Продать — не строить

Группа «Сафмар» отказалась от плана возведения отеля в центре Москвы

«Сафмар» Михаила Гуцериева отказалась от планов построить отель Hilton на Тверской на месте знаменитой гостиницы «Центральная». Объект выставлен на продажу за $50–70 млн. Среди претендентов на покупку — сеть Corinthia

Михаил Гуцериев (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Группа «Сафмар» семьи Гуцериевых ищет покупателя на проект строительства отеля на Тверской, дом 10, на месте гостиницы «Центральная», рассказали РБК четыре источника на рынке коммерческой недвижимости. Ранее застройщик планировал создать здесь отель под управлением Hilton, но при продаже договоренности c оператором будут расторгнуты. По словам источника РБК, близкого к Hilton, структуры застройщика уведомили гостиничного оператора об отказе от проекта отеля на Тверской около двух месяцев назад. Причина отказа, как утверждает собеседник РБК, — желание собственника продать объект, а «без обязательств перед отельным оператором» это будет сделать легче.

В пресс-службе Hilton отказались от комментариев, в группе «Сафмар» на момент публикации не ответили на запрос РБК.

Застройщик проекта — подконтрольное «Сафмару» ООО «Люксъ Отель». Согласно данным Роспатента, соглашение между этой компанией и Hilton Worldwide на использование товарного знака Hilton было заключено в ноябре 2016-го. Входящая в группу «Сафмар» компания «Моспромстрой» и Hilton Worldwide объявили о планах реконструкции гостиницы на Тверской осенью 2015 года. Тогда стороны сообщали, что в проект планируется вложить 6,6 млрд руб., или $100 млн.

По данным источника РБК, знакомого с предложениями о покупке, «Сафмар» хочет получить за объект $50–70 млн (3–5 млрд руб. по нынешнему курсу). Соглашение с Hilton предполагало, что в новой гостинице разместятся 220 номеров и 52 апартамента. Застройщик получил градостроительный план земельного участка в конце июля 2018 года, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста: согласно этому документу, надземная площадь гостиницы составит 35,45 тыс. кв. м.

Проект под названием Hilton Moscow Tverskaya Luxe пока есть в портфолио на официальном сайте отельного оператора с пометкой, что его открытие ожидается в первом квартале 2019 года. Изначально открыть гостиницу планировалось в середине 2018 года. Сейчас на информационном щите на Тверской указано, что работы завершатся в четвертом квартале этого года, но активного строительства на объекте не ведется, убедился корреспондент РБК. Срок аренды участка, по данным Росреестра, истекает весной 2021 года.

Претенденты на отель

Впервые этот объект появился в продаже два года назад, говорит источник РБК, затем поиск покупателя приостановился, но в этом году был возобновлен. По словам совладельца управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислава Ивашкевича, объект активно продается с мая 2018 года, и его смотрели «разные претенденты, в том числе не связанные с гостиничным бизнесом». «Это были как российские, так и иностранные инвесторы, — рассказал РБК Ивашкевич. — Проект классный, к тому же в нем есть и гостиница, и апартаменты, что поможет проекту быстрее окупиться: в Москве проектов такого объема в центре больше просто нет».

Одним из финальных претендентов на покупку проекта на Тверской стала гостиничная сеть Corinthia, рассказали РБК представитель международной консалтинговой компании и источник на петербургском отельном рынке. «На Тверской Corinthia может открыть «пять звезд» по аналогии со своим отелем на Невском проспекте в Санкт-Петербурге», — уточнил собеседник РБК в консалтинговой компании. Отель в Северной столице — пока единственный у Corinthia в России. Всего у мальтийского отельного оператора 13 гостиниц, компания принадлежит Альфреду Пизани и его семье.

По словам партнера по гостиничному бизнесу и туризму Cushman & Wakefield Марины Уcенко, Corinthia «искала место под флагманский отель в Москве» и интересовалась в том числе площадкой на Тверской улице. «Вполне возможно, что сейчас они вернулись к этому проекту», — говорит она. Директор по маркетингу и PR Corinthia Hotel St. Petersburg Анна Каган сказала РБК, что в компании «пока не готовы комментировать эту тему».

Знаменитая «Центральная»

До середины XIX века владение на Тверской улице принадлежало дворянскому роду Салтыковых. Затем его приобрел Иван Филиппов — на этом месте появился торговый дом Филипповых, фабрика и знаменитая булочная. В 1911-м часть здания была отведена под гостиницу «Франция» на 550 номеров. Один из номеров на безвозмездной основе сдали поэту Велимиру Хлебникову (на двери его комнаты появилась табличка: «Председатель Земного Шара. Принимает от двенадцати дня до половины двенадцатого дня»). В 1917-м гостиницу переименовали в «Люкс», в 1919-м здесь жил поэт Сергей Есенин. Впоследствии здание национализировали и разместили здесь общежития для сотрудников Народного комиссариата внутренних дел РСФСР и делегатов конгрессов Коминтерна. В разные годы в здании останавливались Хо Ши Мин, Морис Торез, Вальтер Ульбрихт и другие. Неизменным атрибутом здания, даже в годы советской власти, оставалась кофейня, хотя она и переделывалась под ресторан «Астория». Название гостиницы «Центральная» появилось в 1953 году и просуществовало вплоть до закрытия. Известное здание часто использовалось для киносъемок: например, интерьеры ресторана гостиницы есть в фильме «Место встречи изменить нельзя».

В середине 2000-х владельцем здания стала группа «Уникор» бизнесмена Бориса Иванишвили — уже к 2011 году здесь должна была появиться гостиница Mandarin Oriental. Но сроки строительства затянулись, а сам Иванишвили сконцентрировался на политике (в октябре 2012-го стал премьер-министром Грузии). Все свои российские активы, включая здание гостиницы, бизнесмен продал структурам семьи Михаила Гуцериева.