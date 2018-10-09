Доходы пенсионеров оказались выше средних

Сбербанк проанализировал экономическое поведение возрастных клиентов

Сбербанк пришел к выводу, что средний доход работающих пенсионеров (зарплата плюс пенсия) — 46 тыс. руб., выше, чем в среднем по экономике. В банке вычислили возраст, когда структура трат людей принципиально меняется, — это 68 лет

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Доход выше среднего

Сбербанк провел исследование среди своих клиентов и проанализировал экономическое поведение россиян пенсионного возраста. Согласно подсчетам банка, средняя зарплата работающих пенсионеров составляет около 32 тыс. руб. (у женщин — 30 тыс. руб., у мужчин — 37 тыс. руб.). Это меньше, чем средний показатель по экономике (среднемесячная начисленная заработная плата по итогам августа, по данным Росстата, составляла 41,14 тыс. руб.). Однако с учетом пенсий цифра получается больше, чем у работающих россиян допенсионного возраста, — 46 тыс. руб.

Сбербанк также отмечает, что зарплаты больше 100 тыс. руб. получают лишь около 4% работающих пенсионеров. В крупном бизнесе зарплаты у пенсионеров — 44 тыс. руб., в бюджетных организациях — 42 тыс. руб., в среднем бизнесе — 28,8 тыс. руб., в малом — 20 тыс. руб. При этом у бюджетников и сотрудников крупных компаний средняя пенсия — более 15 тыс. руб., а в малом бизнесе — 12 тыс. руб. Ситуация в малом бизнесе может быть связана с искаженным отражением уровня доходов, предполагают авторы исследования.

По данным Росстата на 1 января 2018 года, в России было 9,669 млн работающих пенсионеров — 22,2% от всех пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда России на тот момент. Численность работающих пенсионеров резко сократилась после того, как индексация их пенсий с 2016 года была отменена.

Самая состоятельная группа работающих пенсионеров проходит как «прочие»: при средней зарплате 48,5 тыс. руб. их средняя пенсия — 15,5 тыс. руб. В эту группу входит много категорий — транспорт, развлечения (кино, театр и т.п.), услуги; каждая из них слишком мала, чтобы ее показывать отдельно, объяснил РБК представитель Сбербанка. «Обычно это клиенты, которые получают зарплату не в рамках зарплатного проекта, а на свою частную карту. Таких больше среди высокооплачиваемых категорий», — отметили в Сбербанке.

С 68 лет тратят по-новому

В октябре 2017 года Сбербанк сообщал, что его клиентами являются 78% всех пенсионеров России. В исследовании Сбербанка 53,6% работников пенсионного возраста заняты в госсекторе, в крупных компаниях — 22,06%, а на средний, малый и микробизнес суммарно приходится менее 4%. Еще 20,85% подпадают под категорию «прочие».

По данным банка, 29% мужчин и 38% женщин — клиентов Сбербанка в пенсионном возрасте (60 и 55 лет соответственно) получают зарплату хотя бы от одного работодателя. Через пять лет после наступления пенсионного возраста из них работать остаются только 43% мужчин и 70% женщин (при этом уже к 63 годам этот показатель среди женщин снижается до 47%). К 75 годам доля работающих пенсионеров (как мужчин, так и женщин) снижается до 2%.

При этом, констатирует банк, его клиенты почти не имеют самостоятельных сбережений к моменту выхода на пенсию — в среднем этот показатель чуть больше 150 тыс. руб. (Сбербанк не считал вклады свыше 100 млн руб., так как они искажали бы средние показатели). Лишь с приближением пенсионного возраста россияне начинают активно открывать депозитные счета: такими банковскими продуктами до 55 лет пользуется только каждый десятый зарплатный клиент Сбербанка, а после 55 — каждый третий.

По расчетам Сбербанка, возраст, когда структура расходов россиян резко меняется, — 68 лет. Банк пришел к такому выводу, посчитав долю трат на ту или иную статью расходов по сравнению с тратами в 55 лет.

По данным Сбербанка, доля расходов на отели среди лиц в возрасте от 55 до 68 лет составляет 80–90% от уровня трат по этой статье расходов в 55 лет, на турагентства — 90–95%. В то же время резко падают расходы на авиабилеты — до 64% от уровня 55-летних. Сбербанк делает вывод, что это может быть связано с тем, что пенсионеры со временем все больше предпочитают покупать пакетные туристические программы из-за того, что им сложнее организовывать поездки самостоятельно.

После 68 лет траты на путешествия «монотонно снижаются, уступая место расходам на медицину», говорится в исследовании. С 69 до 85 лет доля трат на медицину в структуре расходов действительно заметно растет — с 8,6 до 14,5%.​

Остаются работать квалифицированные

Структура занятости в старших возрастах может несколько отличаться от соответствующей структуры в средних, говорит директор центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон. Например, среди занятых в пенсионном возрасте больше лиц с высшим образованием и доходами выше средних. Если они работают в крупных государственных или частных компаниях, то с большой вероятностью могут быть клиентами Сбербанка. Наоборот, для лиц с потенциально низкой зарплатой стимулы работать ослабевают. Они либо уходят с рынка труда совсем, либо оседают на таких рабочих местах, где Сбербанк их как своих клиентов не видит (другое дело, что и пенсионеры с меньшей зарплатой, получая еще и пенсию, могут обгонять по доходам тех, кто еще не достиг пенсионного рубежа).

В итоге пенсионеры, которые остаются в качестве зарплатных клиентов, могут получать гораздо больше, чем средний представитель этой возрастной группы, говорит Гимпельсон. Зарплатные карты есть не везде, поэтому статистика Сбербанка не является представительной выборкой для всей экономики, добавляет эксперт. Она вряд ли учитывает заработок пенсионера, работающего в торговом ларьке или консьержем в подъезде, указывает Гимпельсон. В выборке Сбербанка учитываются только белые зарплаты, и то не все, отмечает эксперт. «Профессора и в 70 лет никто не уволит, он читает лекции, пока его ноги носят, а вспомогательный работник в 60 лет, если он работает в крупной компании, может уйти просто в серую сферу», — говорит Гимпельсон. В случае со статистикой от Сбербанка или, например, рекрутеров мы имеем дело со смещенной выборкой: их средний клиент отличается от среднего индивида по экономике — он может быть более квалифицированным и получать больше средних значений по экономике в целом, уверен эксперт.

В принципе вывод Сбербанка о том, что доход работающих пенсионеров выше, чем в среднем по экономике, вполне объясним — у работающих пенсионеров два источника дохода, куда входят пенсия и зарплата, говорит замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. «Кроме того, стоит понимать, что, возможно, клиент Сбербанка в среднем может получать зарплату несколько большую, чем в среднем по стране», — отмечает эксперт.

Неясно, почему было решено сравнивать структуру расходов именно с 55-летним возрастом, тогда как, возможно, более репрезентативно было бы отследить, как менялась структура расходов по отношению к пиковому уровню зарплаты, который в среднем достигается в 35–40 лет, рассуждает Горлин. «То, что в 55 и 60 путешествуют примерно одинаково, объяснимо — основное снижение доходов происходит после 40 лет. Те, кто мог позволить путешествия в 55, как правило, имеют такие же материальные возможности и в 60 лет. Поэтому дополнительно было бы интересно посмотреть, происходит ли снижение активности по сравнению с тем периодом, когда у клиента была максимальная зарплата», — отмечает он.