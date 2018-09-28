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У каждой партии свой выход
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У каждой партии свой выход
Газета № 167 (2891) (2809) Политика, 27 сен, 15:49
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У каждой партии свой выход
Три вопроса о разногласиях по Brexit в английском парламенте
Решение лейбористов не поддерживать план правительства по выходу из ЕС и разногласия внутри правящей консервативной партии насчет Brexit приближают его провал. Партии не исключают переноса Brexit и даже повторного референдума
Фото: Henry Nicholls / Reuters

Как лейбористы противостоят планам правительства

В четверг, 27 сентября, лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин прибыл в Брюссель для встречи с главным переговорщиком по Brexit от Еврокомиссии Мишелем Барнье. Дискуссия пройдет на фоне активизации подготовки Брюсселем плана на случай провала переговоров с Лондоном, сообщает The Times. Корбин расскажет Барнье об отношении лейбористов к Brexit и об их намерениях в случае победы на следующих выборах, рассказал Politico неназванный советник лидера оппозиции.

В ЕС опасаются, что договоренности, достигнутые на переговорах премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и Барнье, могут быть не ратифицированы в палате общин (нижняя палата британского парламента), сообщает The Times. Это перечеркнет усилия Лондона и Брюсселя в достижении договоренностей относительно будущего формата отношений, уточняет газета.

В среду, 26 сентября, Джереми Корбин отказался поддержать план Мэй по выходу из ЕС. «Лейбористы будут голосовать против «плана Чекерс» <...> и выступают против выхода из ЕС без предварительного соглашения», — заявил он в речи на съезде партии в Ливерпуле (цитата по Reuters).

По словам Корбина, выход Британии из Евросоюза без соглашения о дальнейшем сотрудничестве с ним (так называемый Brexit без сделки) ​обернется для королевства катастрофой. «Поэтому в случае, если парламент проголосует против варианта сделки тори (консерваторов) или эта сделка не будет заключена совсем, то мы будет настаивать на проведении [внеочередных] всеобщих выборов», — заявил лидер лейбористов под аплодисменты делегатов.

«План Чекерс»

В июле Тереза Мэй и ее кабинет согласовали план Brexit, предусматривающий уступки Брюсселю. Главная из них — согласие Британии следовать общеевропейским стандартам и мерам регулирования в сфере торговли промышленными товарами и сельхозпродукцией. В обмен Лондон намерен получить от ЕС гарантии на неограниченную торговлю на Европейском едином рынке. Согласованный 6 июля в резиденции премьера Чекерс план также предусматривает, что после Brexit королевство будет «принимать к сведению» некоторые решения Европейского суда в Люксембурге, следует из заявления правительства.

План содержит больше компромиссов по сравнению с начальной позицией Мэй, которую она представила в январе 2017 года. Тогда премьер обещала вывести Лондон из-под юрисдикции суда ЕС и вернуть Британии абсолютную автономию в сферах законотворчества и торговли. Некоторые консерваторы сочли уступки Мэй недопустимыми. В июле из-за несогласия с позицией премьера в отставку с поста главы МИДа подал Борис Джонсон. Его примеру последовали министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и его заместитель Стив Бейкер.

Как Brexit расколол парламент

Преимущество консерваторов и их союзников из Демократической юнионистской партии в парламенте над оппозицией незначительно (всего 13 депутатов, 326 из 650, подсчитал Reuters). При этом, как заявил депутат-консерватор Стив Бейкер, против «плана Чекерс» готовы выступить около 80 его коллег из консервативного блока. Согласно оценке депутата Дэвида Дэвиса ядро недовольных планом Мэй депутатов насчитывает около 40 человек. Об этом бывший министр сказал в интервью Huffington Post на прошлой неделе. Отказ Корбина поддержать план Мэй лишил ее шансов на помощь со стороны лейбористов, контролирующих в палате общин 257 мест.

Джереми Корбин (Фото: Peter Byrne / PA via AP)

Голосов недовольных «планом Чекерс» законодателей более чем достаточно, чтобы лишить премьер-министра большинства в палате общин, когда дело дойдет до ратификации ее соглашения с Брюсселем, сказал РБК старший преподаватель кафедры политики, философии и религии в Ланкастерском университете Марк Гарнетт. В этом контексте вполне вероятен сценарий, при котором Мэй пересмотрит некоторые параметры своей позиции на переговорах с ЕС, чтобы угодить большинству депутатов, объяснил эксперт. Ранее Корбин говорил, что согласится одобрить сделку премьера с Брюсселем, если такое соглашение оставит Британию в Таможенном союзе с Евросоюзом, не приведет к потере рабочих мест и оставит прозрачной границу с Ирландией (член ЕС) и Северной Ирландией (часть Соединенного Королевства), напоминает Politico.

Альтернатива консерваторов «плану Чекерс»

В понедельник, 24 сентября, сторонники «жесткого» Brexit представили альтернативный план. Взаимодействие с Евросоюзом в рамках такого сценария будет осуществляться на условиях новых двусторонних соглашений. Фактически «жесткий» Brexit берет за основу модель, на основании которой ЕС ведет сотрудничество с Канадой. Пойдя по этому пути, Британия сможет сама определять, как регулировать деятельность компаний на своей территории. Лондон также получит автономию в сфере миграционной и торговой политики и не станет подчиняться решениям Европейского суда в Люксембурге. Однако, по подсчетам аналитиков британского казначейства, «канадская модель» нанесет больший удар по экономике королевства по сравнению со сценарием, при котором Британия останется в ЕС или сохранит с ним тесные связи по примеру Норвегии.

Гарнетт убежден: даже провал сделки Мэй в парламенте не может привести к скорым парламентским выборам, как этого хочет Корбин. В 2017 году британцы избрали депутатов, срок полномочий которых истекает лишь через пять лет, напомнил аналитик. Чтобы распустить парламент и провести внеочередные выборы, требуется согласие двух третей палаты общин, но тори могут не согласиться на такой шаг, пояснил Гарнетт. «В случае кризиса из-за провала сделки по Brexit в парламенте консерваторы изберут себе нового лидера и премьера и только затем станут задумываться над проведением или новых выборов, или второго референдума об отношениях Британии и ЕС», — прогнозирует собеседник РБК.

Тема Brexit расколола не только консерваторов, но и лейбористов. 24 сентября теневой канцлер казначейства, лейборист Джон Макдоннелл заявил, что не рассматривает возможности, при которой Британия может остаться в ЕС. Даже в случае проведения второго референдума британцы будут голосовать за условия сделки с Брюсселем, а не о членстве в ЕС как таковом. Однако с этим мнением не согласен его однопартиец, теневой министр по делам Brexit Кир Стармер. Он настаивает: британцы должны иметь возможность остаться в Евросоюзе, если они пожелают. Стармера поддержали несколько депутатов-лейбористов.

Могут ли перенести Brexit

Продление периода переговоров о Brexit, который формально истекает в марте 2019 года, предусмотрено Лиссабонским договором Евросоюза. Отсрочка возможна, если с такой просьбой к остальным 27 членам ЕС обратится Великобритания и те примут единогласное решение эту просьбу удовлетворить. Во вторник о необходимости продления срока переговоров заявила теневой министр иностранных дел Эмили Торнберри.

Накопившиеся проблемы могут привести к переносу даты выхода Британии из ЕС, допускает Гарнетт из Ланкастерского университета. Процесс Brexit движется довольно медленно, поэтому вполне возможно, что нынешние проблемы отсрочат дату выхода королевства из ЕС, говорит он. «На первый взгляд такой сценарий будет выгоден британцам, но многие европейские столицы тоже не отказались бы выиграть для себя больше времени, чтобы утрясти детали будущего формата отношений Лондона и Брюсселя», — объяснил эксперт.

Многотысячный марш против Brexit в Лондоне. Фоторепортаж Еще 8 фото
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Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Лейбористы , консерваторы , Тереза Мэй , Джереми Корбин , Brexit
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