями.​ Затем компания обратилась в Роспатент, чтобы отозвать свидетельства на розлив «Ессентуков» у восьми компаний. Ботлеры, как объясняли в Корпорации развития Северного Кавказа, покупали у «Кавминкурортресурсов» небольшое количество воды, на которое получали свидетельства в Роспатенте (сроком на десять лет), а затем под видом «Ессентуков» разливали другую воду со схожими свойствами и поставляли контрафакт в розничные сети. Претензии есть и к крупнейшим производителям: в этом году «Кавминкурортресурсы» обращались в суд, чтобы запретить использование названия «Ессентуки» на этикетках воды, которую выпускают ЗАО «Водная компания «Старый источник» и «Аква-Вайт». В октябре Арбитражный суд Ставропольского края частично удовлетворил иск и признал контрафактом воду ЗАО «Водная компания «Старый источник», содержащую на этикетках обозначение «Ессентуки». Рассмотрение аналогичного иска к «Аква-Вайт» суд отложил до ноября.​