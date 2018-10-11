Трубный глас

ТЭКГлава BP предсказал возможные проблемы ЕС из-за ограничений против российских нефтегазовых компаний

Глава BP Боб Дадли заявил, что ограничения в отношении «Роснефти» (у BP 19,75%), «Газпрома» и ЛУКОЙЛа, аналогичные санкциям против UC Rusal Олега Дерипаски, вводиться не будут. Иначе энергосистему Европы ждет крах, предупредил он

Боб Дадли (Фото: Christopher Goodney / Bloomberg)

Глава BP Боб Дадли усомнился в возможности введения США в отношении крупнейших энергетических компаний России столь же жестких санкций, как те, что были введены против UC Rusal. По словам Дадли, следствием этого мог бы стать крах энергосистемы Европы.

«Я не думаю, что это случится. Если на «Роснефть», «Газпром» или ЛУКОЙЛ наложить санкции вроде тех, что случились с Rusal, вы фактически отключите энергетические системы Европы, а это уже чуть-чуть слишком», — сказал Дадли, выступая на проходящей в Лондоне конференции Oil & Money 2018 (цитата по Sputnik News).

BP с 2013 года является крупнейшим частным акционером «Роснефти» с пакетом 19,75%, а также развивает совместные проекты: в 2015 году BP купила 20% в Среднеботуобинском месторождении в Восточной Сибири, занимается разведкой в рамках совместного предприятия с «Роснефтью» «Ермак Нефтегаз». С 2013 года «Роснефть» выплатила BP больше 100 млрд руб. дивидендов, доля в российской компании обеспечивает треть добычи BP, следует из отчетов обеих компаний. Дадли неоднократно говорил, что компания довольна объемом своих инвестиций в «Роснефть» и не собирается менять размер пакета. ​«В целом мы считаем «Роснефть» очень хорошим партнером BP», — рассказывал он в интервью Bloomberg.

Представители «Газпрома» и «Роснефти» отказались от комментариев. Совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ранее в интервью «Ведомостям» высказывал надежду на то, что «компания сможет преодолеть те трудности, которые могут возникнуть после ноября 2018 года [когда могут быть введены новые санкции США]». По словам Алекперова, ЛУКОЙЛ планирует решать проблемы «по мере их поступления».

В ноябре может вступить в силу пакет крайне жестких санкций США, аналогичных мерам, введенным против UC Rusal Олега Дерипаски в апреле. В конгресс США внесены одновременно два законопроекта о санкциях, известные под названиями «Защита выборов от угроз путем обозначения красных линий» (DETER) и «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA). В соответствии с DETER в случае выявления попыток России повлиять на ход выборов в США Белый дом должен заблокировать средства крупнейших российских банков (Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк и др.) и энергетических компаний («Газпром», «Роснефть», ЛУКОЙЛ и др.), а также ввести запрет на покупку американцами российского долга. DASKAA также предусматривает введение санкций против российских банков и энергетических компаний.

В апреле США ввели беспрецедентно жесткие санкции в отношении 24 человек и 14 компаний, в том числе международных активов Дерипаски (UC Rusal и En+) и Виктора Вексельберга: они были добавлены в SDN-лист, который предполагает полную изоляцию от финансовой системы США, а закон CAATSA дает США право ввести вторичные санкции в отношении их партнеров, что делает российские компании токсичными.

В конце августа власти США ввели против России санкции, связанные с отравлением в Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Ограничения предусматривают запрет на продажу России вооружений и любой оборонной продукции США. Согласно этому документу Вашингтон прекратил выдачу российским госкомпаниям лицензий на экспорт американского оружия.

Заявление Дадли — не первый пример критики санкций против России со стороны представителей западной бизнес-среды. В августе о негативных последствиях готовящихся в США мер против Москвы предупреждал Восточный комитет германской экономики. Как подчеркнул тогда управляющий директор организации Михаэль Хармс, бизнес в Евросоюзе не должен страдать из-за сотрудничества с Россией. В марте 2018 года комитет представил данные, указывающие, что западные санкции или контрсанкции негативно отразились на работе более 70% немецких компаний. При этом 94% компаний хотели бы ослабления существующего санкционного режима, указывала организация, подчеркивая, что выступает за последовательное снятие с Москвы ограничений по мере реализации минских договоренностей по Украине. Восточный комитет германской экономики представляет интересы 350 немецких компаний и ассоциаций на рынках России, Белоруссии, Украины, Средней Азии, Кавказа и Юго-Восточной Европы.

В начале октября о тщетности санкционной политики ЕС заявлял и глава Total (владеет 19,4% НОВАТЭКа и 20% «Ямал СПГ») Патрик Пуянне. «Я думаю, что санкции неэффективны. Их эффект приводит к тому, что лидеры объединяют людей вокруг себя, а не меняют собственную политику», — говорил он в интервью изданию Capital.

«Бизнес большинства стран Европы — [Италии], Чехии, Франции, Германии, Испании — полагает, что санкций быть не должно, надо как можно быстрее их снимать. Кто-то считает, что это должно происходить постепенно, но бизнес думает иначе», — говорил ранее «Интерфаксу» президент ассоциации итальянского бизнеса в России Confindustria Russia Эрнесто Ферленги. «Каждый потерянный день — это возможности для наших конкурентов, особенно азиатских стран. У них огромные возможности, особенно у китайцев, для вкладывания денег в различные проекты. Они становятся более конкурентоспособными за счет сильного финансового ресурса», — заключил он.