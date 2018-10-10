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Банкир пересел за руль автокрана
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Банкир пересел за руль автокрана
Газета № 175 (2899) (1010) Бизнес, 09 окт, 16:06
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Банкир пересел за руль автокрана
Бывший глава «ФК Открытие» стал совладельцем Ивановского машиностроительного завода
Возобновлением производства автокранов «Ивановец» занялась команда во главе с бывшим топ-менеджером ГАЗа Игорем Кульганом и экс-главой «ФК Открытие» Рубеном Аганбегяном. Старый завод обанкротили, а новый уже начал экспорт техники
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Возрождение «Ивановца»

Спасением одного из ведущих производителей автокранов в России — ивановского «Автокрана» — занялась группа инвесторов во главе с бывшими топ-менеджерами группы ГАЗ Игорем Кульганом и Эриком Эберхардсоном, а также с экс-президентом «ФК Открытие» Рубеном Аганбегяном. В качестве портфельного инвестора была также привлечена инвестиционная компания «Велес Капитал». Об этом РБК рассказал Кульган, его слова подтверждаются данными СПАРК и кипрского реестра.

Завод «Автокран» с 1954 года производит автомобильные краны под маркой «Ивановец» грузоподъемностью от 16 до 40 т. В 2014-м компания столкнулась с финансовыми трудностями и через год приостановила работу. Но в мае прошлого года с помощью правительства Ивановской области, основных кредиторов — Сбербанка и Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), а также команды инвесторов было восстановлено производство кранов на новом предприятии: Ивановский машиностроительный завод «Автокран» (ИМЗ «Автокран») под тем же брендом — «Ивановец».

По данным СПАРК, ИМЗ «Автокран» был создан в сентябре 2016 года, у компании два акционера — Scandsib Industries Ltd (55%) и New Investment Group Holdco Limited (45%). С мая Кульган, Эберхардсон и Аганбегян контролируют Scandsib Industries, а значит, и весь завод, следует из кипрского реестра (эффективная доля выходцев из ГАЗа — по 18% завода, у Аганбегяна — 8,8%). New Investment Group принадлежит совладельцам и топ-менеджерам «Велес Капитала» ​Дмитрию Бугаенко и Алексею Гнедовскому, а также Сергею Бакулину (его место работы уточнить не удалось).

«Работая много лет в автомобильном секторе и имея опыт производства и продажи спецтехники, мы хорошо понимали бизнес ивановского «Автокрана» и сожалели, что некогда успешное предприятие и лидер рынка так растерял свои позиции и оказался на грани исчезновения», — заявил РБК Кульган, который с июня возглавляет компанию.

«В рамках поддержки российского транспортного машиностроения ГТЛК принимала участие в мероприятиях, направленных на восстановление производственной деятельности завода «Автокран», сказал РБК представитель ГТЛК. Но он отказался раскрыть детали.

Вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярев подтвердил через пресс-службу, что банк совместно с инвестором и ГТЛК разработал план по возрождению завода. По его словам, банк предоставил финансирование учрежденной компании на пополнение оборотного капитала. «Значительные средства для выхода на проектные мощности и приобретения производственных мощностей были вложены акционерами ИМЗ «Автокран» и ГТЛК», — сказал он. Основные задачи нового предприятия прежде всего касались вывода из кризиса завода и сохранения трудового коллектива.

Аганбегян и представитель ИК «Велес Капитал» отказались от комментариев.

Банкротство, кредит и новые краны

Из-за финансовых трудностей «Автокран» простаивал около года. В июне 2016-го Сбербанк и правительство Ивановской области разработали план оздоровления предприятия, чтобы возобновить производство, сообщала пресс-служба регионального правительства.

Для этого была приглашена группа известных в отрасли специалистов, рассказал РБК источник, знакомый с акционерами нового предприятия. «В первую очередь это Кульган, который всю жизнь занимается антикризисным менеджментом в машиностроении и пользуется расположением предправления Сбербанка Германа Грефа за спасение «ИжАвто». Сам Греф не участвовал в восстановлении производства автокранов, но банк отнесся очень хорошо к новым инвесторам», — уточнил он. Приход новой группы инвесторов совпал с назначением на пост врио губернатора Ивановской области в октябре прошлого года Станислава Воскресенского, который поддержал восстановление завода, добавил собеседник РБК.

Кульган уточнил, что инвесторы в мае 2016 года получили предложение основных кредиторов «Автокрана» — Сбербанка и ГТЛК — найти решение, которое привело бы к восстановлению производства и «репутационной реабилитации легендарной марки». По его словам, для возобновления производства автокранов новое предприятие ИМЗ «Автокран» получило в аренду площадку старого завода. ГТЛК выкупила задолженность и имущество «Автокрана» у Сбербанка и передала в лизинг новой компании, пояснил топ-менеджер.

