Google оказался никому не должен

Четыре вопроса об отклоненном иске к американскому интернет-гиганту

Высокий суд Лондона отказал группе потребителей, обвинившей Google в незаконном использовании данных пользователей iPhone, в иске на сумму около £3 млрд. РБК разбирался, что это решение значит для пользователей и самой компании

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Почему был подан иск к Google

Как сообщало осенью 2017 года издание Financial Times, группа потребителей Google You Owe Us (с англ. «Google, ты нам должен») подала иск к Google, в котором обвинила компанию в несанкционированном сборе персональных данных пользователей iPhone в Великобритании с августа 2011 года по февраль 2012-го. По их мнению, Google могла получать данные об истории просмотра страниц в сети через стандартный браузер смартфона — Safari, обходя настройки приватности, установленные производителем устройства Apple. Эти данные компания использовала для таргетирования рекламы. На первом судебном заседании в мае 2018 года юристы истцов заявляли, что Google собирала еще и информацию о расовой принадлежности, политических взглядах, сексуальных предпочтениях и о здоровье пользователей, писала газета Belfast Telegraph.

Истцы хотели взыскать с Google по £750 на каждого пользователя iPhone. Исходя из того, что в Великобритании на тот момент было около 4,4 млн пользователей этих устройств, общая сумма компенсаций могла составить более £3 млрд.

Что решил суд

Высокий суд Лондона отклонил иск пользователей. Как объяснил судья Джастис Уарби, тот факт, что Google использовала «обходной путь» для сбора и обработки информации из браузера Safari, действительно является нарушением по отношению к пользователям, однако невозможно установить, какому количеству пользователей причинили ущерб действия компании и действительно ли причинили, указала The Guardian.

Что это значит для пользователей и ИT-компаний

Лидер Google You Owe Us Ричард Ллойд заявил, что решение суда лишает миллионы людей способа получить компенсацию за неправомерное использование их персональных данных. «Люди только сейчас начинают осознавать последствия утраты контроля над своими персональными данными. «Невозможность претендовать на компенсацию ставит под угрозу пользователей в Великобритании и подает сигнал крупнейшим мировым ИT-компаниям о том, что они могут продолжать безответственно обращаться с нашей информацией», — процитировала Ллойда The Guardian.

​По словам сооснователя маркетинговой платформы CallToVisit Дмитрия Егорова, такие иски означают, что пользователи начали задумываться о том, как корпорации собирают их данные и используют в коммерческих целях при реализации рекламных продуктов. Для самих корпораций это сигнал о том, что данные собирать и обрабатывать нужно по правилам, отметил Егоров. «В Европе сейчас действует GDPR (Общий регламент по защите данных, General Data Protection Regulation), согласно которому данные пользователей принадлежат им самим. Нарушение регламента грозит компаниям серьезными штрафами, поэтому те, кто использует данные, должны озаботиться их безопасностью. И такой гигант, как Google, вряд ли будет намеренно нарушать эти правила, — сказал он. — Все правила сбора и обработки данных у Google прописаны в политике конфиденциальности, а некоторую часть информации о себе можно и вовсе отозвать. Однако, если пользователь хочет, чтобы его данные не использовали вообще, ему придется отказаться от сервисов компании».

По мнению Егорова, подача такого иска довольно странное явление, так как данные пользователей используют почти все ИT-компании, и во многом от этого зависит их жизнеспособность. «Большая часть выручки Google — это реклама. Рекламодатели могут отследить ее эффективность и выбрать компанию с наиболее совершенными рекламными сервисами. По этой причине Google, «Яндекс» и Facebook создают так много приложений и сервисов — они стремятся «обволакивать» пользователя своими продуктами, чтобы получать максимальное количество информации о нем и предлагать в дальнейшем лучшие рекламные инструменты», — рассказал Егоров.

Какие перспективы у таких исков

Активисты движения Google You Owe Us в соответствии с подсудностью обратились в британский суд; для подачи иска необходимо исходить из конкретного нарушения и конкретной компании — действительно ли есть нарушения прав пользователей в этой юрисдикции, пояснил РБК эксперт по судебной защите юридической компании BMS Lаw Firm Тарас Котосин.

«При любом обвинении компании в нарушении прав граждан надо доказать факт такого нарушения. Судя по всему, в данном случае активисты движения не смогли подтвердить свои заявления о том, что Google незаконно собирала и использовала сведения о них. Соответственно, судьба аналогичных исков будет также зависеть от того, смогут ли истцы доказать нарушение своих прав», — отметил управляющий партнер юридической компании BMS Lаw Firm Алим Бишенов.