Пищевики и машиностроители запросили крепкий рубль

Почти две трети (63%) промышленных предприятий нуждаются в укреплении рубля для снижения издержек, а половине (54%) рост курса национальной валюты поможет привлечь инвестиции. Такие результаты приводят эксперты Института Гайдара в мониторинге экономической ситуации в России, поступившем в РБК. Опрос, который проходил в сентябре, охватил 650 российских предприятий, уточнил РБК завлабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло.
Опрос об отношении к валютному курсу проводится по четырем позициям: помимо его значимости для издержек и инвестиций у компаний интересовались, нужно ли укрепление рубля для роста внутреннего и экспортного спроса. Впрочем, эти моменты для предприятий не так важны — мнения о том, что укрепление рубля приведет к росту внутреннего спроса, придерживаются менее 40% респондентов, и только порядка 15% опрошенных говорят, что такая динамика обеспечит рост экспортного спроса. Исследование проходит не каждый месяц — в прошлый раз экономисты опрашивали компании в декабре 2017 года, а до этого — в мае 2016-го.
С одной стороны, 54% (доля компаний, которые готовы наращивать инвестиции в случае укрепления рубля) — это «скромный результат по сравнению с маем 2016 года, когда в укреплении национальной валюты нуждалось 73% отечественных производителей», говорится в исследовании. Однако в декабре 2017 года компаний, которые хотят укрепления национальной валюты, чтобы нарастить инвестиции, было меньше 50%, видно из данных Института Гайдара. Но и рубль тогда чувствовал себя увереннее — его средний курс составлял 58,6 руб. В сентябре же этого года доллар в среднем стоил 67,6 руб., он начал слабеть в августе после возникновения угрозы новых санкций США против России, затрагивающих инвестиции в ОФЗ и валютные операции госбанков.
Кому нужен сильный рубль
Сильнее всего девальвация ударила по легкой, пищевой промышленности и машиностроению, которые ориентированы на внутренний рынок, сказал РБК Сергей Цухло. Как следует из подсчетов Института Гайдара, больше всего в укреплении рубля для роста инвестиций нуждается как раз пищевая промышленность — 81% опрошенных компаний из этого сектора хотят роста нацвалюты. Высокий спрос на крепкий рубль продемонстрировали легкая (67% компаний) и лесная промышленность (61%). Слабый рубль, в свою очередь, выгоден нефтяным, газодобывающим компаниям и металлургам, которые экспортируют значимую долю продукции, получая часть выручки в валюте.
На макроэкономическом уровне девальвация сейчас оказывает скорее положительный эффект. Эксперты Центра развития ВШЭ называли ее основным двигателем экономики. «Компании-экспортеры выигрывают от девальвации, потому что экспортная выручка конвертируется по более высокому курсу, принося миллиардные доходы, часть которых попадает в бюджет и распределяется на общегосударственные нужды, что дает общий эффект на экономику», — сказал РБК замдиректора Центра развития Валерий Миронов.
Дело не только в рубле
Большинство обрабатывающих предприятий зависят от импортного оборудования, подчеркнул в беседе с РБК директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Главная задача промышленности сейчас — технологическое обновление. Износ основных фондов выше 50% тормозит рост производительности труда и объемов выпуска товаров», — указал он.
Но небольшое колебание курса — не самый существенный фактор риска для предприятий, уверен экономист. «Проблема не в деньгах. Курсовая разница в 10% для промышленности — не такая уж большая проблема. Финансовая ситуация сейчас неплохая. У государства деньги есть, бюджет профицитный, нефть дорожает. Проблема в инвестиционной активности, низкой производительности труда и квалификации сотрудников, предпринимательском климате и высокой роли государства», — считает Остапкович.
Настроения компаний в сентябре ухудшились, пишет Цухло. Индекс промышленного оптимизма, который рассчитывает Институт Гайдара, в третьем квартале опустился до минимума за шесть месяцев. Российская промышленность, по ее же оценкам, «столкнулась с самым существенным для последнего времени снижением спроса (объемами продаж удовлетворены не более 60% предприятий)», говорится в докладе. Прогнозы по спросу с апреля (тогда США ввели новые санкции против России) находятся на уровне худших значений с середины 2016 года — это «устойчивый пессимизм», которого не было несколько лет, пишет Цухло. Слабый спрос в августе заставил предприятия снизить отпускные цены, но в сентябре под давлением девальвации они выросли.
Впрочем, начинать новый инвестиционный цикл компании не готовы не только из-за ослабления рубля, но и из-за удовлетворительных инвестиционных результатов третьего квартала, отмечается в докладе Института Гайдара. Однако в целом результатами минувших трех месяцев (они учитывают не только инвестиции, но и, например, объем продаж) промышленники остались разочарованы, итоги этого периода они оценили хуже, чем за аналогичный период 2017 года.
Взгляд официальной статистики
Свой индекс предпринимательской уверенности также рассчитывает Росстат. По его данным, в сентябре благоприятной ситуацию сочли 10% руководителей обрабатывающих предприятий и 13% добывающих, 75% респондентов в обеих сферах назвали ситуацию удовлетворительной. По мнению промышленников, рост производства сдерживает недостаточный спрос на внутреннем рынке, неопределенность экономической ситуации и высокий уровень налогообложения.
С прошлого года самочувствие предпринимателей практически не изменилось. Благоприятной ситуацию в сентябре 2017 года называли 10% обрабатывающих производств и 12% добывающих. Удовлетворительной — 75% обрабатывающих и 75% ресурсных.