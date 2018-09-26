ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,48 65,13 EUR Нал. 78,14 76,68 USD Бирж. 65,89 +0,06 EUR Бирж. 77,56 +0,19 USD ЦБ. 65,82 -0,34 EUR ЦБ. 77,38 -0,30 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 6431,05 -12,35 IMOEX 2444,22 +0,58% RTSI 1169,04 +0,52% Brent 81,85 +0,84% DJIA 26492,21 -0,27% Nasdaq 8007,47 +0,16%
Минобороны дало на лапник
Лента новостей
Козак поддержал металлургов в споре с энергетиками 09:00, Бизнес США передадут Украине списанные катера береговой охраны 08:56, Политика Пентагон заявил о ядерной угрозе со стороны России 08:34, Политика Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени 08:00, Общество Россия опередила Китай, Индию и Бразилию в неравенстве регионов 07:58, Экономика Глава УВЗ заявил о разработке альтернативы беспилотной «Армате» 07:13, Общество Россияне стали чаще покупать отечественное вино 07:00, Бизнес Российские артиллеристы впервые применили «кочующие минометы» 06:52, Политика Избирком утвердил победу кандидата от ЛДПР в Хабаровском крае 06:13, Политика Суд отправил гражданина Таджикистана в колонию за вербовку россиян в ИГ 06:06, Общество Dunkin Donuts уберет «пончики» из названия 05:24, Бизнес Порошенко решил продать подконтрольный ему судостроительный завод 04:48, Бизнес «Коммерсантъ» узнал об ограничении срока льгот для компаний Дерипаски 04:26, Бизнес В Бразилии госпитализировали второго кандидата в президенты 03:59, Политика МИД Сирии назвал главную цель поставок российских С-300 Дамаску 03:33, Политика В Москве загорелось здание с бумажной продукцией на площади 900 кв. м 02:51, Общество Столтенберг обсудил с Лавровым создание военной базы США в Польше 02:29, Политика Хуг перед уходом назвал условие быстрого прекращения конфликта в Донбассе 01:57, Политика Экс-премьер Франции Вальс поборется за должность мэра Барселоны 01:56, Политика Близ Риги загорелась башня лютеранской церкви 01:18, Общество Порошенко случайно зашел в переговорную комнату Лаврова в ООН 00:54, Политика Белый дом пригрозил не дать Европе обойти санкции против Ирана 00:35, Политика Четверо пострадали при обстреле военными Марокко лодки с мигрантами 00:23, Общество СМИ узнали об идее РЖД забрать у «Аэроэкспресса» перевозки в Шереметьево 00:05, Бизнес Волкер передал Порошенко копию декларации о непризнании Крыма российским 25 сен, 23:42, Политика Ликсутов рассказал о новых ограничениях скорости в Москве 25 сен, 23:31, Общество Лавров связал арест «российского шпиона» в Норвегии с пропагандой 25 сен, 23:16, Политика Механизм несогласных: как сторонники сделки с Ираном защищаются от Трампа 25 сен, 23:05, Политика
Минобороны дало на лапник
Газета № 165 (2889) (2609) Политика, 25 сен, 18:27
0
Минобороны дало на лапник
Закупка новогодних елок для военных прошла с нарушениями
Федеральное казначейство признало необоснованной установленную Минобороны цену закупок новогодних елок «максимальной опушенности» — до 3 млн руб. за штуку. Военному ведомству грозит штраф
Фото: Hrvoje Jelavic / / PA Images / ТАСС

​Федеральное казначейство проверило осуществленные в 2017 году Министерством обороны закупки новогодних елей и выявило нарушения в части установления начальной цены контракта. Об этом говорится в ответе заместителя главы Казначейства Анны Катамадзе (письмо от 18 сентября 2018 года, есть у РБК) на обращение юриста Центра антикоррупционной политики «Яблока» Алексея Чумакова.

Как уточняется в письме, 22 марта ведомство провело внеплановую камеральную проверку соблюдения Минобороны положений закона о контрактной системе в части обоснования начальной цены контракта. По результатам этой проверки в действиях государственного заказчика «установлено нарушение ч. 2 ст. 22 закона о контрактной системе», в которой речь идет о методике определения начальной (максимальной) цены контракта. Несоблюдение порядка или формы обоснования начальной (максимальной) цены контракта считается административным правонарушением — за это заказчику грозит штраф 10 тыс. руб.