Сбербанк выдал ИМЗ «Автокран» кредит, но его размер Кульган не раскрыл. Речь идет о сумме более 350 млн руб., пояснил РБК источник, близкий к одной из сторон сделки. «Мы [с партнерами] вкладываем в предприятие в том числе и свои деньги, которые измеряются не одной сотней миллионов рублей, с целью восстановления производства автокранов в Иваново», — добавил Кульган. По его словам, активную помощь заводу оказывал Воскресенский, которого в сентябре избрали губернатором Ивановской области.

В конце мая прошлого года Арбитражный суд Ивановской области признал старый «Автокран» банкротом. Тогда же новая компания ИМЗ «Автокран» начала выпуск техники, а в декабре того же года областное правительство сообщило, что руководство завода погасило долг по зарплате перед работниками старого предприятия в сумме 140 млн руб.

Треть на экспорт

В планах ИМЗ «Автокран» довести объем экспорта по итогам 2018 года до 10% от объема производства, а в перспективе двух лет — до 30%, утверждает Кульган. По его словам, «в лучшие времена» «Ивановец» поставлялся в 70 стран мира. С начала года автокраны были поставлены в Казахстан, Грузию, Армению, Узбекистан и Монголию, а в конце сентября — на Украину, сообщала компания.

По данным СПАРК, выручка ИМЗ «Автокран» по итогам 2017 года составила 694,5 млн руб., убыток — 222,5 млн руб.

В марте текущего года во время визита на завод министр промышленности Денис Мантуров заявил о готовности федерального правительства оказывать ему поддержку по продвижению продукции на внешние рынки. Тогда Кульган говорил, что первоочередно экспортировать технику планируется в СНГ, а затем в страны дальнего зарубежья, в приоритете Вьетнам и Куба. «Входить в страны Европы — задача более сложная, но мы такую цель не снимаем», — добавил он.

За неполный 2017 год (семь месяцев с момента запуска) ИМЗ «Автокран» выпустил 251 автокран, сообщала компания. В этом году он намерен изготовить 600, в 2019-м — 890 кранов. Это позволит компании занять около трети рынка, следует из данных Росстата: по итогам 2017 года объем производства автомобильных кранов в России увеличился на 21,4%, более чем до 2,7 тыс. Помимо ИМЗ «Автокран» основные производители такой техники — Галичский автокрановый завод, Клинцовский автокрановый завод и Челябинский механический завод.

Производственных мощностей у ивановского завода достаточно для производства и 600, и 890 автокранов в год, отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Вопрос заключается в том, готов ли рынок к такому количеству спецтехники. По его словам, в 2018 году продажи автокранов в России продолжали расти во многом за счет отложенного спроса в пиковые периоды спада в экономике.

Для «Ивановца», как и для его основных конкурентов, ключевым рынком сбыта остается Россия, на нем традиционно реализуется около 80% произведенных автокранов, замечает Жарский.

Команда спасателей

Игорь Кульган в 2003 году пришел в «Руспромавто» (с 2006 года группа ГАЗ Олега Дерипаски) на должность директора по управлению бизнес-процессами и информационными технологиями. В 2005 году он возглавил дивизион «Силовые агрегаты», объединивший пять двигателестроительных предприятий в Ярославле, Ульяновске, Нижнем Новгороде и Барнауле. В частности, Кульган участвовал в решении судьбы Ульяновского моторного завода, который был на грани банкротства, но продолжил работу и даже увеличил объем производства. В 2010 году Кульган возглавил «Объединенную автомобильную группу» («дочка» «Сбербанк Капитал»), которая купила производственные активы «ИжАвто» и занималась восстановлением производства автомобилей. В октябре 2011 года АвтоВАЗ купил «ИжАвто» за 1,7 млрд руб.

Ларс Эрик Эббе Эберхардсон с 1996 года был гендиректором и основателем «Volvo Trucks Украина», потом руководил «дочкой» Volvo в России. В 2005 году он пришел в «Руспромавто» на пост заместителя гендиректора по стратегическому развитию. В октябре 2007 года Эберхардсон был назначен управляющим директором автомобилестроительного бизнеса холдинга «Русские машины» (как и ГАЗ, принадлежат Дерипаске). В 2008 году он основал компанию Scandsib Holdings (через нее он теперь владеет долей в ИМЗ «Автокран»), а в 2010 году еще две компании — Nordic Minerals (поставщик гранитных и асфальтных фракций щебня), и Ferronordic Machines (дистрибьютор строительно-дорожной техники Volvo в России).

Рубен Аганбегян — инвестбанкир (работал в «Тройке Диалог» и «Ренессанс Капитале»), в 2010–2012 годах он возглавлял Московскую межбанковскую валютную биржу (ММВБ) и провел ее слияние с РТС. С 2012 года занимал пост предправления и президента «ФК Открытие». В сентябре 2017 года он покинул свой пост, когда банк перешел под контроль ЦБ. 29 января 2018 года Аганбегяна назначили советником гендиректора инвестиционной компании «ВЭБ Капитал».

Авторы: Валерия Комарова, Галина Казакулова, Алина Фадеева.
Теги: Ивановская область , спецтехника
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