Новый «Фаворит» Дамаска

Шесть вопросов о поставке российских С-300 в Сирию

Министр обороны Сергей Шойгу объявил о поставке в Сирию ракетных комплексов С-300 — после инцидента со сбитым российским Ил-20. РБК разбирался, какие последствия будет иметь этот шаг

Зенитно-ракетный комплекс С-300 (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

​Какие новые вооружения Россия передаст Сирии?

Министр обороны России Сергей Шойгу, исполняя поручение президента Владимира Путина, пообещал в течение двух недель передать сирийским военным зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Он не уточнил его конкретную модификацию и количество пусковых установок.

Серийно выпускавшаяся с середины 1970-х годов система С-300 имеет множество модификаций с разными ракетами, радарами, возможностями защиты от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Соответственно, различаются и дальность действия и диапазон поражаемых целей.

Два источника РБК в оборонно-промышленном комплексе рассказали, что речь идет о двух дивизионах С-300ПМУ-2, экспортном варианте комплекса С-300ПМ-2 «Фаворит», представленного в конце 1990-х годов. Ранее именно эта модификация ЗРК готовилась для отправки в Сирию, а затем поставлялась в Иран.

По данным производителя — концерна «Алмаз-Антей», система ПВО «Фаворит» способна бороться не только с самолетами (на расстоянии до 200 км), но и с баллистическими ракетами малой и средней дальности (на расстояниях до 40 км). «Фаворит» обеспечивает одновременный обстрел нескольких целей даже при интенсивных помехах со стороны противника. В состав одного дивизиона С-300ПМУ-2 входят командный пункт, радиолокатор обнаружения и несколько пусковых установок (от 6 до 12, в зависимости от потребностей заказчика) на четыре ракеты каждая.

В российские войска комплекс «Фаворит» начал поступать с 2013 года. По словам Шойгу, для отправки в Сирию комплекс С-300 был готов уже в 2013 году, а сирийские военные прошли соответствующую подготовку. Сейчас самые современные средства ПВО в сирийской армии — комплексы С-200 «Вега», стоявшие на вооружении в советской армии с 1970 года и не эксплуатирующиеся в России уже более 20 лет. Именно этот комплекс пытался отразить атаку израильских ВВС, но сбил российский Ил-20.

Сергей Шойгу (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Кроме С-300 российская сторона пообещала оснастить современными автоматизированными системами управления командные пункты сирийских сил ПВО, а также организовать в прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.

Что произошло с Ил-20 На борту сбитого 17 сентября сирийской ПВО российского разведывательного Ил-20 находились 15 российских военных. Все они погибли. По версии Минобороны России, четыре израильских самолета F-16, которые наносили удар по военным объектам сирийцев в провинции Латакия, «прикрылись» российским Ил-20 от средств ПВО Сирии. При этом представители ВВС Израиля связались по горячей линии с командованием российской группировки войск якобы только за одну минуту до начала ударов и заявили о намерении нанести удары на севере Сирии, хотя на самом деле атаковали на западе. Все это не позволило вывести Ил-20 в безопасное место и сделало его мишенью, убеждена российская сторона. По данным газеты Haaretz, до инцидента с самолетом представители российской стороны указывали на то, что регулярные обстрелы израильскими ВВС объектов в Сирии ослабляют режим президента Башара Асада и вредят его попыткам завершить войну.

Зачем Россия отправляет в Сирию С-300?

В Минобороны России подчеркнули, что поставка С-300 в Сирию была приостановлена пять лет назад по просьбе Израиля, авиация которого регулярно наносит удары по сирийским военным и их союзникам. Теперь в российском военном ведомстве отказываются от исполнения обязательств и прежних договоренностей.

Россия использует инцидент с Ил-20 для достижения своих военно-политических целей — усиления позиции в Сирии и ограничения невыгодного ей вмешательства Израиля в сирийские дела в целом, считает израильский военный эксперт Давид Гендельман. Израильские атаки по территории Сирии, уверен он, наносят России не только прямой ущерб, как в случае с крушением Ил-20, но и имиджевый — в глазах международного сообщества она выглядит неспособной защитить сирийское небо. Но если раньше Россия шла навстречу Израилю и не поставляла Сирии более современные системы ПВО, то сейчас, использовав инцидент с Ил-20, Россия реализует свои изначальные планы, отмечает Гендельман.

«Пока не стоит говорить о том, что небо над Сирией будет полностью закрыто, так как официального объявления о бесполетной зоне не было, но де-факто включение средств РЭБ приведет к созданию как минимум временных бесполетных зон в некоторых конкретных районах страны», — говорит Гендельман.

Усилит ли С-300 сирийскую армию?

