ВТБ прирастает регионами

Госбанк приобрел актив в Нижегородской области

Группа ВТБ договорилась о приобретении 81% акций Саровбизнесбанка. Это уже второй региональный банк, купленный ВТБ за последнее время. Сделка, скорее всего, прошла с дисконтом — такова сейчас конъюнктура рынка

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Второй банк за неделю

Спустя неделю после объявления о закрытии сделки по покупке банка «Возрождение» с сильными позициями в Подмосковье группа ВТБ решила приобрести еще один региональный банк. ВТБ договорился с акционерами Саровбизнесбанка — одного из ведущих банков Нижегородской области — о приобретении 81% акций кредитной организации.

Стороны уже подписали соответствующий меморандум и планируют закрыть сделку до конца года, после того как получат необходимые регуляторные согласования и корпоративные решения ВТБ. Окончательный размер приобретаемой банковской группой доли станет известен после обязательного предложения миноритариям о выкупе акций.

В пресс-службе ВТБ РБК не раскрыли сумму сделки, отметив лишь, что сделка была заключена на взаимовыгодных условиях. «Она денежная, ее параметры мы не комментируем», — рассказали в банке.

В Федеральную антимонопольную службу не поступало ходатайства от ВТБ на осуществление сделки или иного действия в отношении Саровбизнесбанка, сообщили РБК в ФАС.

После закрытия сделки банки перейдут к процессу интеграции, который завершится в 2020 году переходом Саровбизнесбанка под бренд ВТБ — в это же время ВТБ присоединит к себе «Возрождение». До интеграции банк сохранит свои ключевые продукты и сервисы, которые пользуются спросом. Помимо этого, клиентам нижегородского банка предложат продукты ВТБ в области страхования и пенсионного обеспечения.

ВТБ и огосударствление

Стратегия развития Саровбизнесбанка «будет предполагать дальнейшее усиление позиций объединенного банка на рынке нижегородского региона», говорится в сообщении ВТБ. Для ВТБ интеграция позволит существенно увеличить долю на рынке привлечения и кредитования физлиц, уточнил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Покупка группы ВТБ Саровбизнесбанка проходит на фоне роста доли государства в банковском секторе — сейчас она с учетом санированных ЦБ «ФК Открытие», Промсвязьбанка и Бинбанка достигла 66%. Еще в феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла об обеспокоенности достаточно большой долей госсектора в банковском сегменте. ЦБ поддержал инициативу ФАС запретить госбанкам покупать частные банки или блокпакеты в них.

Старший директор Fitch Александр Данилов отметил, что ВТБ пытается расти частично органически, частично за счет приобретений. «Вопрос заключается в том, что ранее Центробанк и ФАС выступали с категоричными заявлениями против роста доли госбанков, вплоть до возможного запрета на покупки ими других банков, за исключением крайних случаев. Покупка «Возрождения» была преподнесена почти как исключение, но теперь получается, что реального ограничения никто вводить не собирается», — отмечает эксперт.

В ФАС на запрос РБК указали на то, что сейчас рассматривается возможность введения антимонопольного контроля за приобретением организациями, имеющими в своем уставном капитале более 25% госучастия, долей других организаций (соответствующий законопроект разрабатывает Минэкономразвития).

Между тем глава ВТБ Андрей Костин выступает против предложения ФАС ввести ограничения на покупку госбанками других кредитных организаций или блокпакетов в них. По оценке Костина, все банки должны регулироваться одинаково. «Как нельзя ограничивать ни в чем частные банки, нельзя говорить — вот государственным даем это, а частным нет», — говорил в январе глава госбанка.

Нельзя исключать, что в дальнейшем активность федеральных банков в части сделок M&A будет оставаться повышенной, что приведет к продолжению тренда на консолидацию банковской системы, говорит директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин.

Зачем ВТБ Саровбизнесбанк?

В Саровбизнесбанке обслуживается более 180 тыс. клиентов. На рынке розничного кредитования Нижегородской области доля Саровбизнесбанка, по расчетам исследовательской компании Frank RG, составляет 1,4%. Весь рынок Нижегородской области Frank RG оценивает в 248,9 млрд руб. по состоянию на 1 сентября 2018 года. В Нижегородской области нет сильных региональных игроков с точки зрения розницы; федеральные банки, такие как Сбербанк и сам ВТБ, имеют там доминирующую позицию, говорит генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов.

Как отмечается в материалах «Эксперт РА», банк специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юрлиц, а также государственных и муниципальных органов власти и инвестициях в ценные бумаги. Больше половины (58%) пассивов банка — это средства населения, причем 98% вкладов привлечено в Нижегородской области. Основу кредитного портфеля банка составляют госкомпании и местные органы власти (на них приходится около 35% портфеля).

Согласно отчетности банка, объем его собственных средств по итогам второго квартала составил 6,3 млрд руб. Согласно «Интерфакс-ЦЭА», кредитная организация занимает 104-е место в банковской системе страны по объему активов.

Саровбизнесбанк — устойчивый региональный игрок, качество его активов особых вопросов не вызывает, ему удается поддерживать высокий уровень рентабельности (с 1 июля 2017-го до 1 июля 2018 года показатель ROE по прибыли после налогов составил 15%), отмечает Владимир Тетерин. По оценке Тетерина, банк, скорее всего, был куплен с дисконтом, но минимум за 0,7 капитала банка (то есть около 4,4 млрд руб. — РБК), что продиктовано больше сегодняшней конъюнктурой на рынке, а не самим активом.

ВТБ заявлял в своей стратегии рост розничного бизнеса и не исключал неорганического роста, в том числе за счет покупки банков в регионах, где ВТБ представлен сравнительно мало, говорит аналитик S&P Роман Рыбалкин. «Саровбизнесбанк фондируется преимущественно физическими лицами и близок к атомной отрасли», — отмечает эксперт. «Банк в меньшей степени представляет интерес с точки зрения розницы, однако, вероятно, ВТБ заинтересовался им в первую очередь из-за корпоративных клиентов», — считает Юрий Грибанов.