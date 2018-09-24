Региональная победа либерал-демократии

ВыборыГубернатором Хабаровского края станет представитель ЛДПР

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал во втором туре выборов главы Хабаровского края обеспечил себе победу над действующим губернатором Вячеславом Шпортом. Кремлю стоит учесть запрос регионов на смену непопулярных местных лидеров

Сергей Фургал (Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС)

​Победа ЛДПР​

23 сентября прошел второй тур выборов губернатора Хабаровского края. После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий с серьезным отрывом победил Сергей Фургал, свидетельствуют данные онлайн-подсчета на сайте ЦИК. В поддержку кандидата от ЛДПР высказались 69,57% избирателей, за действующего губернатора Вячеслава Шпорта — 27,97%.

О том, что выборы в Хабаровском крае состоялись и результат не вызывает никаких сомнений заявила глава ЦИК Элла Памфилова. «Выборы точно состоялись, результат тоже не вызывает никаких сомнений, но в любом случае надо дождаться официального подведения итогов выборов, а это вправе сделать только краевая комиссия», — сказала она.

Явка составила 47,49%, во время первого тура голосования — 36,09%. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что «подсчет голосов граждан, отдавших свой голос за того или иного кандидата в Хабаровском крае, в настоящий момент выглядит однозначным».

Проведение второго тура на выборах губернатора в административном центре Дальневосточного федерального округа стало необходимым, поскольку в единый день голосования 9 сентября ни один из претендентов не набрал более 50% голосов: Фургал тогда получил 35,81% голосов, а действующий глава региона, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт, — 35,62%.

При этом, согласно открытым экзитполам, которые официально проводила в Хабаровском крае компания «Медиатехнологии» (есть в распоряжении РБК), победу во втором туре выборов одерживал Шпорт. Но закрытые опросы показывали другие цифры — в соответствии с ними действующий губернатор получил, по данным на 18:30 местного времени, 35,7%, а Фургал одержал победу с результатом 64,3%. Фургал говорил РБК, что у его штаба также есть данные экзитполов​: «В три раза у меня больше, чем у Шпорта».

Краевое управление МВД по состоянию на 13:30 мск зарегистрировало 17 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, сообщал замначальника УМВД региона Олег Герасименко. Несмотря на «беспрецедентный уровень информационного мусора», в отличие от Приморского края оснований для отмены выборов у избирательной комиссии Хабаровского края и у ЦИК России нет, позже заявила Памфилова.

Грязная кампания В ходе кампании оба избирательных штаба обменивались обвинениями в нарушениях при голосовании. ЛДПР не признает «грязные выборы» в Хабаровском крае, говорилось в заявлении, распространенном в воскресенье пресс-службой партии еще до того, как стало очевидно, что кандидат от либерал-демократов выигрывает. В сообщении говорилось, что в крае «царят насилие, шантаж, черный пиар, вброс бюллетеней и прочие грубейшие нарушения выборного законодательства», а на отдельных участках края наблюдателей и членов УИК от ЛДПР не пускают в здания, где проходит голосование. «Такие грязные выборы мы никогда не признаем. И твердо надеемся, что по итогам подсчета голосов второй тур губернаторских выборов выиграет именно элдэпээровец Сергей Фургал», — утверждала ЛДПР. Сигналы о возможной отмене выборов с учетом опыта Приморья поступали от председателя ЦИК Эллы Памфиловой: она рассказала радиостанции «Говорит Москва», что Центризбирком может рекомендовать отменить выборы в Хабаровском крае, если данные о нарушениях подтвердятся. ЦИК также распространила заявление Памфиловой, в котором она призвала председателей и членов участковых и территориальных избирательных комиссий Хабаровского края и Владимирской области не поддаваться давлению и сообщать о таких фактах в Центризбирком. «Несмотря на беспрецедентный уровень информационного мусора, которым сопровождается вся кампания и особенно повторное голосование на выборах губернаторов, нарушений, которые могли бы привести к отмене выборов, нет», — говорится в заявлении Памфиловой, которое 23 сентября поступило в РБК.

Договоренности не спасли

Источник, близкий к Кремлю, говорит, что глубину неприятия Шпорта жителями региона федеральный центр изначально не осознавал. «Понимать стали, наверное, только в последнюю неделю», — констатирует он. Губернатор Хабаровского края показывает в абсолютных цифрах результат, близкий к тому, что был в первом туре, а явка при этом выше, отмечает собеседник РБК: «Это значит, что в первом туре огромное количество людей не пришло на участки, потому что не верили в возможность [смены губернатора]».

В штабе Шпорта не ожидали, что разрыв между ним и Фургалом будет таким огромным, рассказал РБК другой собеседник, близкий к Кремлю.

По словам источника РБК, особых претензий к Шпорту не было, так что просто сказалась усталость региона от губернатора. Когда проводились экзитполы, люди «даже стеснялись говорить, что голосовали за губернатора», отмечает собеседник.

Штаб Шпорта делал ставку на то, что его предложение Фургалу стать первым вице-губернатором сработает против кандидата от ЛДПР, люди сочтут его соглашателем, и многие на участки не придут, рассказывает источник. Шпорт, руководящий Хабаровским краем уже девять лет, после первого тура предложил Фургалу стать его первым заместителем. Кандидат от ЛДПР согласился работать с оппонентом. Эксперты восприняли это как сигнал о том, что Фургал играет роль технического кандидата и не собирается побеждать на выборах. Тем более что Фургал считается близким к Шпорту политиком: он избирался в Госдуму одномандатником от Хабаровского края по «договорному округу», где «Единая Россия» не выставила своего кандидата.

