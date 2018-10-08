Кавано отделался минимальным перевесом

Кандидат Дональда Трампа прошел утверждение в Верховный суд

После нескольких недель слушаний сенат США одобрил назначение Бретта Кавано судьей Верховного суда, хотя против него были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах. В день его утверждения у Капитолия прошла акция протеста

Бретт Кавано (Фото: Reuters)

​Партийное противостояние

За назначение Бретта Кавано судьей проголосовали в субботу, 6 октября, 50 сенаторов, против — 48. В тот же день новый член Верховного суда был приведен к присяге, а в Вашингтоне были задержаны 164 человека, протестовавших на ступенях Капитолия против его утверждения. Как говорится в заявлении вашингтонской полиции, аресты стали результатом неподчинения требованиям полицейских.

Утверждение Кавано — первый с 1881 года случай, когда между сторонниками и противниками столь небольшая численная разница, отмечает издание The Hill. В XIX веке судья Стэнли Мэтьюз был утвержден 24 голосами против 23. Голосование по кандидатуре Кавано стало еще одним проявлением жесткой межпартийной борьбы, продолжает издание. В верхней палате конгресса у республиканцев 51 голос, у демократов — 49. Двух голосов республиканцы лишились из-за решения сенатора Лизы Марковски не голосовать и отъезда сенатора Стива Дейнса на свадьбу дочери. Прохождение Кавано обеспечила поддержка единственного демократа, сенатора Джона Манчина. Остальные 48 сенаторов-демократов проголосовали против. Итоговый расклад голосов оказался отличным от результата процедурного голосования, состоявшегося в пятницу, когда «за» проголосовал 51 сенатор, «против» — 49, сообщает телеканал Fox.

Президент США Дональд Трамп номинировал Бретта Кавано на пожизненный пост судьи Верховного суда 9 июля. Против назначения Кавано, известного своими консервативным взглядами, выступили демократы. В ходе рассмотрения его кандидатуры несколько женщин заявили о сексуальных домогательствах с его стороны.

Скандал с участием Кавано

6 июля 2018 года профессор психологии Кристин Блэйси Форд из Калифорнии обратилась к члену палаты представителей от своего округа демократу Анне Эшу. В адресованном Эшу письме Форд сообщила, что один из кандидатов на пост члена Верховного суда США применил по отношению к ней сексуальное насилие. По словам Форд, 9 июля с ней связалась Эшу и предложила поделиться информацией. 11 и 13 июля Форд встретилась с помощниками Эшу и рассказала им, что стала жертвой сексуальных домогательств со стороны Кавано. Об этом Форд рассказала и в своих показаниях сенату.

30 июля по совету Эшу Форд направила письмо сенатору от Калифорнии демократу Дайан Файнстайн, в котором описала действия Кавано. Как следует из письма Форд, в начале 1980-х Кавано и его друг Марк Джадж, которые были на один или два года старше ее, начали приставать к ней во время вечеринки. Кавано и Джадж якобы силой затащили ее в пустую комнату и включили громкую музыку, чтобы их не слышали. Затем Кавано силой прижал ее к кровати, душил ее и пытался сорвать с нее одежду. В конце концов в ситуацию вмешался Джадж, и Форд смогла вырваться и уйти домой. И Кавано, и Джадж находились в состоянии алкогольного опьянения, утверждает она. Показания ученой были проверены на детекторе лжи. В то же время Форд заявила, что не помнит, в какой конкретно день она стала жертвой Кавано.

Заявления Форд были опубликованы The Washington Post 16 сентября, когда слушания об утверждении Кавано находились на заключительной стадии. Как заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, поздняя публикация обвинений свидетельствует о попытке демократов любыми силами остановить утверждение Кавано.

