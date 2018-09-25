Дмитрий Страшнов не сработался с удобрениями

Бывший глава «Почты России» покинул EuroСhem

Дмитрий Страшнов, который только с 1 июля возглавил EuroChem Андрея Мельниченко, внезапно ушел в отставку. «Личные причины» не позволяют довести до конца намеченные преобразования, сказал экс-глава «Почты России»

Дмитрий Страшнов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Дмитрий Страшнов, который только с 1 июля 2018 года приступил к обязанностям главного исполнительного директора EuroChem, с 24 сентября покидает группу «по личным обстоятельствам», сообщила пресс-служба компании.

EuroChem — один из ведущих производителей минеральных удобрений в мире, преимущественно азотных и фосфорных. Головной офис группы расположен в швейцарском Цуге. Миллиардеру Андрею Мельниченко принадлежит 90% EuroChem, Дмитрию Стрежневу — 10%.

«От имени совета директоров выражаю сожаление, но также и понимание, что Дмитрий Страшнов покидает группу», — заявил председатель совета директоров EuroChem Group Александр Ландиа (его слова приводятся в сообщении).

Страшнов руководил «Почтой России» в 2013–2017 годах, а до этого был топ-менеджером сотового оператора Tele2, Electrolux и Philips Consumer Electronics. После ухода из «Почты России», ​не имея опыта работы в химической отрасли, в ноябре 2017 года он пришел в EuroChem на должность операционного директора, а через полгода было объявлено, что менеджер возглавит эту компанию. Тогда Страшнов указывал, что становится главным исполнительным директором EuroChem «в период запуска крупных калийных проектов и выхода группы на новый, стратегически важный этап ее развития». EuroChem, который ранее не производил калий, сейчас реализует два проекта по строительству калийных рудников: на базе Верхнекамского месторождения в Пермском крае (Усольский калийный комбинат) и Гремячинского месторождения в Волгоградской области («Волгакалий»). В эти два проекта компания намерена инвестировать ​$7 млрд.

«К сожалению, личные причины не позволяют мне довести до конца намеченные преобразования в группе», — отметил Страшнов в понедельник, 24 сентября (его слова приводятся в сообщении EuroChem). Топ-менеджер не ответил на звонок РБК.

Теперь исполняющим обязанности главного исполнительного директора EuroChem назначен финансовый директор группы Кузьма Марчук. Совет директоров уже начал поиск преемника Страшнова, говорится в сообщении компании.

Генеральный директор и основатель HR-агентства «Можайская executive» Инна Можайская сказала РБК, что подобные «стремительные уходы серьезных топ-менеджеров» являются большой редкостью. «Особенно если руководитель обладает сильными управленческими качествами, имеет административный ресурс и репутацию на рынке», — отметила она.