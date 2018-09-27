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Экономические перекосы на местах
Газета № 166 (2890) (2709) Экономика, 26 сен, 07:58
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Экономические перекосы на местах
Всемирный банк поставил Россию в тройку лидеров по неравенству регионов
Россия входит в число лидеров по региональному неравенству в Европе и Центральной Азии, заключил Всемирный банк. Но это не связано с различиями между городскими и сельскими территориями
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Искаженная структура

Россия входит в тройку лидеров по неравенству регионов внутри страны среди государств Европы и Центральной Азии. Об этом говорится в докладе Всемирного банка «На пути к новому общественному договору», поступившем в РБК.

«Россия — крупнейшая страна мира, и ее географические преимущества сопровождаются суровыми климатическими условиями и сосредоточением природных ресурсов в периферийных регионах, что сформировало курс развития России. В советское время трудовые ресурсы и капитал были насильственно перемещены на восток ради эксплуатации огромных природных ресурсов Сибири и поддержки более равномерного распределения населения и экономической активности. В результате экономическая структура физически распределилась по всей территории [страны], но оказалась неэффективна и искажена», — полагают экономисты Всемирного банка. Попытки бороться с таким наследием зачастую подрываются устоявшимися экономическими отношениями, считают они.

«Сингапур» и «Гондурас» в одной стране

«Сегодня Россия имеет самый высокий уровень [регионального] неравенства среди крупных стран с развивающейся экономикой, таких как Бразилия, Китай и Индия», — пишут авторы доклада. В последние десятилетия разрыв отчасти сократился, так как бедные регионы росли быстрее, но значительная разница в уровне жизни сохраняется. «Домохозяйства в Сахалинской области (которая имеет самый высокий валовой региональный продукт на душу населения) имеют уровень жизни, аналогичный уровню жизни в Сингапуре, тогда как домохозяйства в Ингушетии (где самый низкий ВРП на душу населения) имеют уровень жизни ближе к тому, что наблюдается в Гондурасе. Уровень бедности составляет от менее чем 10% в богатом полезными ископаемыми Татарстане и в крупных мегаполисах — Москве и Санкт-Петербурге — до почти что 40% в беднейших регионах Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока», — указывают эксперты.

При этом неравенство граждан сконцентрировано внутри богатых регионов, замечают экономисты Всемирного банка, и власти должны сосредоточиться на этой проблеме. Что касается бедных субъектов, то они сильно зависят от федеральных бюджетных трансфертов, а кризис, возникший из-за санкций и падения цен на нефть, показал, что такая политика мешает им развиваться.

Проблема не в городах и селах

Всемирный банк проранжировал страны по коэффициенту вариации располагаемых доходов или потребления по регионам (этот статистический показатель помогает оценить степень дифференциации развития территорий). Среди 35 рассматриваемых стран Европы и Центральной Азии Россия заняла третье место с коэффициентом порядка 0,2, следует из графика банка. «Лидером» стала Словакия (коэффициент составил около 0,4), а вторую строчку занял Таджикистан. Самое же низкое региональное неравенство зафиксировано в Дании, Австрии и на Украине. При подсчетах использовались гармонизированные данные 2016 года. Индию, Китай и Бразилию, которых Россия по неравенству также опередила, Всемирный банк в этом рейтинге не рассматривал, однако они ключевые партнеры России в рамках БРИКС.

При этом такие диспропорции в России нельзя объяснить урбанизацией. По показателю неравенства между городскими и сельскими территориями Россия занимает лишь 22-е место из 28 рассматриваемых стран. В этом рейтинге лидируют Таджикистан, Грузия и Румыния, а последнюю строчку занимает Греция, где сельские территории даже богаче городских.

Все дело в территориальном делении, объясняет руководитель направления «Пространное развитие» Центра стратегических разработок Наталья Трунова. «У нас довольно неравномерная административная нарезка, она досталась нам с советских времен. В результате у нас есть территории, где проживает 40 тыс. человек, а есть город Москва, с которой их сопоставлять просто бессмысленно», — отмечает она.

«Очень многие страны сталкивались с этим. Например, Польша, где была практически такая же проблема, в начале 1990-х годов провела глобальную административно-территориальную реформу, которая касалась и регионального, и муниципального уровней. В результате от 49 воеводств у них осталось 16», — говорит Трунова.

По прогнозу Минэкономразвития, в 2018 году более половины (52,1%) суммарного ВРП всех российских субъектов сформируют десять регионов — Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский и Красноярский края, а также Татарстан и Башкирия. Доля Москвы в этом показателе составляет порядка 20%. На столицу же, согласно рейтингу РБК 500, приходится почти 70% выручки крупнейших российских компаний (при анализе по номеру ИНН головной компании или крупнейшей по выручке компании группы). Впрочем, поступления от уплаченных ими налогов в основном распределяются по разным регионам.

Отчасти на неравенство регионов влияют межбюджетные отношения, но это лишь «следствие первопричины», указывает Трунова. «У нас есть малочисленные регионы с низкой промышленной базой, которые всегда будут дотационными, а есть регионы с более выигрышными условиями. Межбюджетные отношения построены по принципу уравнивания, но он не всегда может окончательно нивелировать [дифференциацию]», — говорит эксперт.

Чрезмерная концентрация экономического роста

Правительство сейчас дорабатывает стратегию пространственного развития, которая должна быть принята к концу года. В проекте документа, который подготовило Минэкономразвития, отмечается «концентрация экономического роста в ограниченном числе центров». «Крупные центры экономического роста обеспечивают каждый более 1% суммарного прироста ВРП всех субъектов Российской Федерации. В сумме данные центры за период с 2010 года создали 68% суммарного прироста ВРП субъектов при их доле в численности населения страны в 40%», — подчеркивают в министерстве.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Всемирный банк , неравенство
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