Виртуальная арена взяла 10-миллионный рубеж

Четыре вопроса о развитии киберспорта в России

Аудитория киберспортивных состязаний в России превысила 10 млн человек. Сегмент привлекает крупные бренды, но из-за того, что пользователи применяют блокировщики интернет-рекламы, размещение во время трансляций малоэффективно

Что стало известно об аудитории киберспорта в России

В 2017 году аудитория киберспорта в России достигла 10,2 млн человек, в среднем показатель растет на 23–25% в год. К таким выводам пришло спортивное подразделение исследовательской компании Nielsen — Nielsen Sports по итогам онлайн-опроса, проведенного ​с января по март этого года (результаты есть у РБК). В нем приняли участие 1450 респондентов в возрасте от 13 лет.

Под аудиторией Nielsen понимает всех, кто на протяжении года смотрел трансляции, посещал турниры, следил за новостями или участвовал в соревнованиях. Ядро аудитории (более 50%) — это люди в возрасте 18–34 лет со средним доходом более 42,7 тыс. руб. в месяц на человека. Причем только 23% от общего числа поклонников киберспорта составляют женщины.

Отличительной чертой киберспортивного сегмента директор по развитию новых вертикалей «Nielsen Россия» Сергей Гламазда назвал высокую вовлеченность: 90% болельщиков играют сами.

По оценке коммерческого директора ESforce Holding Александра Кима, по итогам 2018 года потребителями киберспортивного контента станут уже более 12 млн человек. «Благодаря высокой эмоциональной вовлеченности такая аудитория становится особенно привлекательной для брендов, тем самым стимулируя дальнейший рост индустрии», — отметил он.

Управляющий партнер киберспортивного холдинга Winstrike Ярослав Комков назвал цифру 10 млн человек завышенной, но в середине 2018 года аудитория могла достичь такого показателя, отметил он. Причем по итогам всего 2018 года Комков не ожидает значительного роста аудитории киберспорта, поскольку наиболее популярные дисциплины и команды не меняются. «Взрывной рост возможен за счет роста популярности новых дисциплин — если, допустим, игра Fortnite наберет большую аудиторию. Кроме того, положительно влияют на популярность киберспорта успешные выступления команд из СНГ на больших турнирах или рекламные кампании», — рассказал Комков.