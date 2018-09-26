Минобороны дало на лапник

Закупка новогодних елок для военных прошла с нарушениями

Федеральное казначейство признало необоснованной установленную Минобороны цену закупок новогодних елок «максимальной опушенности» — до 3 млн руб. за штуку. Военному ведомству грозит штраф

Фото: Hrvoje Jelavic / / PA Images / ТАСС

​Федеральное казначейство проверило осуществленные в 2017 году Министерством обороны закупки новогодних елей и выявило нарушения в части установления начальной цены контракта. Об этом говорится в ответе заместителя главы Казначейства Анны Катамадзе (письмо от 18 сентября 2018 года, есть у РБК) на обращение юриста Центра антикоррупционной политики «Яблока» Алексея Чумакова.

Как уточняется в письме, 22 марта ведомство провело внеплановую камеральную проверку соблюдения Минобороны положений закона о контрактной системе в части обоснования начальной цены контракта. По результатам этой проверки в действиях государственного заказчика «установлено нарушение ч. 2 ст. 22 закона о контрактной системе», в которой речь идет о методике определения начальной (максимальной) цены контракта. Несоблюдение порядка или формы обоснования начальной (максимальной) цены контракта считается административным правонарушением — за это заказчику грозит штраф 10 тыс. руб.

РБК отправил запрос в Минобороны с просьбой ​прокомментировать информацию о проверке.

«Максимальная опушенность»

29 ноября 2017 года Минобороны объявило о закупке праздничных конструкций и украшений за 17,2 млн руб. В контракте оговаривалась закупка 268 елей стоимостью от 14 тыс. до 2,99 млн руб. за штуку (за 12-метровую светодиодную искусственную ель).

В аукционной документации уточнялось, что Минобороны нужны елки «максимальной опушенности и правильной пирамидальной формы», к елям заказываются набор стеклянных шаров разного диаметра с цветным напылением, стеклянная макушка и светодиодные гирлянды.

При формировании цены заказчик ссылался на предложения трех фирм. Например, средняя цена товара «Зеленая живая ель (0,6 м)» в закупке составила 39,9 тыс. руб. К елям должна была прилагаться круглая кадка, стеклянная макушка «пика», две светодиодные десятиметровые гирлянды (12 Вт) и набор стеклянных шаров с цветным напылением: 35 шаров по 5 см, 12 шаров по 8 см, 12 шаров по 10 см, а также пять стеклянных игрушек.​

В двух специализированных магазинах РБК сказали, что цена елей высотой 0,6 м в кадках без игрушек начинается от 4 тыс. руб.​ Стеклянный шар с напылением можно купить за 100 руб. Еще за 200 руб. в рознице доступна стеклянная макушка, за 500 руб. — набор игрушек, а за 1200 руб. — две десятиметровые светодиодные ленты. Таким образом, набор, в который входит елка с игрушками, можно купить за сумму от 12 тыс. руб.

В итоге в аукционе победило ООО «Военпромконсалтинг» с предложением выполнить работу за 5,8 млн руб. Заключенный контракт так и не был опубликован на сайте госзакупок.

Новогодние контракты В 2015 году Минобороны было готово потратить на закупку элементов новогоднего оформления 33,9 млн руб. Контракт на 33,6 млн руб. в итоге получил ИП Румянцев Вячеслав Валерьевич. Среди прочего ведомство тогда купило 20 голубых живых елей на сумму 1,3 млн руб. и 141 зеленую живую ель на сумму 6,8 млн руб. В 2016 году начальная цена при закупке составила 19,9 млн руб. Поставщиком выступила ИП Валиуллина Анна Сергеевна. Общая сумма контракта составила 19,6 млн руб. Поставка 144 живых новогодних елей с обвесом обошлась ведомству в 12,8 млн руб.

Боевые дельфины и ведьмочки

Товары для организации досуга российских военнослужащих закупаются регулярно. Например, в 2016 году для нужд военного санатория «Крым» были закуплены надувные изделия. Батут, а также аттракционы типа «банан» и «таблетка» обошлись ведомству в 245 тыс. руб. В 2011 году на сайте госзакупок Минобороны разместило объявление на закупку костюмов Жар-птиц, Ведьмочек и Снежинок за 1,3 млн руб. В сентябре 2018 года заявку на проведение закупки костюмов березки, снеговика, Деда Мороза и других разместила войсковая часть, дислоцирующаяся в Брянской области. Стоимость контракта составляет 58,5 тыс. руб.

Среди других необычных закупок можно выделить, например, контракт на приобретение пяти дельфинов — на эти цели в 2016 году было выделено 1,75 млн руб. За два года до этого сообщалось, что ВМФ намерен принять на вооружение боевых дельфинов и морских котиков. В документах закупки отмечалось, что исполнитель заказа должен был поставить министерству двух самок и трех самцов в возрасте от трех до пяти лет. Победителем конкурса стало ООО «Утришский дельфинарий-84».