Санкционный отказ суда

Европейский суд признал обоснованным наказание «Роснефти» за украинский кризис

Европейский суд отказался отменить санкции против «Роснефти», «Газпром нефти» и нескольких российских госбанков, введенные после присоединения Крыма. Судебная система ЕС не прошла тест на независимость, заявили в «Роснефти»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Санкции признали обоснованными

Европейский суд общей юрисдикции отказался удовлетворить иск «Роснефти», которая требовала отменить экономические санкции Евросоюза в отношении России в целом или в отношении компании в частности, введенные после присоединения Крыма в марте 2014 года.

Причины для санкций являются достаточными и обоснованными, решил суд. Цель оспариваемых санкций — увеличить издержки России от дестабилизации ситуации на Украине (подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости страны), чтобы содействовать мирному урегулированию кризиса, говорится в пресс-релизе суда. Из-за этих санкций «Роснефти», в частности, ограничен доступ к кредитным ресурсам в ЕС.

Решение Европейского суда является незаконным, необоснованным и политизированным, говорится в заявлении «Роснефти», поступившем в РБК. Это решение может быть обжаловано в Европейском суде справедливости, являющемся высшей инстанцией судебной системы ЕС, в течение двух месяцев. Но представитель нефтяной компании не сказал, будет ли она подавать такую жалобу.

Помимо «Роснефти» под санкции попали также «Газпром нефть», «Алмаз-Антей», Сбербанк, ВТБ и ВЭБ. Всем им суд в четверг, 13 сентября, также отказал в аннулировании санкций ЕС.

Это уже второе решение международных судов о законности санкций в отношении «Роснефти». Первый иск она подала в Европейский суд справедливости 9 октября 2014 года. Заявителями выступили сама компания и ее «дочки» — «РН-Шельф-Арктика», «РН-Шельф-Дальний Восток», «РН-Разведка и добыча» и «Тагульское», а ответчиком был Совет Евросоюза. Компании указывали, что санкции нарушают международно-правовые обязательства ЕС в рамках соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией и/или Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), и просили аннулировать статьи санкционных постановлений, прямо или косвенно затрагивающие их, а именно ограничения на поставку товаров и услуг для всей отрасли и адресный запрет на доступ к европейским кредитам.

В рамках этого дела «Роснефть» требовала от Совета ЕС опубликовать «все документы, имеющиеся у совета, в которых содержатся или упоминаются любые факты и обстоятельства, послужившие опорой для принятия решения [2014/512/CFSP] или постановления [833/2014]» (решение о введении секторальных санкций от 31 июля 2014 года, которое было дополнено 8 сентября). Брюссельский секретариат обнародовал лишь часть документов. Например, ЕС отказал в доступе к сериям черновиков заявлений совета по итогам встреч, посвященных Украине и ситуации вокруг Крыма, обосновывая это тем, что публикация «даст возможность третьим сторонам — включая стороны конфликта в Восточной Украине — получить представление о том, как менялось отношение совета к конфликту».

28 марта 2017 года «Роснефть» проиграла этот спор.

Тест на независимость

Оба решения — и Суда справедливости ЕС от 28 марта 2017 года, и Суда ЕС общей юрисдикции по текущему делу — являются незаконными, говорится в заявлении «Роснефти». Разъяснения, которые дал первый суд, не являлись обязывающими для второго процесса, подчеркивает компания. В рамках рассмотрения спора суд общей юрисдикции был обязан провести собственную оценку фактов по делу и аргументов «Роснефти» и вынести независимое решение, что не было сделано, отмечает ее представитель. Однако суд признал законность санкций, несмотря на то что участники процесса ни в том, ни в текущем процессе не смогли представить каких-либо доказательств или оснований для их введения. «Судебная система ЕС не прошла тест на независимость», — заключает «Роснефть».

Представитель «Газпром нефти» назвал решение суда «необоснованным и несправедливым». Компания будет принимать решение о последующих действиях после детального анализа судебного акта, добавил он.

Юристы ВТБ объясняли суду, что он является международным коммерческим банком и не имеет никакого отношения к конфликтным событиям на Украине. Наложенные ограничения причиняют существенный ущерб банку и его дочерним организациям, в том числе на Украине, подчеркивали они. Как следует из решения суда, юристы даже предъявили суду документ, подтверждающий масштабы потерь. Санкции, введенные в отношении российских госбанков в июле 2014 года, в частности, запретили гражданам и компаниям ЕС покупать или продавать выпущенные ими новые акции, облигации или «подобные финансовые инструменты» со сроком обращения более 90 дней. Представитель ВТБ отказался от комментариев.

Представитель Сбербанка сказал, что банк разочарован решением суда, сейчас его «внимательно изучает» и вскоре определится с ответными действиями. ВЭБ в своей деятельности на территории иностранных государств соблюдает нормы действующего законодательства, передал РБК старший вице-президент ВЭБа Игорь Краснов. Банк также оставляет за собой право обжаловать решение европейского суда в апелляционном порядке, добавил он.

Представитель «Алмаз-Антея» отказался от комментариев. ​