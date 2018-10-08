Седьмая вода «Альфа-Групп»

Коммунальная компания Михаила Фридмана выходит в новый регион

«Альфа-Групп» Михаила Фридмана получит в управление водоканал в седьмом по счету регионе — Архангельске, несмотря на сопротивление местной прокуратуры. Группа заявляла о планах вложить в объекты водоснабжения города 13 млрд руб.

Фото: Пресс-центр Архангельского водоканала

Прокуратура не указ ​

Компания «РВК-Центр», аффилированная с акционерами «Альфа-Групп», возьмет в концессию объекты водоснабжения и водоотведения в Архангельске. Подписание соглашения об этом состоится 9 октября, следует из сообщения на официальном сайте правительства региона. В пресс-службе правительства подтвердили РБК, что планируют подписать документ, но не пожелали раскрыть подробности.

«Заключение концессионного соглашения связано с необходимостью больших капиталовложений в реконструкцию и ремонт изношенных сетей и объектов», — говорится в сообщении правительства Архангельской области.

Совладелец «РВК-Центра» и генеральный директор «Росводоканала» (управляющая компания, принадлежащая «Альфе») Антон Михальков подтвердил РБК планы заключить концессию в Архангельске. «Как акционер компании, я подтверждаю заинтересованность в расширении нашего присутствия на рынке коммунальных услуг. Мы надеемся стать надежным партнером города, добиться качественных изменений в сфере водоснабжения и водоотведения региона, используя лучшие отраслевые практики и технологии», — сказал он. Детали соглашения топ-менеджер не уточнил.

Водоканалы без посредников По данным СПАРК, крупнейшими акционерами «РВК-Центра» являются основные совладельцы «Альфы» Михаил Фридман (39,97%), Герман Хан (27,12%) и Алексей Кузьмичев (21,41%). Еще 10% у Антона Михалькова, оставшиеся 1,49% — у компании «РВК-Инвест», подконтрольной «Росводоканалу». До июля 2018 года у «РВК-Инвеста» было 100% «РВК-Центра». Переход акционеров к прямому владению «РВК-Центром» — это нормальная тенденция, считает старший юрист Herbert Smith Freehils Роман Чураков. По сути, это помогло избежать лишних вопросов при заключении концессии, например, о том, почему компания с иностранными владельцами (75,1% «Росводоканала» у люксембургской Ventrelt Holdings и 24,9% у кипрской Brieva Invest) хочет получить в управление стратегический актив.

«РВК-Центр» еще в октябре 2017 года отправил в администрацию Архангельска предложения о концессии объектов водоснабжения и водоотведения города. Инвестор планировал вложить в инфраструктуру около 13 млрд руб. и погасить долги ​местного «Водоканала» более чем на 1,6 млрд руб. Взамен «РВК-Центр» рассчитывал получить возможность собирать плату с потребителей. Но в феврале 2018 года стало известно, что прокуратура Архангельска дала негативное заключение о возможной концессии. Ведомство указывало на риски партнерства и угрозу водоснабжению города.

Фото: Пресс-центр Архангельского водоканала

Несмотря на позицию прокуратуры, в феврале на сессии Архангельской гордумы большинство депутатов поддержали заключения соглашения. Тогда операционный директор «Росводоканала» Андрей Шмаленко сообщил, что в случае подписания концессии планируется создать отдельную структуру — «Росводоканал-Архангельск», в которую будет переведена подавляющая часть сотрудников местного «Водоканала». Компания готова погасить все накопленные долги и инвестировать в инфраструктуру, подтвердил он. Получив согласование от города, «РВК-Центр» подал заявку в Федеральную антимонопольную службу. А месяц назад Михальков заявил РБК, что акционеры ожидают подписания концессии до конца года.

С представителем прокуратуры Архангельска вечером 5 октября связаться не удалось.

«Компания специализируется в этой сфере, для нее это не первое концессионное соглашение. Опираясь на свой опыт в других регионах, я думаю, они знают, как минимизировать свои капитальные и операционные затраты», — отмечает старший юрист Herbert Smith Freehils Роман Чураков. «Росводоканал» уже работает в шести городах России (Барнауле, Краснодаре, Омске, Оренбурге, Воронеже и Тюмени), занимает 24% рынка частных коммунальных услуг (5% рынка в целом) и обслуживает более 5 млн человек.

По мнению Чуракова, «Росводоканал» не стал бы входить в убыточный для себя проект, не просчитав все риски. Эксперт указывает на преимущества заключения концессий: фиксированный тариф, который может быть установлен на весь срок действия соглашения, компенсация при расторжении (если она указана в соглашении, то инвестор может возместить все привлеченное на проект финансирование), привлечение банковского финансирования без залога имущества материнских компаний.

Обошлись без французов и РФПИ

Заключение концессии в Архангельске происходит на фоне приостановки переговоров о продаже акций самого «Росводоканала» французскому коммунальному оператору Veolia и Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ).

В начале мая РБК писал, что «Альфа-Групп» рассматривает возможность продажи «Росводоканала», которым владела 15 лет. 24 мая РФПИ объявил, что совместно с Veolia планирует инвестировать в «Росводоканал». Председатель совета директоров «Росводоканала» и совладелец «Альфы» Герман Хан уточнил, что новые инвесторы намерены войти в капитал оператора вплоть до равного партнерства (50/50). Позже в интервью РБК он также отметил, что участие РФПИ является «достаточно важным и знаковым» с учетом «непростых аспектов», с которыми периодически сталкиваются на российском рынке компании, работающие в ЖКХ.

Несмотря на сложности в Архангельске, компании, похоже, удалось справиться без новых акционеров. 10 сентября Михальков рассказал РБК, что Veolia предложила «Альфе» продать 100% «Росводоканала», но та отказалась, и переговоры приостановились. «Независимо от того, будет сделка с Veolia или нет, «Росводоканал» планирует в ближайшие годы расширяться и выходить в новые регионы», — отмечал тогда он. По его словам, помимо Архангельска в «активной фазе» переговоров находятся еще четыре-пять проектов. Речь, по его словам, идет ​о подписании новых концессионных соглашений и, возможно, приобретении существующих активов.