ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Премия РБК 2018
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,45 66,46 EUR Нал. 77,60 76,50 USD Бирж. 67,00 +0,40 EUR Бирж. 76,95 +0,23 USD ЦБ. 66,63 +0,42 EUR ЦБ. 76,66 +0,61 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6592,10 +42,10 IMOEX 2447,54 -0,14% RTSI 1150,81 -0,73% Brent 82,89 -2,15% DJIA 26447,05 -0,64% Nasdaq 7785,91 -1,17%
Кавано отделался минимальным перевесом
Лента новостей
Крабы, ежи, икра: эволюция рыбных ресторанов от Москвы до Владивостока 10:57, Стиль По Крымскому мосту за неделю проехали 10 тыс. грузовиков 10:56, Общество СМИ сообщили о несогласии региональных операторов с отменой роуминга 10:56, Технологии и медиа Адвокат сообщил об отмене временного отстранения бобслеистки Сергеевой 10:44, Общество Что будет с Bitcoin: Bitfinex опровергла обвинения в неплатежеспособности 10:43, Крипто Курс доллара превысил 67 руб. 10:35, Финансы С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 10:35, РБК и Canon В омской колонии ввели режим ЧС после массовой драки 10:12, Общество Почему поэтапное раскрытие эскроу-счетов противоречит реформе «долевки» 10:10, Строительство  Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 10:08, РБК и Сбербанк Прогноз дня: МосБиржа начнет день в плюсе при слабой активности игроков 10:05, Quote NY Post узнала о лишении Дерипаски домов в США из-за заморозки активов 09:51, Бизнес Правительство одобрило продажу 1,5 млн т зерна из госфонда 09:44, Экономика Время транспарентности: как мировые тренды меняют private banking России 09:40, РБК и FW Raiffeisen Лихачам сказали «Пит-стоп»: сколько нарушителей поймали в Москве 09:39, Авто Помпео на встрече с Ким Чен Ыном лишили переводчика и вооруженной охраны 09:38, Политика В России разрешили ставить на учет автомобили с электронными ПТС 09:34, Авто Эксперты ООН предупредили о засухе и нехватке продуктов из-за потепления 09:20, Общество Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 09:10, РБК и Mastercard Пожарные ликвидировали открытое горение в строительном центре в Реутове 08:56, Общество Главный раввин России назвал ошибкой поставку С-300 в Сирию 08:36, Политика Чем определяется ценность мяса и его стоимость 08:30, РБК и Мираторг «Коммерсантъ» узнал об отказе Москвы выдать Казахстану бывшего банкира 08:30, Бизнес Отец Нурмагомедова пообещал наказать сына из-за драки после боя UFС 08:06, Общество Претензии прокуратуры не помешали «Альфа-Групп» выйти в новый регион 08:00, Бизнес В Приморье спасли рыбаков КНДР с тонущих судов 07:44, Общество SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником 07:38, Технологии и медиа ЦБ заявил о массовом банкротстве заемщиков банка «Югра» 07:00, Финансы
Кавано отделался минимальным перевесом
Газета № 173 (2897) (0810) Политика, 05 окт, 18:39
0
Кавано отделался минимальным перевесом
Кандидат Дональда Трампа прошел утверждение в Верховный суд
После нескольких недель слушаний сенат США одобрил назначение Бретта Кавано судьей Верховного суда, хотя против него были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах. В день его утверждения у Капитолия прошла акция протеста
Бретт Кавано (Фото: Reuters)

​Партийное противостояние

За назначение Бретта Кавано судьей проголосовали в субботу, 6 октября, 50 сенаторов, против — 48. В тот же день новый член Верховного суда был приведен к присяге, а в Вашингтоне были задержаны 164 человека, протестовавших на ступенях Капитолия против его утверждения. Как говорится в заявлении вашингтонской полиции, аресты стали результатом неподчинения требованиям полицейских.

Утверждение Кавано — первый с 1881 года случай, когда между сторонниками и противниками столь небольшая численная разница, отмечает издание The Hill. В XIX веке судья Стэнли Мэтьюз был утвержден 24 голосами против 23. Голосование по кандидатуре Кавано стало еще одним проявлением жесткой межпартийной борьбы, продолжает издание. В верхней палате конгресса у республиканцев 51 голос, у демократов — 49. Двух голосов республиканцы лишились из-за решения сенатора Лизы Марковски не голосовать и отъезда сенатора Стива Дейнса на свадьбу дочери. Прохождение Кавано обеспечила поддержка единственного демократа, сенатора Джона Манчина. Остальные 48 сенаторов-демократов проголосовали против. Итоговый расклад голосов оказался отличным от результата процедурного голосования, состоявшегося в пятницу, когда «за» проголосовал 51 сенатор, «против» — 49, сообщает телеканал Fox.

Президент США Дональд Трамп номинировал Бретта Кавано на пожизненный пост судьи Верховного суда 9 июля. Против назначения Кавано, известного своими консервативным взглядами, выступили демократы. В ходе рассмотрения его кандидатуры несколько женщин заявили о сексуальных домогательствах с его стороны.

Скандал с участием Кавано

6 июля 2018 года профессор психологии Кристин Блэйси Форд из Калифорнии обратилась к члену палаты представителей от своего округа демократу Анне Эшу. В адресованном Эшу письме Форд сообщила, что один из кандидатов на пост члена Верховного суда США применил по отношению к ней сексуальное насилие. По словам Форд, 9 июля с ней связалась Эшу и предложила поделиться информацией. 11 и 13 июля Форд встретилась с помощниками Эшу и рассказала им, что стала жертвой сексуальных домогательств со стороны Кавано. Об этом Форд рассказала и в своих показаниях сенату.

