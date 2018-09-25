Поток в обход подрядчиков

Отсрочка до следующего года
Добывающие «дочки» «Роснефти» предложили подрядчикам перенести срок выплат по сервисным контрактам с конца 2018 года на 2019-й. Об этом РБК рассказали собеседник в крупной иностранной нефтесервисной компании и источник в российской подрядной организации. Один из собеседников сказал РБК, что знает о таких предложениях в адрес еще четырех подрядчиков.
Это также следует из протокола совещания в крупнейшей «дочке» компании — «РН-Юганскнефтегаз» от 20 сентября (копия есть у РБК). «Сервисным подрядным организациям предлагается предоставить свое согласие на осуществление переноса платежей, предусмотренных в ноябре—декабре 2018 года, на 2019 год», — говорится в документе. Официальное письмо с согласием или несогласием с этим предложением компании должны были представить до понедельника, 24 сентября, следует из протокола.
Руководитель «Тюменьгеоспектра» Кирилл Соколов, который участвовал в совещании в «Юганскнефтегазе», отказался комментировать это предложение. «По внутренней работе ничего не можем прокомментировать или подтвердить», — сказал он. Президент Евроазиатского геофизического общества (объединяет геофизические компании) Михаил Пасечник сообщил РБК, что несколько знакомых ему компаний — подрядчиков «Роснефти» получили уведомления об отсрочке платежа за выполненные работы с текущего на следующий год. «По части договоров есть согласие перенести сроки оплаты, по части идут переговоры», — добавил он. По его словам, в прошлом году таких переносов не было.
В 2017 году инвестпрограмма «Роснефти» составила 922 млрд руб., 87% пришлось на сегменты «разведка и добыча» и «внутренний сервис». 60% буровых работ «Роснефть» выполняет собственными силами.
Представители компании не раз указывали, что удельные капитальные вложения в сегменте «разведка и добыча» у нее одни из самых низких в мире: по итогам 2017 года $7,1 на баррель нефтяного эквивалента по сравнению с $8,2 и $9,5 на баррель у «Газпром нефти» и ЛУКОЙЛа соответственно, говорится в материалах компании. У европейских, американских и китайских компаний этот показатель составляет $12–17,5 на баррель нефти. В 2018 году инвестпрограмма «Роснефти» может сократиться на 13%, до 800 млрд руб., ради увеличения выплат акционерам.
Сколько всего «дочек» «Роснефти» пытаются перенести выплаты контрагентам и на какую сумму, собеседники РБК не знают.
«Компания проводит системную работу по повышению эффективности в отношениях с контрагентами», — сказал РБК представитель «Роснефти». По его словам, это делается «в рамках переговорных процессов в строгом соответствии с действующим законодательством». А на сайте компании появилось сообщение, в котором говорится, что по итогам работы, проведенной в мае—сентябре 2018 года, «Роснефть» «подтверждает цели» по снижению оборотного капитала до конца года, представленные в мае 2018 года. В частности, за прошедшее время компания оптимизировала трейдерскую деятельность по основным каналам сбыта нефти и нефтепродуктов, провела переговоры с крупнейшими поставщиками и подрядчиками «об улучшении условий оплаты и повышении эффективности сотрудничества с учетом актуального состояния рынка подрядных услуг», указывает компания. «Роснефть» планирует снизить оборотный капитал по итогам 2018 года более чем на 200 млрд руб.
Крупнейший заказчик
«Для маленьких сервисных компаний, живущих от транша до транша, такой перенос платежа критичен», — считает Михаил Пасечник. «Мы сможем пойти навстречу заказчику при условии, что обещанный платеж будет перечислен в полном объеме», — добавил он. По его словам, «Роснефть» обещала собрать своих подрядчиков в октябре на конференцию по новым методикам работы. «Мы надеемся, что там руководители компании объяснят причины такого решения (об отсрочке платежей. — РБК)», — сказал он.
Другие подрядчики, опрошенные РБК, отказываются от переноса платежей. «Мы написали вежливый отказ от такого предложения. В наших контрактах прописано судебное оспаривание подобных вопросов, но обычно это предмет переговоров», — сказал источник в иностранной нефтесервисной компании. «Мы восприняли это как принятое внутри компании решение, что нам заплатят позже, а не как опрос общественного мнения, когда можно возразить», — говорит другой источник РБК, чья сервисная компания также официально направила свое несогласие со сроками переноса платежей по контрактам.
У «Роснефти» в договорах значится оплата в течение 60–90 дней после окончания работ — дольше, чем у других компаний на рынке: «Газпром нефть», например, платит в течение 30 дней, «Сургутнефтегаз» — еще быстрее, напоминает президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков. По его словам, дальнейшая отсрочка выплат может оказаться критической для ряда нефтесервисных компаний. Но подрядчики не могут отказаться от работы с «Роснефтью», которая является крупнейшим заказчиком на рынке, говорит Хайков. Более того, в некоторых регионах «Роснефть» — единственный заказчик, замечает он.
Переговоры с подрядчиками с целью отсрочить платежи — обычная практика, но, как правило, за такой перенос контрагенты требуют премию, говорит аналитик S&P Александр Грязнов. По его словам, «Роснефть» однажды уже массово переносила выплаты подрядчикам на два-три месяца. Это случилось в конце 2014 года, когда ЕС и США ввели санкции в отношении российских нефтяных компаний, резко упали цены на нефть, а «Роснефти» нужно было выплачивать кредиты. Сейчас финансовая ситуация у «Роснефти» стабильная, указывает аналитик. Некоторые компании в конце года пытаются перенести выплаты контрагентам, чтобы улучшить показатель оборотного капитала в отчетности, добавляет он.
По итогам первого полугодия 2018 года EBITDA «Роснефти» вырос на 49%, до 950 млрд руб., свободный денежный поток — в два раза, до 363 млрд руб.
«Финансовых проблем у «Роснефти» нет, но компания еще в начале 2018 года заявила о том, что будет увеличивать свободный денежный поток, в том числе за счет оптимизации рабочего капитала, — это значит откладывать выплаты своим поставщикам услуг и пытаться получить деньги за собственные контракты быстрее», — добавляет аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.