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Французы дошли до Томска
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Французы дошли до Томска
Газета № 175 (2899) (1010) Бизнес, 09 окт, 13:29
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Французы дошли до Томска
После срыва сделки с «Альфой» оператор коммунальных услуг Veolia объявил о новом проекте
Французский коммунальный оператор Veolia и РФПИ объявили об инвестициях в «Томскводоканал». Ранее они собирались приобрести долю в другом операторе — «Росводоканале», принадлежащем «Альфа-Групп», но не договорились об условиях
Фото: Fabrice Dimier / Bloomberg

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и французский оператор коммунальных услуг Veolia объявили об инвестиции в компанию «Томскводоканал», которая обеспечивает водоснабжение и водоотведение в Томске. Об этом говорится в сообщении РФПИ, поступившем в РБК.

Представитель РФПИ отказался раскрыть объем инвестиций и другие детали сделки. Завершить ее стороны планируют после получения одобрения ФАС и правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

«Томскводоканал» оказывает услуги более чем 500 тыс. человек, обслуживает 750 км водопроводных и 520 км канализационных сетей на основе долгосрочного соглашения. В 2010 году Veolia через чешскую V.V.S. а.s. уже получала в аренду до конца 2040 года этот водоканал, став тогда владельцем «Томскводоканала», но в декабре 2014 года стало известно, что Veolia продала эту чешскую «дочку». Тогда основным владельцем «Томскводоканала» стал председатель наблюдательного совета компании Кирилл Новожилов, сообщала его пресс-служба. А управляющий директор Veolia в России Леонид Локшин объяснил, что решение было продиктовано «непроработанностью вопроса защиты инвестиций в российском секторе ЖКХ», а также внутренней реорганизацией в Veolia.

Сейчас Veolia с РФПИ рассматривают возможность инвестирования в модернизацию системы утилизации вредных отходов и сортировки мусора в Томске и выхода в новые регионы, говорится в сообщении РФПИ. Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении, считает, что совместный проект с Veolia позволит привнести в коммунальный сектор России «лучшие мировые практики и инновации», что в конечном итоге повысит качество жизни населения Томска и других российских городов.

Президент Veolia Central & Eastern Europe Филип Гитар отметил, что его компания больше десяти лет инвестирует в развитие коммунального хозяйства в России. В 2004 году Veolia занималась проектированием и строительством крупнейшего завода по сжиганию осадка сточных вод на Центральной станции аэрации «Водоканала Санкт-Петербурга». В 2006 году она также подписала соглашение о приобретении 49% акций компании «Евразийское водное партнерство» с активами на юге России. «При поддержке РФПИ опыт и технологии Veolia будут доступны для российских регионов, а масштаб совместных проектов позволит ускорить модернизацию коммунальной инфраструктуры», — сказал Гитар.

Руководитель ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин отмечает, что сейчас Veolia работает на перспективу: логика инвесторов чаще всего заключается в том, что в активы надо вкладываться не тогда, когда они в хорошем состоянии и стоят дорого, а когда есть ощущение большого спроса и потенциала роста компании. «Россия — это большой рынок, на котором потенциально будет много инвестиций в объекты водоснабжения и водоотведения. Вопрос в том, чтобы вовремя зайти на него», — добавляет он. По словам Макрушина, за областные города борются многие инвесторы: конкуренция между «Росводоканалом», подконтрольным «Альфа-Групп», «Российскими коммунальными системами» Виктора Вексельберга и УК «Лидер» велика. Но, чтобы обеспечить потребителя чистой водой, можно привлечь и иностранного инвестора, заключает он.

Еще один претендент

В январе 2018 года газета «Коммерсантъ» писала, что компания «Российские коммунальные системы» (РКС), подконтрольная «Ренове» Виктора Вексельберга, планирует приобрести «Томскводоканал». К тому моменту она уже получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку 100% этой компании. В пресс-службе РКС отметили, что сделка РФПИ с Veolia по покупке «Томскводоканала» еще не прошла согласование ФАС и правительственной комиссии. «В условиях санкций выглядит странным передача стратегического объекта, каким является водоканал, в управление западному инвестору», — отметил представитель компании. Но он не стал комментировать, сохраняется ли у РКС интерес к покупке этой томской компании.

Veolia, консолидированный оборот которой в 2017 году составил €25,12 млрд, давно пытается расширить свое присутствие в России, но пока безуспешно. В 2008 году компания рассматривала возможность покупки 25% в компании «Российские коммунальные системы», подконтрольной «Ренове» Виктора Вексельберга. В 2014 году Veolia и группа «Сумма» Зиявудина Магомедова подписали соглашение о создании коммунального оператора, который должен был работать в Москве и Санкт-Петербурге, но и оно осталось на бумаге.

В мае 2018 года Veolia вместе с РФПИ сообщили о намерении инвестировать в группу компаний «Росводоканал», которая входит в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Изначально речь шла о паритетном владении, но затем Veolia предложила «Альфе» продать все 100% оператора. Это ​не устроило российских акционеров, переговоры были приостановлены.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: РФПИ , Veolia , водоканал , ЖКХ
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