30 июля по совету Эшу Форд направила письмо сенатору от Калифорнии демократу Дайан Файнстайн, в котором описала действия Кавано. Как следует из письма Форд, в начале 1980-х Кавано и его друг Марк Джадж, которые были на один или два года старше ее, начали приставать к ней во время вечеринки. Кавано и Джадж якобы силой затащили ее в пустую комнату и включили громкую музыку, чтобы их не слышали. Затем Кавано силой прижал ее к кровати, душил ее и пытался сорвать с нее одежду. В конце концов в ситуацию вмешался Джадж, и Форд смогла вырваться и уйти домой. И Кавано, и Джадж находились в состоянии алкогольного опьянения, утверждает она. Показания ученой были проверены на детекторе лжи. В то же время Форд заявила, что не помнит, в какой конкретно день она стала жертвой Кавано.

Заявления Форд были опубликованы The Washington Post 16 сентября, когда слушания об утверждении Кавано находились на заключительной стадии. Как заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, поздняя публикация обвинений свидетельствует о попытке демократов любыми силами остановить утверждение Кавано.

В последние недели ФБР проверяло заявления еще трех женщин о том, что со стороны кандидата были проявления неподобающего поведения, однако

Фото: Stephen Yang / Reuters

Кавано все обвинения в свой адрес отрицает. Он настаивает: эта ситуация — политический заговор против него, за которым стоят демократы, в том числе бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон. В показаниях сенату Кавано сообщил, что не знает Форд лично. И хотя юрист признал, что любит пиво, он категорически опроверг утверждение, что злоупотребляет алкоголем. В качестве доказательства он привел свою отличную успеваемость в Йеле — одном из самых престижных университетов США.

Кавано поддержали большинство республиканцев и Дональд Трамп. Президент США обратил внимание, что Форд не смогла назвать ни точный день, когда на нее якобы напал Кавано, ни обстоятельства вечеринки, где это случилось. Комментируя протесты в Вашингтоне против назначения Кавано, американский лидер связал их организаторов со структурами Джорджа Сороса.

Почему республиканцам важно утвердить Кавано

Трамп и республиканцы борются за назначение Кавано по двум причинам. Во-первых, Верховный суд определяет соответствие законов принципам американской Конституции и может приостанавливать их действие, а поэтому иметь там как можно больше своих единомышленников важно для Республиканской партии. В прошлом Кавано консультировал по юридическим вопросам экс-президента Джорджа Буша-младшего. ​Он является убежденным христианином и, как пишет The New Yorker, отстаивает право американцев на ношение огнестрельного оружия. По идеологической шкале, разработанной Ли Эпстайн, Кевином Куинном и Эндрю Мартином, взгляды Кавано соответствуют отметке 0,693, и в случае утверждения он станет одним из самых консервативных представителей Верховного суда. Более традиционных взглядов придерживается только судья Кларенс Томас (0,725). ​Разработанная Эпстайн и ее коллегами шкала представляет собой интервал от -1 до 1. Чем более консервативную позицию занимает судья, тем ближе его рейтинг к максимуму. Ученые определяют рейтинг судей исходя из вердиктов, которые те выносили в ходе своей карьеры.

Всего в Верховном суде заседают девять человек, пять из них были номинированы президентами-республиканцами, четыре — демократами.

Срок полномочий членов Верховного суда не ограничен, и они могут исполнять свои обязанности до самой смерти или уйти по собственному желанию. ​В составе суда Кавано в случае окончательного утверждения сменит 82-летнего Энтони Кеннеди. Он был утвержден судьей в период президентства Рональда Рейгана, в 1988 году, и подал в отставку в июне 2018-го. Кеннеди имел репутацию центриста-консерватора. Он голосовал за признание правомерным указа Трампа о запрете на въезд граждан из некоторых мусульманских стран, но в то же время поддерживал закрепление на федеральном уровне прав секс-меньшинств.

Приход в Верховный суд Кавано склонит баланс сил в этой инстанции на сторону консерваторов, констатируют СМИ. Об этом свидетельствуют и данные Эпстайн и ее коллег: идеологический рейтинг Кеннеди составляет 0,372, то есть его взгляды почти в два раза более умеренные, чем у Кавано.

Одна из самых острых тем, которые политики обсуждают в связи с назначением нового члена Верховного суда, — как оно скажется на репродуктивных правах граждан. Право на аборт закреплено в США федеральным законом после вердикта Верховного суда по делу «Роу против Уэйда» 1973 года. Однако в ходе предвыборной кампании в 2016 году Дональд Трамп обещал сторонникам, что отменит решение по этому делу, вернув право определять законность абортов на уровень штатов.

Назначение Кавано также позволит республиканцам укрепить свой боевой дух и повысить явку сторонников на ноябрьских выборах в конгресс. «Президент Трамп и его соратники-консерваторы считают утверждение Бретта Кавано крайне важным для усиления позиций Республиканской партии перед выборами и надеются использовать оппозицию либералов <...> в качестве примера, к каким последствиям может привести получение демократами большинства в конгрессе», — констатирует The New York Times. Отказ утвердить кандидата Трампа в Верховный суд негативно отразится на имидже республиканцев, предупреждал колумнист консервативного издания National Review Дэвид Фрэнч. «Любой республиканец, который предаст Кавано, предаст и проголосовавших за него избирателей», — написал он.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Верховный суд США , Дональд Трамп , номинация , Форд , сексуальные домогательства
Материалы по теме
Верховный суд США поддержал иммиграционный указ Трампа Политика
NYT узнала о разрешении Трампа по расследованию против кандидата в ВС США Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter