В деле появилась генеральская линия

Офицеры ФСБ и ФТС рассказали об отношениях с Дмитрием Михальченко

Высокопоставленные работники ФСБ и ФТС выступили в суде по делу миллиардера Дмитрия Михальченко, обвиняемого в контрабанде алкоголя. Показания одного из них, по мнению защиты, дают основания для возврата дела на доследование

Дмитрий Михальченко (Фото: Андрей Махонин / ТАСС)

Бывший начальник управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Виктор Воронин и действующий глава Северо-Западного таможенного управления ФТС Александр Гетман дали в Басманном суде показания по делу владельца холдинговой компании «Форум» Дмитрия Михальченко, который обвиняется в контрабанде алкоголя, узнал РБК. Аудиозаписи их показаний есть в распоряжении редакции, их подлинность подтвердил один из участников процесса.

Генерал Воронин в ходе допроса упомянул о многолетней дружбе с Михальченко и заявил, что у того не было незаконных просьб. Генерал Гетман в своих показаниях опроверг часть тезисов обвинения, утверждает защита бизнесмена.

Михальченко, которого называли одним из самых влиятельных бизнесменов Петербурга (его состояние оценивалось в 18 млрд руб.), тесно связанным с силовыми структурами, был задержан в марте 2016 года по обвинению в контрабанде алкогольной продукции организованной группой (ч. 3 ст. 200.2 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Это произошло через месяц после того, как в порту Усть-Луга в Финском заливе были задержаны два контейнера-рефрижератора с 4,5 тыс. бутылок вина, коньяка, текилы, рома, кальвадоса и прочих дорогостоящих алкогольных напитков, которые были оформлены по документам как строительный герметик и замороженные полуфабрикаты.

«Дмитрий Павлович часто звонил»

Допросы Гетмана и Воронина прошли в начале сентября 2018 года. Обоих генералов вызвала на процесс гособвинитель Вера Пашковская: по версии обвинения, после задержания грузов Михальченко пытался обращаться за помощью к этим высокопоставленным офицерам.

Перед допросом Воронин представился президентом лизинговой компании «Мослизинг» (компания с таким названием действует в Москве с 2016 года, следует из данных базы СПАРК, но Воронин отсутствует среди ее учредителей, руководителей или совладельцев). Он уточнил, что был начальником управления «К» на протяжении 12 лет и официально уволен с 1 августа 2016 года.

Источники РБК связывали увольнение Воронина со скандалом вокруг его подчиненного Вадима Уварова, предположительно, замешанного в контрабанде. Управление «К», которое занимается контрразведкой в кредитно-финансовой сфере, — ключевое для ФСБ. Воронина на этом посту заменил Иван Ткачев, который считается одним из самых влиятельных руководителей спецслужбы.

«С Михальченко я знаком достаточно давно. Отношения — дружеские, приятельские», — заявил Воронин и уточнил, что знает бизнесмена «лет 15–20, может, 18».

«В марте 2016 года с вами Михальченко контактировал по поводу задержания контейнеров с принадлежащим ему вином на Кингисеппской таможне?» — спросила генерала прокурор Пашковская. «Он мне задавал вопросы по поводу каких-то контейнеров, но я ему ответил, что это не входит в сферу моих профессиональных обязанностей», — ответил Воронин.

Он утверждает, что у Михальченко не было к нему никаких незаконных просьб: «Он просто узнавал, могу ли я что-то посоветовать в отношении задержания каких-то контейнеров. Я посоветовал, если он считает себя правым, обращаться в таможенные органы по вопросам оформления». Кому именно принадлежали задержанные грузы, Воронин не знал, и Михальченко это не уточнял. Бизнесмен также не интересовался, участвовали ли сотрудники управления «К» в задержании контейнеров. Речь идет об «однократной беседе по телефону», уточнил генерал.

