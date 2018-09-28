Оренбург на очереди

Юрий Берг может оказаться следующим отставленным губернатором

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг может вскоре уйти в отставку. В регион уже приехал его предполагаемый новый глава Владимир Гутенев. Эксперты называют его человеком, близким к Сергею Чемезову

Юрий Берг (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

​Новая отставка

Губернатор Оренбургской области 65-летний Юрий Берг может подать в отставку в ближайшие дни, сообщил РБК близкий к Кремлю источник. После него область возглавит нынешний первый зампред комитета Госдумы по экономической политике 52-летний Владимир Гутенев, сказал источник РБК, близкий к потенциальному врио.

Другой источник сказал РБК, что вечером в четверг, 27 сентября, у Гутенева запланирована поездка в Оренбург на мероприятия, связанные с 90-летним юбилеем завода ПО «Стрела», производящего авиационную, космическую, военную технику и ракетное вооружение.

«В Оренбург прибыл полпред в Приволжском федеральном округе, ожидается отставка Берга», — рассказал РБК собеседник, близкий к Кремлю. Приезд полпреда президента в ПФО Игоря Комарова официально подтвердили в Оренбурге. Берг и Комаров вместе открыли участок автодороги в обход Оренбурга.​

О том, что Берг уйдет в отставку, сообщило и агентство «РИА Новости», которое назвало следующим главой региона Гутенева. РБК направил запрос губернатору Оренбургской области. Гутенев заявил «РИА Новости», что ничего о своем назначении не слышал.

Вечный сменщик

Гутенев участвовал в программе РАНХиГС и Кремля по подготовке президентского кадрового резерва, выпускники которой уже не раз становились главами регионов. Депутат не раз рассматривался на руководящие посты в регионах — в частности, в Омской и Самарской областях. «Он вечный сменщик — было понятно, что раз его пробуют на разные регионы, рано или поздно куда-то назначат», — уточнил источник РБК в окружении Гутенева.

Его назначение на высокие посты лоббирует глава «Ростеха» Сергей Чемезов, Гутенев близок и к первому заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко, говорит собеседник РБК в окружении депутата. По мнению политолога и бывшего сотрудника Кремля Андрея Колядина, Гутенев перерос посты первого вице-президента Союза машиностроителей и зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике и готов к более серьезным назначениям.

​Владимир Гутенев родился в 1966 году в Тамбове. Окончил Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт. Доктор технических наук. Преподавал в РАНХиГС. С 2009 по 2011 год был советником главы «Ростехнологий» Сергея Чемезова. С 2011 года депутат Госдумы.

С тем, что депутат «недооценен», согласен политконсультант Дмитрий Фетисов. «Гутенев прекрасно разбирается в промышленности и неоднократно показывал себя эффективным руководителем. Так что его назначение будет говорить об амбициозных планах по региону, реализация которых требует соответствующего уровня руководителя», — считает политолог.

Политолог Ростислав Туровский назвал биографию Гутенева «идеально заточенной» для губернаторского поста: у него есть и опыт работы в Госдуме, и связь с машиностроительной отраслью, и собственная экологическая повестка (он координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса). Эксперт также допустил, что за его назначение может выступать недавно сменившийся полпред Игорь Комаров, «исторически близкий» к Чемезову.

После Берга

Берг возглавляет регион с 2010 года, он выходец из Пермского края, но в Оренбургской области живет с семилетнего возраста. До назначения губернатором преподавал в городе Орске и работал на местных предприятиях, затем пошел в политику и стал главой Орска. На выборах губернатора в 2014 году Берг получил 80% голосов.

Политолог Михаил Виноградов выделяет несколько причин для отставки ​Берга, в частности обострение его конфликта с правоохранителями, прежде всего недавний арест мэра Оренбурга Евгения Арапова за взятку в особо крупном размере. Этот эпизод стал импульсом к ротации региональных властей, убежден эксперт. Также он отметил, что Берг — «губернатор-середняк», а Оренбургская область — слишком важный для Кремля регион, где ведется добыча нефти и газа, для которого нужен более сильный руководитель.

Накануне, 26 сентября, президент Владимир Путин отправил в отставку главу Кабардино-Балкарии Юрия Кокова и губернатора Астраханской области Александра Жилкина. Кроме того, президент перевел губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко в Приморье, где выборы главы были отменены из-за фальсификаций.

С этих решений президента, последовавших за поражением кандидатов от «Единой России» на выборах губернаторов в нескольких регионах, началась новая серия губернаторских отставок. Близкий к Кремлю источник РБК говорил, что на этом дело не закончится и в ближайшее время в отставку может уйти губернатор Курской области Александр Михайлов. Также рассматривается возможность отставки липецкого губернатора Олега Королева.