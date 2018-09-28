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Авансы возвращают из космоса
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Авансы возвращают из космоса
Газета № 167 (2891) (2809) Экономика, 00:00
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Авансы возвращают из космоса
Минфин запишет в бюджет долги производителей ракет
Минфин включил в проект федерального бюджета на три года пункт о погашении многомиллиардных долгов предприятий, подконтрольных «Роскосмосу». Предприятия деньги из бюджета получили, а услуги и продукцию не предоставили
Фото: Петр Гридин / ТАСС

Минфин планирует в следующем бюджетном цикле (2019–2021 годы) урегулировать долги перед государством трех ведущих ракетно-космических предприятий по их госконтрактам с Министерством обороны и «Роскосмосом», следует из проекта федерального бюджета на трехлетку, размещенного Минфином на портале regulation.gov.ru.

«Установить, что сроки и условия погашения задолженности перед Российской Федерацией по государственным контрактам, заключенным Министерством обороны Российской Федерации, Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» с акционерным обществом «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В.Хруничева», публичным акционерным обществом «Ракетно-космическая корпорация ‎«Энергия» им. С.П.Королева» и акционерным обществом ‎«Ракетно-космический центр «Прогресс» в период ‎с 2001 по 2016 год, устанавливаются правительством Российской Федерации», — говорится в документе.

Все три предприятия-должника контролируются «Роскосмосом». Пункт включен в статью «Особенности исполнения федерального бюджета в 2019 году» проекта закона о бюджете. Как следует из формулировки, речь в основном идет о неотработанных авансах по госконтрактам. Неизвестно, сколько таких непогашенных авансов накопилось у Центра Хруничева, РКК «Энергия» и РКЦ «Прогресс» за 16 лет, — Минобороны, «Роскосмос» и предприятия-должники отказались раскрывать эту информацию.

В предыдущей версии законопроекта, подготовленной в первой половине сентября (имеется в распоряжении РБК), не было пункта о погашении задолженности Центра Хруничева, РКК «Энергия» и РКЦ «Прогресс». Вместо этого был пункт о том, что правительство должно установить сроки и условия погашения задолженности АО «Спецремонт» перед Минобороны, но с тех пор он потерял актуальность: 17 сентября глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о том, что задолженность «Спецремонта» будет погашаться с 2027 года по конец 2047-го.

Крупнейшие долги принадлежат Минобороны и «Роскосмосу»

Дебиторская задолженность органов власти и других участников бюджетного процесса перед федеральным бюджетом является большой проблемой: на 1 января 2018 года она составила 5,84 трлн руб. (6,3% ВВП), по данным Счетной палаты. В том числе задолженность по выданным авансам — 3,8 трлн руб. «Это означает, что эти услуги и работы оплачены, но результат еще не получен, не поставлена продукция, не оказаны услуги», — объяснял в мае глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По данным Счетной палаты (*.pdf), именно Минобороны и «Роскосмос» являются крупнейшими держателями дебиторской задолженности по выданным авансам: более 50% такой задолженности (более 1,9 трлн руб.) приходится на Минобороны, свыше 6% (или более 228 млрд руб.) образовалось у «Роскосмоса». Как отмечает палата, «основной причиной образования дебиторской задолженности [у «Роскосмоса»] является предусмотренная законодательством возможность осуществления авансовых платежей по заключенным государственным контрактам на выполнение космических программ в рамках государственного оборонного заказа». При этом ограничений по объемам авансирования законодательством не устанавливалось.

Кроме того, «на рост дебиторской задолженности существенное влияние оказывают длительный производственный (технологический) цикл изготовления закупаемой продукции и ее высокая и растущая из года в год себестоимость, а также наличие дебиторской задолженности, по которой расчеты не были завершены в установленный государственным контрактом срок, в основном по строительству космодрома Восточный», указывает Счетная палата в заключении на закон об исполнении бюджета за 2017 год.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

«На текущий момент порядок и сроки погашения задолженности не определены. Это вопрос отдельных согласований с правительством и государственными заказчиками», — сообщили РБК в пресс-службе «Роскосмоса». Размеры задолженности ракетно-космических предприятий в госкорпорации не комментируют. В пресс-службе Минобороны РБК пояснили, что сумма задолженности указанных предприятий является закрытой статьей.

Кризис в отрасли

В Центре Хруничева сложилась тяжелейшая экономическая ситуация, но иного производителя тяжелых ракет у государства нет, говорил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в августе агентству ТАСС: «Будем вытягивать предприятие из болота». «Сначала необходимо реструктуризировать кредитную нагрузку и отсрочить уплату пеней и штрафов по прежним искам заказчиков. <…> Затем [после 2022 года] выведем предприятие в плюс», — сказал Рогозин. Ранее он сообщил, что помимо прочего Центр Хруничева должен «Роскосмосу» 26 млрд руб. по кредиту. «Роскосмос» подавал иски к Центру Хруничева: например, иск о взыскании 2,2 млрд руб. за невыполненную работу по госконтракту от 2012 года (создание кислородно-водородного разгонного блока).

Задолженность предприятий ракетно-космической отрасли накопилась из-за невыполнения условий госконтрактов в срок из-за технологических и организационных проблем, а также высоких накладных расходов, говорит РБК создатель интернет-сообщества «Открытый космос» и специалист производителя спутников Dauria Aerospace Виталий Егоров. Центр Хруничева превратился из некогда успешной компании с большим пакетом зарубежных заказов в кризисное предприятие после присоединения к нему нескольких убыточных организаций, «с тех пор проблемы Центра Хруничева растут как снежный ком», сказал он РБК.

В бухгалтерской отчетности РКК «Энергия» за 2017 год (*.pdf) приводится информация о пяти исках «Роскосмоса» к корпорации о взыскании неустойки на общую сумму 3,7 млрд руб. по госконтрактам. Самарский РКЦ «Прогресс» не публикует отчетность, но, согласно данным ГМЦ Росстата, долгосрочные и краткосрочные обязательства на конец 2016 года превышали 60 млрд руб. Долги РКК «Энергия» по госконтрактам значительно ниже, потому что компанию выручают контракты с США на доставку астронавтов на МКС, говорит Егоров. «Но источники пополнения бюджета предприятия сокращаются. Контракт с США истекает в апреле 2019 года, и непонятно, будут его продлевать или нет. Число запусков космических кораблей «Прогресс» снизилось, а ракет «Союз» — сократится с 2019 года», — констатировал эксперт.

По его мнению, государство пока не разработало «серьезный стратегический план» реструктурирования задолженности. «Все предприятия ждут, что им просто спишут долги», — считает Егоров. «Последовательно наблюдается отказ от всяких попыток участия в международной конкуренции, повысить доходность российской космонавтики на международном рынке», — отметил он. Финансовое положение РКК «Энергия» и РКЦ «Прогресс» могут улучшить реализация российской лунной программы на 2021–2024 годы и участие в разработке сверхтяжелой ракеты-носителя, которая потребует не меньше 1 трлн руб., говорит Егоров, а оздоровлению ситуации в Центре Хруничева помогла бы федеральная целевая программа по развитию новейшей спутниковой системы «Сфера» при помощи тяжелых ракет «Ангара-А5».

Авторы: Иван Ткачёв, Ольга Агеева.
При участии: Инна Сидоркова.
Теги: «Роскосмос» , дебиторская задолженность , космическая отрасль , федеральный бюджет , Минобороны ...
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