При этом в тот же период, в марте 2016 года, Воронин лично встречался с Михальченко в столичной гостинице Radisson Royal (бывшая «Украина»); на этой встрече также присутствовал совладелец «Форума», бывший замглавы управления ФСБ по Ленинградской области генерал-майор в отставке Николай Негодов, следует из показаний Воронина. Шла ли на этой встрече речь о задержанных контейнерах Михальченко, генерал не уточнил: «Сейчас не могу точно вспомнить [по какому вопросу встречались], Дмитрий Павлович часто звонил».

«Вопрос был общего характера»

Начальник Северо-Западного таможенного управления Гетман рассказал суду, что знаком с Михальченко примерно с конца мая 2015 года; между ними были рабочие отношения, связанные с запуском международного пункта пропуска в принадлежавшем Михальченко порту Бронка. После задержания контейнеров с алкоголем Гетману поступил звонок от Михальченко «по вопросу того, что теперь будет с этим алкоголем», рассказал генерал. «Насколько я помню, вопрос был общего характера: в Усть-Луге задержан алкоголь, что с ним дальше будет? Я ему ответил, что если это алкоголь без акцизных марок, то он запрещен к ввозу, подлежит изъятию и уничтожению», — уточнил свидетель.

Гетман также подробно рассказал суду о структуре Северо-Западного таможенного управления и о том, как оно взаимодействует со специализированной Центральной акцизной таможней, которая занимается алкоголем, табачными изделиями, автомобилями и топливом. У Центральной акцизной таможни есть подразделение в порту Усть-Луга, через который, по версии следствия, Михальченко и его сообщники пытались ввезти алкоголь, рассказал Гетман.

Показания Гетмана дают основания для возвращения дела Михальченко в прокуратуру — для устранения нарушений, заявил в пятницу, 14 сентября, в Басманном суде один из адвокатов бизнесмена, Алексей Кирсанов. Он обратился к судье с соответствующим ходатайством. Из обвинительного заключения по делу следует, что преступлением является уже сам факт доставки алкоголя в Усть-Лужский порт, поскольку там не регистрируют ввоз подакцизных товаров, тогда как из показаний Гетмана следует, что порт принимает и подакцизную продукцию, заявил Кирсанов. Это, по его словам, нарушает положение УПК, согласно которому гособвинение обязано точно указать место преступления.

Впрочем, судья Елена Ленская в возврате дела в прокуратуру отказала.

РБК направил запрос в пресс-службу ФТС.

От алкоголя до преступного сообщества

Кроме Михальченко по делу о контрабанде алкоголя проходят его заместитель в ХК «Форум» Борис Коревский, советник Алексей Мищенко, осужденный отдельно в особом порядке директор компании «Контрейл логистик Северо-Запад» Анатолий Киндзерский и отпущенный под залог и убитый в декабре прошлого года руководитель Юго-Восточной торговой компании Илья Пичко. Следственные действия по делу велись по всей Европе.

При этом Михальченко частично признал вину и в полном объеме возместил ущерб от занижения таможенных платежей. Он настаивает, что не создавал организованную группу, не знал о деталях ввоза алкоголя (им занимались его сообщники) и не планировал его сбывать, задержанные 4,5 тыс. бутылок были его личной коллекцией, собранной за много лет.

Как утверждали источники РБК, арест бизнесмена сказался на карьере нескольких высокопоставленных силовиков, в том числе бывшего главы ФТС Андрея Бельянинова и бывшего директора ФСО Евгения Мурова. После ареста Михальченко СКР и ФСБ возбудили целый ряд уголовных дел, связанных с его бизнес-структурами. Это в том числе «дело реставраторов», главным фигурантом которого был замминистра культуры Григорий Пирумов, а также дело о хищении 1,5 млрд на стройке в резиденции главы государства «Ново-Огарево»​.

Летом этого года Михальченко в рамках дела о стройке в «Ново-Огарево» предъявили обвинение по особо тяжкой статье УК — о создании преступного сообщества. Сам Михальченко связывал преследование с борьбой за контроль над портом Бронка. Сейчас компанией «Феникс», управляющей портом, владеют в неравных долях супруга экс-главы ФСО Людмила Мурова и Николай Негодов, следует из данных СПАРК.