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В России зафиксирована нехватка профессионалов
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В России зафиксирована нехватка профессионалов
Газета № 164 (2888) (2509) Свое дело, 24 сен, 11:02
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В России зафиксирована нехватка профессионалов
Аналитики Hays изучили гибкость мирового рынка труда
Разрыв в уровне зарплат между отраслями, где заняты сотрудники с высокой квалификацией, и секторами экономики, где таковая не требуется, превысил в России исторические рекорды
Фото: Kevin Coombs / Reuters

Рекордный разрыв в уровне зарплат зафиксирован в ежегодном совместном исследовании международной рекрутинговой компании Hays и британского исследовательского центра Oxford Economics. Основной причиной авторы называют быстрый рост заработной платы высококвалифицированных профессионалов, в частности специалистов технического профиля.

Россия заняла 27-е место среди 33 стран мира по индексу навыков сотрудников (The Hays Global Skills Index). Он показывает, насколько легко организации справляются с задачей привлечения квалифицированного персонала. Значение индекса может колебаться от 1 до 10: чем ниже показатель, тем свободнее рынок труда от внешних и внутренних факторов; рынок считается подверженным давлению, если индекс поднимается выше 5 баллов.

Средний балл по всем 33 представленным в исследовании странам составил 5,4. В среднем показатель вырос на 0,1 балла по сравнению с прошлым годом. Значение индекса увеличилось для 16 стран, в том числе для России, где показатель вырос с 5,9 балла в прошлом году до 6 баллов в нынешнем.

Общий индекс складывается из семи компонентов. За прошедший год резко вырос один из ключевых показателей — индекс давления на зарплаты высококвалифицированных специалистов (на 0,8 балла) и составил 5,6, что значительно выше общемирового показателя — 4,4 балла. Это говорит о том, что рынку труда не хватает квалифицированных специалистов по определенным позициям: компании готовы переплачивать им, чтобы удержать, и в результате зарплаты растут скачками и неравномерно по разным отраслям.

«Сегодня работодатели готовы перекупать и удерживать ценные кадры. По нашим оценкам, эта тенденция будет только сохраняться. Сокращение трудоспособного населения также не может не сказаться на общем состоянии рынка труда, а вот эффект от внедрения мер государственной политики по увеличению пенсионного возраста и по продвижению программ активного долголетия мы сможем оценить далеко не сразу», — приводятся в исследовании слова гендиректора Hays в России Алексея Штейнгардта.

Небольшое ухудшение продемонстрировал показатель вовлеченности трудоспособного населения в экономику. По сравнению с прошлогодними 6,1 балла он поднялся на 0,1, до 6,2 балла. «В этом и следующем году ожидается падение уровня вовлеченности специалистов в экономику страны, что сокращает пул релевантных потребностям компаний кандидатов», — говорится в исследовании. Ухудшение может объясняться тем, что в России могло вырасти число самозанятых граждан, предполагают аналитики Hays.

Отечественное образование все еще не отличается гибкостью: индекс по этому показателю высок — 6,8 балла, но по сравнению с прошлым годом он все-таки снизился на 0,2 балла. Аналитики Hays подчеркивают, что российская система образования год от года медленно меняется в лучшую сторону. Вероятно, в вузах появляются новые учебные программы, которые соответствуют реалиям отечественного рынка труда и потребностям компаний-работодателей, предполагают аналитики Hays. Кроме того, благотворно сказывается и развитие онлайн-образования.

При этом Россия в отличие от общемирового тренда продемонстрировала положительную динамику по показателю несоответствия потребностей бизнеса и умений работников. В 2015 году этот индекс составлял 5,5 балла, в 2016 и 2017 годах — соответственно 4,4 и 4,2, а в текущем году снизился до 4,1 балла. В то же время в 16 из 33 (почти в половине) стран аналитики Hays выявили противоположную динамику; общий показатель составил 6,6 балла в 2018-м, а годом ранее — 6,4 балла.

В пятерку лидеров по гибкости рынка труда вошли Швейцария, Китай, Гонконг, Польша, Бельгия. В пятерку худших — Швеция, Дания, Люксембург, Колумбия и Германия.

Авторы: Светлана Романова, Илья Носырев.
Теги: зарплаты , сотрудники , рынок труда
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