РБК отправил запрос в Минобороны с просьбой ​прокомментировать информацию о проверке.

«Максимальная опушенность»

29 ноября 2017 года Минобороны объявило о закупке праздничных конструкций и украшений за 17,2 млн руб. В контракте оговаривалась закупка 268 елей стоимостью от 14 тыс. до 2,99 млн руб. за штуку (за 12-метровую светодиодную искусственную ель).

В аукционной документации уточнялось, что Минобороны нужны елки «максимальной опушенности и правильной пирамидальной формы», к елям заказываются набор стеклянных шаров разного диаметра с цветным напылением, стеклянная макушка и светодиодные гирлянды.

При формировании цены заказчик ссылался на предложения трех фирм. Например, средняя цена товара «Зеленая живая ель (0,6 м)» в закупке составила 39,9 тыс. руб. К елям должна была прилагаться круглая кадка, стеклянная макушка «пика», две светодиодные десятиметровые гирлянды (12 Вт) и набор стеклянных шаров с цветным напылением: 35 шаров по 5 см, 12 шаров по 8 см, 12 шаров по 10 см, а также пять стеклянных игрушек.​

В двух специализированных магазинах РБК сказали, что цена елей высотой 0,6 м в кадках без игрушек начинается от 4 тыс. руб.​ Стеклянный шар с напылением можно купить за 100 руб. Еще за 200 руб. в рознице доступна стеклянная макушка, за 500 руб. — набор игрушек, а за 1200 руб. — две десятиметровые светодиодные ленты. Таким образом, набор, в который входит елка с игрушками, можно купить за сумму от 12 тыс. руб.

В итоге в аукционе победило ООО «Военпромконсалтинг» с предложением выполнить работу за 5,8 млн руб. Заключенный контракт так и не был опубликован на сайте госзакупок.

Новогодние контракты

В 2015 году Минобороны было готово потратить на закупку элементов новогоднего оформления 33,9 млн руб. Контракт на 33,6 млн руб. в итоге получил ИП Румянцев Вячеслав Валерьевич. Среди прочего ведомство тогда купило 20 голубых живых елей на сумму 1,3 млн руб. и 141 зеленую живую ель на сумму 6,8 млн руб.

В 2016 году начальная цена при закупке составила 19,9 млн руб. Поставщиком выступила ИП Валиуллина Анна Сергеевна. Общая сумма контракта составила 19,6 млн руб. Поставка 144 живых новогодних елей с обвесом обошлась ведомству в 12,8 млн руб.

Боевые дельфины и ведьмочки

Товары для организации досуга российских военнослужащих закупаются регулярно. Например, в 2016 году для нужд военного санатория «Крым» были закуплены надувные изделия. Батут, а также аттракционы типа «банан» и «таблетка» обошлись ведомству в 245 тыс. руб. В 2011 году на сайте госзакупок Минобороны разместило объявление на закупку костюмов Жар-птиц, Ведьмочек и Снежинок за 1,3 млн руб. В сентябре 2018 года заявку на проведение закупки костюмов березки, снеговика, Деда Мороза и других разместила войсковая часть, дислоцирующаяся в Брянской области. Стоимость контракта составляет 58,5 тыс. руб.

Среди других необычных закупок можно выделить, например, контракт на приобретение пяти дельфинов — на эти цели в 2016 году было выделено 1,75 млн руб. За два года до этого сообщалось, что ВМФ намерен принять на вооружение боевых дельфинов и морских котиков. В документах закупки отмечалось, что исполнитель заказа должен был поставить министерству двух самок и трех самцов в возрасте от трех до пяти лет. Победителем конкурса стало ООО «Утришский дельфинарий-84».

Авторы: Владимир Дергачев, Филипп Алексенко, Алексей Гаврилко-Алексеев.
При участии: Максим Солопов.
Теги: Минобороны , Госзакупки , елки , «Яблоко»
Материалы по теме
«Яблоко» пожаловалось в ФАС на закупки властями Подмосковья пиар-услуг Политика
Рашкин попросил правоохранителей проверить закупку мебели мэрией Москвы Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter