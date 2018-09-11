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Пробуксовка на азиатском развороте
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Пробуксовка на азиатском развороте
Газета № 154 (2878) (1109) Политика, 10:00
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Пробуксовка на азиатском развороте
Клуб «Валдай» представил доклад о проблемах Дальнего Востока
«Поворот на Восток» не стал общероссийской идеей, констатируют эксперты клуба «Валдай». Чтобы развитие сотрудничества с Азией стало успешным, в него должны поверить население страны и элиты, указывают они
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Проект без веры

Для успешного продолжения реализации проекта развития политических и экономических связей России с Азией («поворота на Восток») российскому населению и властям нужно преодолеть скептическое отношение к выбранному вектору у населения и элит, говорится в очередном докладе дискуссионного клуба «Валдай» под редакцией почетного председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергея Караганова (доклад в распоряжении РБК).

Авторы доклада, который будет обсуждаться на открывающемся 11 сентября на острове Русский Восточном экономическом форуме, отмечают, что, несмотря на успех в реализации первого этапа заявленной инициативы, сегодня она сталкивается со многими ограничениями. По мнению авторов доклада, проект до сих пор воспринимается большинством не как общероссийский, а в качестве локального или регионального. Развитие территории восточной России пока не стало общим и понятным делом не только для всей страны — «не поверили в него [проект] по-настоящему и многие жители Дальнего Востока», — отмечают авторы доклада.

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Еще в 2013 году президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию заявил, что «разворот России к Тихому океану» не только откроет стране новые возможности в экономике, но также даст дополнительные инструменты для ведения активной внешней политики. Тогда Путин подчеркнул: подъем Сибири и Дальнего Востока является «национальным приоритетом на весь XXI век».

Годом ранее, будучи кандидатом в президенты России, Путин отметил в своей статье «Россия и меняющийся мир» колоссальный потенциал сотрудничества с Китаем, демонстрировавшем огромные темпы роста своей экономики, и призвал поймать «китайский ветер» в «паруса» российской экономики, в частности для развития Сибири и Дальнего Востока. Однако авторы доклада отмечают: России и Китаю пока не удается перейти «от политических заявлений и рамочных соглашений к реальным инвестициям и совместным проектам».

На опросы общественного мнения авторы доклада не ссылаются, однако указывают на «непонимание или раздражение относительно процесса интеграции России в Азию со стороны жителей западных (и не только западных) территорий страны», «в прессе, в блогосфере, особенно той ее части, которая связана с европейскими регионами России, нередко в отношении идеи поворота на Восток и развития дальневосточных территорий встречаются такие эпитеты, как «дорога в пустоту», «мост в никуда», «закапывание денег». Сопротивление обусловлено во многом стереотипами, объясняют авторы доклада: Азию в России не знают, а не зная, боятся.

Разрыв территорий и знаний​​

На будущую роль Азии как главного источника капитала и технологий для России указывают и составители доклада — именно туда, «на границы Индии и Китая», по их мнению, через десять лет сместится центр глобальной экономической активности. ​Однако, как отмечают эксперты «Валдая», для жителей Дальнего Востока заданный Москвой проект разворота на Азию еще не стал «своим», а отток населения из этого региона хоть и сократился, но не прекратился. Эксперты указывают и на то, что до сих пор в полной мере не был задействован опыт и потенциал местного населения в общении с соседними азиатскими странами, в том числе с Китаем. Миграционная убыль населения на Дальнем Востоке, по данным Росстата, в 2017 году составила 17 114 человек, а в 2016 году — 17 367, снизившись по сравнению с предыдущими годами (в 2015 году миграционная убыль составила 23 662 человека). Общее население Дальнего Востока — 6,165 млн человек.

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Акцент на развитии Дальнего Востока вызывает «раздражение» у жителей остальной Сибири, для которой также предполагалось ускоренное развитие (10–12 лет) в рамках «разворота на Восток». Если в послании президента 2013 года Сибирь упоминалась, то в 2014 году этот регион не упоминался ни разу. При этом эксперты отмечают, что именно в Центральной Сибири сосредоточен мощнейший интеллектуальный, научный и производственный потенциал страны. Но «по бюрократическим соображениям» регион Дальнего Востока и Сибири оказался разорван, что снижает интерес со стороны соседних областей к сотрудничеству и инвестициям.

Не способствует развитию Дальнего Востока, по мнению докладчиков, и евроцентризм значительной части российских элит, предпочитавших, особенно в 1990-х и 2000-х годах, вывозить накопленный капитал в Европу. «Российскому обществу нельзя отказываться от своей по преимуществу европейской культуры. Но нужно и перестать бояться и тем более стыдиться своей «азиатскости», — говорится в докладе. ​Сопротивление элит, отмечают эксперты, не исчезает. «Ожидание того, что эта непонятная кампания закончится, как заканчивались программы развития Дальнего Востока в предшествующий период, буквально пронизывает политический, журналистский, да и повседневный дискурс», — указывают они. По мнению экспертов, для преодоления этой проблемы необходима платформа для сближения элит Центральной и восточной России с азиатскими.

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Другими преградами на пути реализации «всероссийской» инициативы эксперты называют недостаточное понимание культурных особенностей Азии, ее истории, а также нехватку востоковедов. Подготовка профессиональных кадров в этой области — одна из приоритетных задач для осуществления поворота на Восток на новом этапе, указывают эксперты.

Поворот на Восток никогда не был общероссийским проектом, а был скорее искусственной и вынужденной идеологической конструкцией, вызванной напряженностью в отношениях с западными странами, особенно после введения антироссийских санкций, считает руководитель программы Московского центра Карнеги Андрей Колесников. По его мнению, России было необходимо продолжать экономическое развитие и переориентироваться с Запада на Восток, но в отношениях с Китаем, как отметил Колесников в разговоре с РБК, Москва остается младшим партнером, а с Японией сохраняется неопределенность из-за разногласий по Курильским островам. Как отмечает эксперт, российской политической элите, привыкшей работать с западными партнерами, действительно не очень ясно, что такое Восток, как иметь отношения с тем же Китаем и как с ним вести деловые переговоры.

Для самого населения Дальнего Востока непонятно значение самого словосочетания «поворот на Восток», поскольку они уже на протяжении долгих лет в высокой степени зависимы экономически от контактов с теми же Китаем и Японией, полагает Колесников. «Они уже туда повернуты, и, скорее всего, они не поверили в этот проект, так как им видна его искусственность», — подытожил он.

График «поворота»

Развитие российского Дальнего Востока стало политическим приоритетом только после мирового финансового кризиса 2008 года.

В 2012 году было создано отдельное министерство — Министерство по развитию Дальнего Востока.

В 2013 году принята государственная программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года», в первоначальной версии программы ее бюджет был более 10 трлн руб. (в последующих версиях объем финансирования существенно снизился).

В 2014 году принят федеральный закон о создании территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР). По состоянию на весну 2018 года на Дальнем Востоке было запущено 18 ТОР.

В 2016 году принят закон о правилах выделения «дальневосточного гектара» гражданам России.

В последние годы вырос экспорт с Дальнего Востока в Китай (с $3,8 млрд в 2016 году до $5,080 млрд в 2017 году) и Южную Корею (с $4,8 млрд в 2016 году до $6,1 млрд в 2017 году).

Автор: Анжелика Басисини.
При участии: Филипп Алексенко.
Теги: Азия , Восток , Дальний Восток , Сибирь
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