Обладая высокой помехозащищенностью и скорострельностью, комплекс существенно укрепит боевые возможности сирийской ПВО, считают в российском военном ведомстве. Модернизация командных пунктов обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний: «А главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО».

Поставка С-300, безусловно, укрепит ПВО Сирии, но не менее важно создать в Сирии эффективную систему защиты от израильских средств разведки и радиоэлектронного подавления, сказал РБК военный эксперт и главный редактор журнала «Воздушно-космический рубеж» Михаил Ходаренок. «С-200 тоже способен эффективно бороться с F-16. Его ракета запросто достанет этот самолет. Дело не в тактико-технических характеристиках ЗРК, а в возможности радиоэлектронного противодействия», — объяснил эксперт.

Подготовка ВВС Израиля к противодействию С-300 ведется уже давно, отмечает Гендельман. Военные учения, где отрабатывалось противодействие С-300, проводились Израилем вместе с армиями Кипра и Греции, у которых на вооружении стоят С-300 старого образца, говорит эксперт. Технические и оперативные средства, а также тактические приемы израильской армии в отношении С-300 уже отработаны, утверждает он.

По мнению Гендельмана, израильские военные способны противодействовать и российским средствам РЭБ, так как израильская военная электроника находится на мировом уровне. Но подавление российских средств РЭБ — это вопрос не столько военно-технический, сколько политический, подчеркивает Гендельман. «Даже при наличии технического средства для подавления какого-то конкретного средства РЭБ, для применения его именно против российских, а не сирийских систем необходимо политическое решение», — подчеркивает он.

Эксперт указывает на то, что израильское руководство в любом случае будет учитывать риск нахождения российских офицеров «если не в самих боевых расчетах, то на командных пунктах» на первых этапах внедрения С-300 в Сирию.​

Сколько стоит два дивизиона С-300?

Поставка С-300 сирийской армии может проходить по нескольким схемам, объяснил РБК главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. По его словам, есть примеры коммерческих поставок из числа имеющихся в наличии у Минобороны через «Рособоронэкспорт». Есть «смешанная» схема, как с самолетами МиГ-29 для Сербии, когда самолеты были переданы в дар, но сербы заплатили €50 млн за ремонт и предпродажную подготовку. «Однако с учетом сирийской ситуации я уверен, что С-300 будут переданы безвозмездно», — сказал Фролов.

По его словам, оценить стоимость двух дивизионов С-300 крайне затруднительно, так как ранее подобные поставки не осуществлялись. Собеседник РБК, знакомый с переговорами России по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, оценил приблизительную стоимость поставки в $50–100 млн.

Как это повлияет на отношения России и Израиля?

Поставка Сирии С-300 призвана защитить российских военнослужащих и не направлена против третьих стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли решение о передаче комплекса испортить отношения России и Израиля. Он повторил слова Владимира Путина о том, что самолет был сбит в результате цепи случайностей, однако запущена эта цепь случайностей была преднамеренными действиями израильских военных.

Биньямин Нетаньяху (Фото: Ronen Zvulun / EPA / ТАСС)

Поставку С-300 премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с Путиным в телефонном разговоре в понедельник вечером. Израильский лидер заявил, что «передача передовых вооружений в безответственные руки увеличит риски в регионе», говорится в сообщении пресс-службы Нетаньяху. Лидеры двух стран решили продолжить диалог между командами экспертов и координацию между армиями по военным каналам.

Израильские политики еще до поставок С-300 указывали на негативные последствия выбранного российскими властями курса для двухсторонних отношений. «Развитие событий после инцидента с крушением Ил-20 — это раскручивание кризиса на ровном месте, который может в конечном итоге выйти из-под контроля и обернуться серьезным конфликтом между Москвой и Тель-Авивом», — заявил РБК бывший посол Израиля в России Цви Маген. По его мнению, случившееся можно было бы «спустить на тормозах и договориться», но российская сторона решила поступить иначе, несмотря на приезд делегации израильских военных в Москву для объяснения обстоятельств случившегося 17 сентября.

«Отношения уже испорчены, ведь Израиль считают ответственным, — объяснила РБК член ученого совета Института востоковедения РАН Ирина Звягельская. — Поставка С-300 вызовет очень резкую критику и неприятие в Израиле, но, поскольку Израиль заинтересован в сохранении отношений с Москвой и Москва тоже, думаю, что со временем протесты будут звучать тише».

Как отреагировал Запад?

Новость о передаче Сирии С-300 не осталась без внимания Вашингтона. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал решение Москвы «большой ошибкой» и выразил надежду, что Россия все же пересмотрит свои планы. Поставку С-300 Дамаску, как сообщает агентство ТАСС, госсекретарь США Майк Помпео собирается обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым на начавшейся в Нью-Йорке сессии Генассамблеи ООН.