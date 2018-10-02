Федор Бондарчук притянул новых инвесторов

Национальная медиа группа выходит в кинобизнес

Кинопроизводство станет для Национальной медиа группы, владельца РЕН ТВ и «Пятого канала», одним из направлений бизнеса. Холдинг инвестирует в продолжение фильма «Притяжение», вошедшего в топ-10 самых успешных отечественных картин

Федор Бондарчук (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

«Притяжение» для инвестиций

Национальная медиа группа (НМГ) станет одним из инвесторов продолжения фантастического фильма «Притяжение» режиссера Федора Бондарчука, сообщил РБК представитель холдинга. По его словам, финансирование будет вестись через специально созданную для инвестиций в производство киноконтента «НМГ Студию». Компания с таким названием для «производства и распространения кино- и видеофильмов» была зарегистрирована 18 сентября, следует из данных ЕГРЮЛ. Размер инвестиций в первый проект представитель НМГ уточнить отказался.

Вышедшее в прокат в январе 2017 года «Притяжение» было совместным проектом Art Pictures Studio и кинокомпании «Водород». Продюсерами ленты стали основатели этих кинокомпаний — Федор Бондарчук, Дмитрий Рудовский, Михаил Врубель, Александр Андрющенко, а также гендиректор телеканала «Россия 1» Антон Златопольский. «Россия 1» оказывала фильму информационную поддержку, на этом канале 1 января 2018 года состоялась и телевизионная премьера.

Кассовые сборы «Притяжения» в России и других странах СНГ (без учета Украины) составили, по информации «Бюллетеня кинопрокатчика», 1,1 млрд руб. С таким показателем картина занимает десятое место в рейтинге самых успешных в прокате отечественных фильмов (на первом месте — «Движение вверх» с 3 млрд руб.). Производственный бюджет «Притяжения» равнялся, по данным «Кинопоиска», 380 млн руб. Таким образом, фильм оказался коммерчески успешным: как правило, кинотеатры оставляют себе половину сборов, 10–15% берет дистрибьютор (у «Притяжения» это Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing), оставшиеся 35–40% достаются создателям картины.

Продюсер «Притяжения-2» Михаил Врубель подтвердил участие НМГ в съемках нового фильма, премьера которого запланирована на декабрь 2019 года. Размер производственного бюджета Врубель не назвал, отметив лишь, что «масштаб проекта существенно увеличился».

Кадр из фильма «Притяжение»

Во всех сегментах

НМГ, объясняет ее представитель, решила инвестировать в кинопроизводство на постоянной основе, поскольку хочет быть представлена во всех сегментах производства контента. Группе уже принадлежит 80% продюсерской студии Art Picures Vision, которая специализируется на производстве сериалов (самый известный проект — «Молодежка» для СТС).​ Оставшиеся 20% студии — у Федора Бондарчука.

Была у НМГ и первая попытка участия в кинопроизводстве — вышедшая в прокат в феврале этого года спортивная мелодрама «Лед». Ее, как и «Притяжение», сняли Art Pictures Studio и «Водород», а информационную поддержку оказывала «Россия 1». При заявленном производственном бюджете 150 млн руб. кассовые сборы «Льда» превысили, по информации «Бюллетеня кинопрокатчика», 1,5 млрд руб. (шестое место в новейшей истории отечественного кино). Продюсеры «Льда» не раскрывали, сколько инвестировала каждая из сторон.

Чем известна Национальная медиа группа НМГ управляет РЕН ТВ и «Пятым каналом», а также владеет 29% «Первого канала» и косвенной долей в «СТС Медиа». Группе также принадлежит 80% в русскоязычных версиях тематических каналов семейства Viasat, Discovery и Sony Pictures. Среди других активов — газеты «Известия», «Metro Санкт-Петербург», «Спорт-Экспресс» (75%). Основными акционером НМГ являются Алексей Мордашов (26,2%) и СОГАЗ (21,2%), еще 7,5% у «Газпром-Медиа». В первом квартале 2018 года от своей доли в НМГ — почти 24% — избавился «Сургутнефтегаз». Кому перешел его пакет, неизвестно. Нет сведений и о владельце оставшихся 21%.

В надежде на прибыль

В последние пять лет количество российских фильмов, поддержанных телевещателями, увеличилось почти в три раза — с семи в 2013 году до 20 по итогам 2017 года, следует из отчета Европейской аудиовизуальной обсерватории и «Невафильм Research» о российском кинорынке. Принимая участие в производстве фильма, телеканалы используют свои передачи, новости, развлекательные ток-шоу для дополнительного продвижения картины при выходе в прокат. И такая маркетинговая поддержка, отмечают авторы отчета, оказывает существенное влияние на интерес зрителей к фильму: снятые при участии телеканалов картины зачастую становятся лидерами проката.

Активнее всего, как подсчитали в «Невафильм Research», в кинопроизводстве участвует входящий в холдинг ВГТРК телеканал «Россия 1». При участии этого вещателя за последние пять лет в российский прокат были выпущены 29 лент. В пресс-службе ВГТРК отказались от комментариев.

Инвестируя в кинопроизводство, телехолдинг наравне с другими продюсерами участвует в распределении прибыли, указывает ведущий аналитик «Невафильм Research» Ксения Леонтьева. Она также отмечает, что при поддержке фильма​ телеканалу проще договориться с другими продюсерами о сокращении «окна» — срок между выходом фильма в кинотеатрах и его первым показом на ТВ. В качестве примера Леонтьева приводит сказку «Последний богатырь», которая вышла в октябре 2017 года и уже 1 января 2018 года была в эфире канала-партнера «Россия 1».

Участие в производстве фильма гарантирует каналам, что телевизионная премьера состоится именно в их эфире, добавляет, в свою очередь, директор Института современных медиа Кирилл Танаев. Это особенно важно в случае успеха ленты в прокате. «На хороший фильм придет большая аудитория, и не только на премьерный показ. Как следствие, канал увеличивает свои рекламные доходы», — резюмирует Танаев.

Кинопроизводство — высокорискованный бизнес, фильм может провалиться в прокате, напоминает Леонтьева. По ее мнению, телехолдинги выходят на этот рынок, так как поверили в эффективность господдержки отечественного кино: это не только субсидии на производство, но и такие протекционистские меры Минкультуры, как «раздвижка релизов», когда выход западного блокбастера переносится на другую дату, чтобы он не отбирал зрителей у российской премьеры.