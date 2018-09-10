Гастарбайтеров выводят со стройплощадки

Правительство вводит новые квоты на иностранных рабочих

В будущем году в сфере строительства будет введена квота в размере 80% для иностранных работников, рассказала вице-премьер. Всего в строительстве работают 6,3 млн человек

Татьяна Голикова (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Доля иностранных работников на предприятиях в сфере строительства в России впервые будет ограничена. В 2019 году она не должна будет превышать 80%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в пятницу, 7 сентября. Но для строительного сектора Москвы (на него приходится 12% всех строительных работ в стране) будет сделано исключение.

Правительство ежегодно устанавливает норматив на иностранную рабочую силу на будущий год. Проект постановления правительства о допустимой доле мигрантов в экономике в 2019 году, согласованный Минэкономразвития в августе, предполагает сокращение привлекаемой иностранной рабочей силы в сфере строительства — основной для применения труда мигрантов.

«Предлагается установить долю иностранных работников в строительстве на уровне 80%», — сказала Голикова. По данным Росстата за 2017 год, в сфере строительства заняты 6,3 млн человек, значительную долю из которых составляют мигранты, привела данные вице-премьер. «В этой сфере в последнее время растет число предприятий с высокой долей иностранных работников, и собственно поэтому в том числе предлагается установить снижение этой доли», — подчеркнула Голикова.

По данным Минтруда, доля предприятий в строительстве, у которых численность иностранных работников достигает 80–100% от общего штата, увеличилась с 7,7% в 2016 году до 14,5% в 2018 году.

В девелоперских компаниях кроме рабочего персонала есть менеджеры среднего и высшего звена, бухгалтеры и т.п., и эти позиции обычно занимают российские граждане, поэтому с нововведением расстановка сил кардинально не изменится, утверждает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. Совладелец компании «Дальпитерстрой» Аркадий Скоров также считает квоту в 80% приемлемой: «Мне кажется, это примерно отражает реалии рынка сейчас. По нашей компании мы в принципе редко перешагиваем порог 70–80% иностранной рабочей силы».

«Сегодня прием на работу граждан других стран более жестко регламентирован, чем несколько лет назад», — говорит директор по персоналу группы «Эталон» Ярослава Васильева. Она напоминает, что большинство работников из стран СНГ перед трудоустройством обязаны приобретать патент, сдавать экзамен по русскому языку, проходить медкомиссию, а специалисты из стран с визовым режимом привлекаются достаточно редко. По ее словам, в «Эталоне» доля иностранных рабочих составляет менее 1%.

Сложности могут возникнуть только в сегменте самого низкоквалифицированного персонала. «Девелоперы ориентируются в основном на приезжих по причине низкого уровня зарплат», — поясняет Литинецкая. По данным Росстата, в 2017 году средний уровень заработной платы в Москве составил около 61 тыс. руб. «То есть рабочий на стройке получает в полтора-два раза меньше «среднего москвича». Полагаю, на такие условия согласятся немногие сотрудники, поэтому может возникнуть проблема с замещением кадров», — говорит Литинецкая.

«С одной стороны, замещение иностранной рабочей силы повысит занятость в строительстве наших сограждан, а это около 8% от общей численности экономически активного населения страны. Российские работники, как правило, обладают большим опытом и высокой квалификацией, что позитивно скажется на производительности труда и качестве строительства. В то же время не секрет, что заработок иностранных работников ниже, поэтому при их замещении повысится себестоимость строительства, что отрицательно скажется на ценах для потребителей», — подытоживает генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин.

В Москве без ограничений

Согласно проекту постановления компании должны привести численность иностранных работников в соответствие с квотами до 1 января 2019 года. В порядке исключения квота в строительстве на 2019 год не будет распространяться на Москву, Хабаровский край и Амурскую область, следует из документа. По данным Росстата, на Москву пришлось 12,1% объема работ в российском строительстве в 2017 году, на Хабаровский край — 0,7%, на Амурскую область — 1,4%.

В 2019 году по сравнению с 2018-м также предлагается снизить доли иностранных работников с 28 до 26% в таких сферах экономики, как деятельность судоходного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта, добавила Голикова.

Проект постановления правительства согласован с федеральными министерствами и в основном поддержан всеми сторонами РТК, добавила она.

Ранее замглавы Минтруда Андрей Пудов заявлял, что миграционная политика России может быть скорректирована, чтобы приток трудовых мигрантов после повышения пенсионного возраста не мешал пожилым россиянам искать работу. Он не исключил, что для россиян может быть обеспечена преимущественная занятость.

По данным РАНХиГС, на 1 июня 2018 года в России находились 4,2 млн трудовых мигрантов, официально въехавших в страну с целью «работы по найму». Более 96% этого показателя — выходцы из стран СНГ.

В строительной отрасли заняты 34% иностранных мигрантов, отмечалось в демографическом докладе ВШЭ в 2016 году (эти данные относились к 2014 году, а с 2015 года статистика по отраслевой занятости мигрантов перестала обрабатываться на общероссийском уровне). «Иностранцы в 4,4 раза чаще работают в строительстве, чем россияне (34 против 8%), и это еще без учета неофициальной занятости», — говорилось в докладе ВШЭ.

«Первый раз устанавливается доля для строительной отрасли. Она достаточно высокая, потому что во многих регионах есть контракты, на которых завязаны иностранные компании, и мы не можем резко понижать долю. Но вместе с тем мы будем двигаться в направлении, о котором все время договаривались», — отметил министр труда Максим Топилин, напомнив, что с 2020 года планируется распространить ограничение по доле на все субъекты Российской Федерации.