Договоренность о том, что Фургал соглашается на предложение Шпорта стать после выборов первым вице-губернатором, была достигнута при участии Владимира Жириновского, рассказывает источник, близкий к администрации президента. Однако за три дня до голосования Жириновский разорвал все соглашения, сказал РБК источник, близкий к Кремлю. В четверг лидер ЛДПР написал в своем Telegram-канале, что заявление Фургала «было неправильно интерпретировано», а ЛДПР «не продается и не сдается» и будет идти на победу как в Хабаровском крае, так и во Владимирской области. Сам Фургал объяснил, что с выборов сниматься не собирается и будет бороться за победу.

В итоге ставка штаба на договоренности не сработала, «потому что у людей нет никакого желания мириться с этим (победой Шпорта. — РБК)», резюмирует источник. Элиты также не были готовы спасать Шпорта, добавляет собеседник РБК.

Выправлять ситуацию перед вторым туром федеральный центр направил группу московских политтехнологов. Курировал ее начальник кремлевского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, ранее сообщали источники РБК. Харичев находился в Хабаровске практически все время с момента начала подготовки ко второму туру, рассказали два близких к штабу Шпорта собеседника РБК.

Чужой губернатор и свой либерал-демократ Вячеславу Шпорту 64 года, последние девять лет он возглавлял Хабаровский край. Шпорт окончил Комсомольский-на-Амуре политехнический институт по специальности «инженер-механик самолетостроения», более 20 лет работал на городском Авиационном производственном объединении имени Гагарина, в конце 1990-х стал техническим директором — главным инженером предприятия. Доктор технических наук. Почетный авиастроитель России. В 1995 году баллотировался в Госдуму, но выборы проиграл. В 1999-м стал депутатом. В 2000-м стал членом политсовета партии «Единство». С января 2008-го по февраль 2009 года директор по производству компании «Сухой». В 2009 году назначен губернатором края. В 2013 году победил в первом туре выборов губернатора, получив 63,92% голосов, его ближайший преследователь Сергей Фургал — 19,14%. Сергею Фургалу 40 лет. Он окончил Благовещенский мединститут, работал терапевтом и неврологом в Поярковской центральной больнице. В 1990-е занимался бизнесом. В 2000-е был гендиректором компаний, занимавшихся торговлей лесоматериалами и сбором лома черных металлов. В 2006 году стал начальником дальневосточного филиала Государственной экспертизы проектов МЧС России. С 2005-го по 2007-й — депутат регионального парламента от ЛДПР, с 2007 года — депутат Госдумы. В палате шестого созыва возглавлял комитет по охране здоровья.

«Выплеск чистого негатива»

«Шпорт мог остаться губернатором, причем ненадолго, только в случае срыва выборов», — считает политолог Виталий Иванов. По его мнению, выиграть электорально Шпорт уже не мог, потому что перед вторым туром произошла консолидация протеста и «полная его дерационализация, переход в чистую эмоцию». «Люди, от которых обычно ничего не зависит, вдруг получили возможность показать фигу губернатору, Москве, власти в целом. Здесь уже даже не было никакой содержательной претензии, даже по поводу пенсионной реформы, это просто выплеск чистого негатива», — добавляет эксперт.

Претензии избирателей могут быть связаны с рядом проблем в регионе, в частности, Хабаровский край стал лидером Дальневосточного федерального округа по оттоку населения: только с января по август 2017 года Хабаровский край, в котором проживает менее 2 млн человек, покинули 5307 человек.

Шпорт не вызывает сильной аллергии у элит в регионе, но он слишком тесно связан с родным Комсомольском-на-Амуре, тогда как в Хабаровске его позиции нельзя назвать сильными, ранее говорил РБК политолог-регионовед Ростислав Туровский. Шпорт хоть и опытный политик, но со стороны избирателей к нему есть претензии как к управленцу, считает эксперт: «И губернатор, и центр запускают в регионе множество проектов, но люди пока не видят результатов».

В ЛДПР победу связывают с активной работой штаба и фигурой кандидата. Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, приехавший в Хабаровск поддержать однопартийца, сказал, что штаб провел «уникальнейшую работу», выставил большое количество наблюдателей и хорошо сработал по линии агитпропа и социальных сетей. «С другой стороны, сказался большой опыт работы Фургала, он известен избирателям, и его широко поддерживают, к тому же он местный, его жизнь и работа связаны с Хабаровским краем», — сказал Чернышов. Он добавил, что Фургал предложит Шпорту войти в его команду при условии подачи письменного заявления.

В разговоре с РБК Фургал пообещал тотальную ревизию дел предыдущего губернатора и масштабную смену команды.

Провал референдума о доверии

Голосование носило ярко выраженный протестный характер — жители края четко дали понять, что «никакие комбинации и махинации они терпеть не будут», считает директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. Как считает политолог, голосование в Хабаровске против Шпорта и в Приморье против Андрея Тарасенко означает запрос избирателей на смену лиц и смену курса — избиратель готов голосовать даже за технических оппонентов действующих губернаторов.

Ход выборов в Хабаровском и Приморском краях, Хакасии и Владимирской области — это консенсусное голосование против действующих глав, прокомментировал РБК политолог Александр Кынев. «Это говорит о том, что если губернатор непопулярен, то никакие публичные договорняки не помогают», — считает он. Власти следует пересмотреть кадровую политику и «отказаться от волюнтаризма» при назначении губернаторов, вернуться к конкуренции на выборах. «Власть привыкла, что назначает сама себе наиболее комфортных конкурентов, поэтому жаловаться по поводу проигрыша их кандидатов некому. Происходит мутация сателлитов: слабые оппоненты приходят к победе на волне недовольства. Власть попросила превратить выборы в референдумы о доверии и эти референдумы провалила», — заключил Кынев.