Трампу противопоставят специальный механизм

Как участники ядерной сделки с Ираном готовятся к новым санкциям США

Пока США готовят ужесточение санкций против Ирана, остальные участники ядерной сделки разрабатывают механизмы их обхода. Впрочем, уберечь работающие с Ираном компании от американских санкций вряд ли удастся

Фото: Carlo Allegri / Reuters

​Иран в центре внимания

Иран стал одной из центральных тем выступления президента США Дональда Трампа на сессии Генеральной Ассамблеи ООН во вторник, 25 сентября. Американский лидер вновь обрушился с критикой на «коррумпированный режим» в Тегеране, пообещав ужесточить санкции против него. Трамп продолжил отстаивать выход США из так называемой иранской ядерной сделки. «Военный бюджет Ирана был увеличен на 40% в тот же год, когда была заключена ядерная сделка, чтобы делать ракеты и продолжать сеять убийства и хаос в Сирии», — сказал президент США. Он пообещал, что американские санкции против Ирана будут усилены: в ноябре будут введены дополнительные ограничения. «Мы не можем позволить основному спонсору терроризма в мире обладать самым опасным оружием», — заявил Трамп. По его словам, цель Вашингтона — вместе с другими странами «отрезать» Иран от продажи нефти, доходы от которой Тегеран направляет на «финансирование своей разрушительной деятельности».

«Мы просим все страны изолировать режим Ирана до тех пор, пока продолжается его агрессия», — призвал американский лидер. Однако другие мероприятия, проходящие на Генассамблее, показали, что не все страны готовы последовать примеру США и отказаться от сотрудничества с Ираном. Способы обхода санкций США обсуждались в понедельник, 24 сентября, на закрытой встрече министров иностранных дел Ирана и пятерки стран — участниц иранской сделки. Россию на встрече представлял глава МИД Сергей Лавров.

Что такое иранская ядерная сделка ​Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который также называют иранской ядерной сделкой, был заключен летом 2015 года. Его подписали Россия, Иран, США, Китай, Великобритания, Германия и Франция. По соглашению Тегеран прекращал свою ядерную программу в обмен на снятие санкций. В мае этого года президент Трамп объявил о выходе из соглашения под предлогом того, что Иран не полностью соблюдает его условия. Остальные участники сделки неоднократно отмечали свою приверженность договоренностям по соглашению и после выхода Вашингтона из СВПД. Первую часть санкций США возобновили 6 августа: ограничения затронули торговлю золотом и другими драгоценными металлами, покупку или продажу алюминия, стали, угля, программного обеспечения для промышленных производств. В ноябре США собираются запретить покупку иранской нефти и нефтепродуктов.

Как обойти США

Как стало известно по итогам министерской встречи, Россия, Великобритания, Китай, Франция, Германия и Евросоюз предложили создать специальный финансовый механизм расчетов с Тегераном для защиты своих компаний от вторичных американских санкций. В итоговом заявлении, которое зачитала верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, отмечено, что механизм специального назначения (Special Purpose Vehicle) призван облегчить платежи по товарам иранского экспорта, в том числе нефти, а также импорта. По ее словам, решение о создании такого расчетного механизма уже принято, специалистам осталось проработать детали. Как объяснила Могерини, практическая реализация инициативы предполагает создание странами ЕС юридического лица, через которое будут проводиться финансовые сделки с Ираном, что позволит европейским компаниям продолжить торговать с этой страной.

Федерика Могерини (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Согласно информации издания Business Insider, несколько европейских дипломатов отметили, что идея SPV заключалась в создании бартерной системы для обмена иранской нефти на европейские товары, аналогичной той, которая использовалась Советским Союзом в период холодной войны. Это нужно, по их словам, чтобы обойти санкции США, которые смогут отрезать от американской финансовой системы любой банк, который сопровождает нефтяные сделки с Ираном.

С момента выхода США из сделки страны ЕС пытались разработать правовую базу для защиты своих компаний от последствий американских санкций и удержать их от ухода с иранского рынка. Тем не менее ряд компаний, включая французские Total, Peugeot и Renault, а также немецкие Siemens и Daimler, уже приостановили свою деятельность в республике. Надвигающиеся санкции оказали негативное влияние на экономику Ирана и привели к падению местной валюты. Согласно немецкой Deutsche Welle (DW), иранский риал в этом году потерял около двух третей своей стоимости, а в сентябре и вовсе достиг рекордного минимума по отношению к доллару США. Однако новый механизм расчетов, как отмечает DW, может снова вдохнуть жизнь в ядерную сделку.

Однако, как отмечает Reuters, по мнению одного из европейских дипломатов, оценить эффективность предлагаемого механизма можно будет только после его создания и вступления в силу ноябрьского пакета санкций США. Многие дипломаты и аналитики скептически относятся к тому, что он поможет в конечном итоге обойти санкции, учитывая, что Вашингтон может изменить свои законы о санкциях, чтобы запретить такие бартерные операции, отмечает Business Insider.

«США все равно вычислят»

«Сложно на этом этапе оценить действенность озвученной инициативы — само по себе заявление ЕС замечательно, но вопрос в том, насколько эта мера будет эффективна при ее реализации», — отметил в разговоре с РБК профессор Тегеранского университета Сайед Мохаммад Маранди​. Как указывает эксперт, европейцы действительно хотят найти выход из сложившейся ситуации, однако пока неясно, является ли предложение создать специальный механизм расчетов реализуемым планом с реальными результатами или же попыткой успокоить и иранское руководство, и европейские компании, чтобы убедить первых не выходить из СВПД, а вторых — не сворачивать свой бизнес в Иране.

В теории такой механизм может существовать, но будут ли готовы европейские компании покупать через него иранскую нефть и рисковать попасть под американские санкции — большой вопрос, рассуждает бывший старший советник Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США, эксперт Atlantic Council Брайан О’Тул. «У меня большие сомнения, что на практике европейские компании будут готовы идти на риск вторичных санкций США, даже если система будет пытаться замаскировать покупателей», — сказал О’Тул в разговоре с РБК.

Риск вторичных санкций для иностранных компаний, закупающих иранскую нефть, никак не меняется, если даже это будут бартерные сделки (как предположили в СМИ неназванные европейские дипломаты), указывает О’Тул. Бартерная система разве что позволит не подвергать санкционному риску банки. С ноября «иностранные финансовые институты» (foreign financial institutions) — включая не только коммерческие, но и центральные банки — тоже могут попасть под вторичные санкции США, если они помогают проводить «существенные транзакции» в интересах определенных иранских банков или иранского ЦБ по продаже нефти и нефтепродуктов.

Власти США все равно вычислят европейские компании, которые будут участвовать в таких механизмах, поэтому «Евросоюзу и другим для успеха их затеи понадобятся компании, готовые попасть под санкции», написал в Twitter старший исследователь Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Ричард Нефью, который как эксперт по санкциям помогал американским властям вести переговоры с Ираном. «Большинство крупных компаний на это не согласится», — уверен Нефью.

Научный сотрудник НИУ «Высшая школа экономики» Юлия Свешникова сомневается в том, что европейские госструктуры смогут оказать влияние на бизнес, поскольку некоторые уже заявили, что не будут работать с Ираном — даже через новый финансовый институт. Если механизм и заработает, то скорее для малого и среднего бизнеса, который сильно не связан с американским рынком, полагает Свешникова. По ее мнению, своим предложением европейцы, скорее всего, хотят продемонстрировать независимость от США и способность противостоять давлению. Кроме того, по словам Свешниковой, это попытка успокоить иранцев и показать свое стремление решить проблему и сохранить СВПД.