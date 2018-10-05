ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Премия РБК 2018
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,53 66,25 EUR Нал. 77,63 76,29 USD Бирж. 66,79 -0,22 EUR Бирж. 76,84 -0,32 USD ЦБ. 66,21 +0,79 EUR ЦБ. 76,05 +0,32 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6593,80 +1,85 IMOEX 2455,48 -0,39% RTSI 1158,17 -0,22% Brent 84,96 -0,71% DJIA 26618,57 -0,78% Nasdaq 7877,84 -1,83%
«Газпром-Медиа» ставит на смешные кадры
Лента новостей
Тверской губернатор поручил оказать помощь после ДТП с 13 погибшими 10:03, Общество Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 09:47, РБК и Мираторг Столкновение автобуса и маршрутки в Тверской области. Фоторепортаж 09:36, Фотогалерея  Вертолет МЧС вылетел к месту ДТП с 13 погибшими под Тверью 09:35, Общество Рогозин рассказал о начале строительства второй очереди Восточного 09:28, Технологии и медиа В полиции назвали причину ДТП с 13 погибшими под Тверью 09:26, Общество Почему товары для дома и ремонта продаются в интернете лучше, чем офлайн 09:06, РБК и Schneider Electric В Сети опубликовали видео с места ДТП под Тверью 09:05, Общество Орешкин заявил о задаче повысить товарооборот с Индией до $30 млрд 09:01, Экономика Костин назвал утопией полный отказ от доллара 08:52, Экономика ЦБ отозвал лицензии у московского и волгоградского банков 08:46, Финансы Минсельхоз предложил поправки к закону Яровой о возврате продуктов сетями 08:40, Бизнес Более 10 человек погибли в ДТП с маршруткой и автобусом под Тверью 08:32, Общество Павел Воля ответил на сообщения о госпитализации с аппендицитом 08:26, Общество Время транспарентности: как мировые тренды меняют private banking России 08:20, РБК и FW Raiffeisen Почему в США начали закрываться торговые центры 08:02, Quote Минздрав предложил запретить рекламу леденцов от боли в горле 08:00, Общество Орешкин заверил в «краткосрочной» волатильности рубля 07:44, Финансы В России нашлось 26 тыс. не платящих налоги и страховые взносы компаний 07:31, Экономика Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 07:30, РБК и Mastercard Андрей Чибис стал основным кандидатом на пост главы Курской области 07:00, Политика Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы на Украине 06:58, Политика «Коммерсантъ» сообщил подробности реформы аккредитации вузов 06:53, Общество Военные обнаружили более 20 иностранных самолетов у границ России 06:31, Политика WP узнала о нежелании администрации Трампа продолжать конфликт с Китаем 06:02, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 05:55, РБК и Сбербанк Yonhap сообщил об остановке в августе демонтажа ракетного полигона КНДР 05:32, Политика СМИ узнали о принятом в правительстве решении по продаже алкоголя на АЗС 05:13, Бизнес
«Газпром-Медиа» ставит на смешные кадры
Газета № 172 (2896) (0510) Технологии и медиа, 04 окт, 19:29
0
«Газпром-Медиа» ставит на смешные кадры
Роман Петренко возвращается в российскую ТВ-индустрию
Экс-гендиректор телеканала ТНТ Роман Петренко займет руководящую должность в субхолдинге «ГПМ Развлекательное ТВ». Такое решение приняли акционеры «Газпром-Медиа», утверждают источники РБК
Роман Петренко (Фото: Сергей Михеев / «Коммерсантъ»)

О возвращении Романа Петренко сообщили три источника РБК в трех разных медиахолдингах, в том числе в «ГПМ Развлекательное ТВ» (ГПМ РТВ). По словам одного из них, вернуть Петренко было решением акционеров «Газпром-Медиа», недовольных показателями развлекательных каналов медиахолдинга.

Какую именно позицию займет Роман Петренко в холдинге, источники РБК не знают. Один из них сообщил, что одновременно должность ​гендиректора ГПМ РТВ может покинуть Артур Джанибекян, который перейдет в «Газпром-Медиа».

Пресс-служба «Газпром-Медиа» и Артур Джанибекян отказались от комментариев.

Роман Петренко не ответил на вопросы РБК.

Главный по работе с молодежью

Карьеру на российском телевидении работавший в рекламном бизнесе Петренко начал в 1998 году в качестве гендиректора канала СТС. С 2002 по 2013 год он возглавлял телеканал ТНТ. За это время тот стал абсолютным лидером в своей целевой аудитории — зрителей в возрасте 14–44 лет. На момент прихода Петренко на ТНТ доля вещателя в этом аудиторном сегменте составляла в среднем 2–3%. По итогам 2012 года (последний полный год работы канала под руководством Петренко) этот показатель равнялся уже 13,4%, свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope. Для сравнения: у ведущих федеральных телеканалов доля среди 14–44-летних зрителей была ниже — у «Первого канала» она составляла только 12,1%, НТВ — 10,9%, СТС — 10,3%.

При Петренко на ТНТ начали выходить проекты Comedy Сlub Production, дававшие основные рейтинги. В апреле 2005 года состоялась премьера Comedy Сlub, а затем и других популярных проектов: «Наша Russia», реалити-шоу «Дом-2», сериалов «Интерны» и «Универ». Несколько лет Comedy Club Production была партнером ТНТ, но в конце 2011 года ТНТ купил 75% компании. В конце 2017-го холдинг увеличил свою долю до 100%.

Приобретение Comedy Club Production повысит капитализацию ТНТ, пояснял Петренко. Тогда медиаменеджер в беседе с «Коммерсантом» прогнозировал, что в ближайшие годы на телевидении произойдет революция, в результате которой «вся власть отойдет обладателям контента, которые смогут его использовать на большом количестве различных медиаплатформ».

В последние годы Петренко жил в США, занимался собст​венными продюсерскими проектами и ​развивал совместный бизнес с «Газпром-Медиа». Весной 2017 года на Кипре и в Калифорнии были учреждены три компании, специализирующиеся на производстве медиаконтента и покупке прав на литературные произведения, писал отраслевой портал Adindex. Все три компании и сам Петренко фигурируют в последнем списке аффилированных лиц Газпромбанка — собственника «Газпром-Медиа».

ТНТ особой важности

ТНТ в «Газпром-Медиа» на особом счету. «Мы быстро растем, приносим большую прибыль», — говорил Петренко в интервью «Ведомостям» в 2012 году. Приоритеты руководства и акционеров медиахолдинга с тех пор не поменялись, утверждают собеседник РБК на медиарынке и источник РБК в ГПМ РТВ. Субхолдинг управляет и другими развлекательными каналами — ТВ-3, «Пятница», ТНТ4 и 2х2. Но ТНТ по-прежнему является флагманским проектом, этим и объясняется повышенный интерес к нему владельцев «Газпром-Медиа», пояснил собеседник РБК в субхолдинге. Однако с тех пор как канал покинул Петренко, добавляет он, аудиторные показатели канала стали вызывать недовольство у акционеров «Газпром-Медиа».

По данным Mediascope, ​средняя доля канала в аудитории 14–44 лет по итогам 2017 года равнялась 10,6%. В январе—июне 2018 года этот показатель для указанной целевой аудитории составил 10,1%. У СТС — флагманского канала конкурирующего с «Газпром-Медиа» холдинга «СТС Медиа» — доля в целевой аудитории 10–45 лет по итогам первого полугодия 2018 года незначительно увеличилась, до 9,3%. ​

Финансовые показатели ТНТ «Газпром-Медиа» не раскрывает с 2014 года.

Авторы: Мария Истомина, Сергей Соболев.
Теги: ТНТ , «Газпром-Медиа» , «СТС Медиа»
Материалы по теме
Конкурирующие холдинги создадут разные продолжения сериала «Отель Элеон» Технологии и медиа
Comedy Club не до шуток: как сценаристы перешли к конкурентам Технологии и медиа
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter