Антикризисный глава

Кому Кремль поручил борьбу за Приморье

После отмены результатов второго тура губернаторских выборов в Приморье Кремль сменил врио главы региона. Политологи не уверены, что даже имеющего опыт антикризисного управления Олега Кожемяко ждет легкая победа на новых выборах

Олег Кожемяко (Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости)

​После того как были отменены результаты второго тура губернаторских выборов в Приморье, Владимир Путин сменил врио главы региона. Андрей Тарасенко, который не смог добиться чистой победы, «попросился на другую работу». Новым врио главы Приморья стал 56-летний губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, уже объявивший о намерении принять участие в новых выборах в декабре.

Не очень хорошая, то есть нормальная Согласно стенограмме встречи Владимира Путина с Олегом Кожемяко, размещенной на сайте Кремля, президент и губернатор разошлись в оценках ситуации в Приморье. Кожемяко: Владимир Владимирович, будучи во Владивостоке на форуме, я, как человек, который родился в Приморье, вырос там и начинал работать, конечно, смотрел на ситуацию, которая там возникла, — она не очень хорошая. Путин: Что вы имеете в виду? Кожемяко: Я имею в виду ситуацию, связанную с выборами. Путин: Почему нехорошая? Нормальная ситуация. Кожемяко: Нормальная ситуация.

Выборы губернатора Приморского края прошли в два тура — 9 и 16 сентября. Во второй тур вышли врио главы региона Андрей Тарасенко от «Единой России» и коммунист Андрей Ищенко. По официальным данным, победу одержал единоросс, разница в набранных голосах составила около 1,5%. Однако затем краевой избирком по рекомендации Центризбиркома итоги выборов отменил — из-за массовых нарушений, которые не позволили определить настоящего победителя выборов. Новые выборы должны пройти в регионе до середины декабря.

Почему заменили Тарасенко?

Снова предлагать избирателям провалившегося на выборах губернатора было бы «контрпродуктивно», говорили сразу после отмены выборов политологи. «Зачем заставлять людей вновь голосовать за такого кандидата?» — соглашался федеральный чиновник, имеющий отношение к выборам в этом регионе.​

Против участия Тарасенко в новых выборах выступала и глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она предлагала отказаться от новых выборов и его оппоненту, коммунисту Ищенко: «Я надеюсь, что нынешние кандидаты, которые потеряли доверие и дискредитировали себя в глазах избирателей, что ни один из них не решится в такой ситуации выставить свою кандидатуру».

Коммунисты неоднократно заявляли, что не намерены отказываться от выдвижения Ищенко.

Почему выбрали Кожемяко?

Это будет уже четвертый регион, который возглавит Кожемяко: с 2005 по 2007 год он возглавлял Корякский автономный округ, с 2008 по 2015 год — Амурскую область, с 2015-го — Сахалинскую (он победил на выборах с результатом 67,8%). При этом он для Приморья не «варяг» — уроженец края, служил во флоте, занимался там бизнесом, в конце 1990-х возглавлял совет директоров Преображенской базы тралового флота. В начале 2000-х Кожемяко избирался в заксобрание края, а затем был сенатором от региона.

Принимая решение, власти исходили из нескольких факторов, в том числе и кратчайших сроков новой избирательной кампании, к которой врио губернатора придется приступить уже завтра, считает политолог Александр Пожалов.

«Фигура нового кандидата должна быть, с одной стороны, понятной избирателю, с другой — местным элитам, которые сыграли немалую роль во втором туре выборов, переориентировавшись на поддержку Ищенко», — говорит эксперт.

Учитывая высокую значимость Приморья для федерального центра, фигура нового кандидата должна была иметь высокий уровень доверия в руководстве страны и налаженные отношения с крупнейшими федеральными корпорациями, от которых зависит развитие региона, продолжает Пожалов. «В Приморский край в ближайшее время продолжат вливаться огромные федеральные средства, в Приморье создается одна из новых так называемых офшорных зон, куда будут переводить попавшие под санкции компании, а также планируется строительство мостового перехода из Приморья на Сахалин, который рассматривается с точки зрения появления на Дальнем Востоке еще одного выхода России в океан», — напоминает он.

Всем этим требованиям, по мнению Пожалова, Кожемяко соответствует: он был сенатором; его бизнес, связанный с траловым флотом, базировался в Приморье; в приоритетном для «Роснефти» регионе — Сахалинской области он реализовывал крупные федеральные проекты.

«Кожемяко известен как политический тяжеловес и антикризисный менеджер, понимающий специфическую эстетику поведения дальневосточных элит», — соглашается президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Сможет ли новый глава региона победить на выборах?

Декабрьские выборы в Приморье будут сложными, но для власти там будет крайне важно победить, считает Пожалов. «В последние три недели все обсуждают, что власть проиграла — сначала в Приморье, потом в Хакасии, затем еще в двух регионах. Важно будет показать, что власть выправила ситуацию в проблемном регионе — выборы в Приморье станут ключевым проектом в политической кампании этого сезона», — уверен он.

Кожемяко уже пообещал жителям Приморья «перемены к лучшему». «Понимая экономическую составляющую, имея определенный опыт работы в субъектах, безусловно, хотелось бы согласовать с вами в силу того, что я сейчас действующий губернатор Сахалина, возможность участия в выборах губернатора Приморского края, с тем чтобы оправдать и ожидания жителей, и действительно сделать так, чтобы динамика развития соответствовала тем задачам, которые сегодня стоят перед Дальним Востоком», — заявил он на встрече с президентом (цитата с сайта Кремля).

Но политологи не уверены, что поддержка федерального центра и обещание изменить ситуацию в регионе гарантируют губернатору-тяжеловесу легкую победу в регионе с протестным настроением. Виноградов обращает внимание на то, что при всем своем политическом весе Кожемяко провел 9 сентября «довольно проблемные» муниципальные выборы на Сахалине, где неплохие результаты в ряде городов показали коммунисты (в частности, выиграв в трех из 11 районов Сахалина).

Политолог также отмечает, что назначение Кожемяко можно назвать вызовом дальневосточному полпредству — с полпредом президента на Дальнем Востоке вице-премьером Юрием Трутневым у губернатора «весьма натянутые отношения», утверждает Виноградов.

Назначение Кожемяко временно исполняющим обязанности главы региона и выдвижение его в качестве кандидата на новых выборах поднимает два вопроса: насколько жители Приморья примут нового представителя власти и согласятся ли на это местные элиты, которые до этого играли против Тарасенко. «В условиях разогретости ситуации в Приморье разгром оппозиции со стороны Кожемяко пока не выглядит предрешенным», — резюмирует он.