В последние недели ФБР проверяло заявления еще трех женщин о том, что со стороны кандидата были проявления неподобающего поведения, однако

Фото: Stephen Yang / Reuters

Кавано все обвинения в свой адрес отрицает. Он настаивает: эта ситуация — политический заговор против него, за которым стоят демократы, в том числе бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон. В показаниях сенату Кавано сообщил, что не знает Форд лично. И хотя юрист признал, что любит пиво, он категорически опроверг утверждение, что злоупотребляет алкоголем. В качестве доказательства он привел свою отличную успеваемость в Йеле — одном из самых престижных университетов США.

Кавано поддержали большинство республиканцев и Дональд Трамп. Президент США обратил внимание, что Форд не смогла назвать ни точный день, когда на нее якобы напал Кавано, ни обстоятельства вечеринки, где это случилось. Комментируя протесты в Вашингтоне против назначения Кавано, американский лидер связал их организаторов со структурами Джорджа Сороса.

Почему республиканцам важно утвердить Кавано

Трамп и республиканцы борются за назначение Кавано по двум причинам. Во-первых, Верховный суд определяет соответствие законов принципам американской Конституции и может приостанавливать их действие, а поэтому иметь там как можно больше своих единомышленников важно для Республиканской партии. В прошлом Кавано консультировал по юридическим вопросам экс-президента Джорджа Буша-младшего. ​Он является убежденным христианином и, как пишет The New Yorker, отстаивает право американцев на ношение огнестрельного оружия. По идеологической шкале, разработанной Ли Эпстайн, Кевином Куинном и Эндрю Мартином, взгляды Кавано соответствуют отметке 0,693, и в случае утверждения он станет одним из самых консервативных представителей Верховного суда. Более традиционных взглядов придерживается только судья Кларенс Томас (0,725). ​Разработанная Эпстайн и ее коллегами шкала представляет собой интервал от -1 до 1. Чем более консервативную позицию занимает судья, тем ближе его рейтинг к максимуму. Ученые определяют рейтинг судей исходя из вердиктов, которые те выносили в ходе своей карьеры.

Всего в Верховном суде заседают девять человек, пять из них были номинированы президентами-республиканцами, четыре — демократами.

Срок полномочий членов Верховного суда не ограничен, и они могут исполнять свои обязанности до самой смерти или уйти по собственному желанию. ​В составе суда Кавано в случае окончательного утверждения сменит 82-летнего Энтони Кеннеди. Он был утвержден судьей в период президентства Рональда Рейгана, в 1988 году, и подал в отставку в июне 2018-го. Кеннеди имел репутацию центриста-консерватора. Он голосовал за признание правомерным указа Трампа о запрете на въезд граждан из некоторых мусульманских стран, но в то же время поддерживал закрепление на федеральном уровне прав секс-меньшинств.

Приход в Верховный суд Кавано склонит баланс сил в этой инстанции на сторону консерваторов, констатируют СМИ. Об этом свидетельствуют и данные Эпстайн и ее коллег: идеологический рейтинг Кеннеди составляет 0,372, то есть его взгляды почти в два раза более умеренные, чем у Кавано.

Одна из самых острых тем, которые политики обсуждают в связи с назначением нового члена Верховного суда, — как оно скажется на репродуктивных правах граждан. Право на аборт закреплено в США федеральным законом после вердикта Верховного суда по делу «Роу против Уэйда» 1973 года. Однако в ходе предвыборной кампании в 2016 году Дональд Трамп обещал сторонникам, что отменит решение по этому делу, вернув право определять законность абортов на уровень штатов.

Назначение Кавано также позволит республиканцам укрепить свой боевой дух и повысить явку сторонников на ноябрьских выборах в конгресс. «Президент Трамп и его соратники-консерваторы считают утверждение Бретта Кавано крайне важным для усиления позиций Республиканской партии перед выборами и надеются использовать оппозицию либералов <...> в качестве примера, к каким последствиям может привести получение демократами большинства в конгрессе», — констатирует The New York Times. Отказ утвердить кандидата Трампа в Верховный суд негативно отразится на имидже республиканцев, предупреждал колумнист консервативного издания National Review Дэвид Фрэнч. «Любой республиканец, который предаст Кавано, предаст и проголосовавших за него избирателей», — написал он.