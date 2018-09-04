«Боб» и «Суперпапа» пали жертвой растраты

После обращения Владимира Мединского возбуждены еще два уголовных дела

МВД возбудило уголовные дела о растрате бюджетных средств, которые были выделены на производство фильмов «Суперпапа», «Боб» и «Сны Севы Горелова», — это произошло после обращения министра культуры Владимира Мединского

Владимир Мединский (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Кинодела

В субботу, 1 сентября, полиция возбудила два уголовных дела, связанных с растратой бюджетных средств, выделенных на производство кино. Оба уголовных дела возбудили по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество) по обращению министра культуры Владимира Мединского, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил источник в следственном департаменте МВД.

РБК отправил запросы в центр общественных связей МВД, а также в пресс-службу Министерства культуры.

Уголовные дела были возбуждены в следственном департаменте МВД России, рассказал источник в полиции. «Еще в конце августа в полицию поступило обращение министра культуры Владимира Мединского, на основании которого начали проверку незаконного использования хозяйствующими субъектами бюджетных средств, выделенных для производства национальных фильмов», — сообщил собеседник.

Дело о снах

Одно из возбужденных уголовных дел касается денег, выделенных Фондом кино в 2016 году на съемки фильма «Сны Севы Горелова». По результатам проверки выяснилось, что «неустановленные лица, представившись представителями ООО «Кинокомпания «25-й этаж», под предлогом съемок художественного полнометражного национального фильма «Сны Севы Горелова» завладели денежными средствами Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на общую сумму 10 млн руб», утверждает источник РБК.

Комедию «Сны Севы Горелова» про любовь неудачливого актера снимал режиссер Петр Тодоровский-младший (внук режиссера Петра Тодоровского и сын режиссера Валерия Тодоровского). Фильм под новым названием «Лавстори» получил приз «За дебют» на фестивале «Окно в Европу».

В базе данных СПАРК говорится, что основным видом деятельности компании является «производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ». Там также отмечено, что руководителем ООО «Кинокомпания «25-й этаж» является Николай Волчков, а бенефициаром — Жаннета Ковалева. Волчков является руководителем или собственником еще семи компаний, зарегистрированных в Москве. Все компании работают в сфере кинопроизводства.

Конкурсный управляющий ООО «Кинокомпания «25-й этаж» Людмила Вербицкая сообщила РБК, что компания до конца не выплатила продюсерам деньги, осталась небольшая сумма за фильм «Сны Севы Горелова». С Фондом кино владельцам кинокомпании также договориться не удалось, говорит Вербицкая.

По ее словам, «25-й этаж» находится в стадии банкротства. «Волчков с сентября прошлого года находится под домашним арестом, по нему идет несколько уголовных дел», — сообщила она. Из-за ареста Волчков не может урегулировать проблемы кинокомпании, добавила конкурсный управляющий.

«Суперпапа» и «Боб»

Также 1 сентября следственный департамент МВД возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц из компании «Артополион», рассказал источник в полиции. «Это дело также возбудили по обращению министра культуры по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество)», — отметил источник.

В материалах проверки говорится, что в этом случае было похищено 25 млн руб. под предлогом съемки мультфильма «Боб» и детского фильма «Суперпапа». Следователи пытаются установить участников и соучастников преступления, а также обстоятельства мошенничества. Деньги на производство полнометражного мультфильма «Боб» и детского фильма «Суперпапа» Фонд кино выделил «Артополиону» в 2012 году. Компания «Артополион» занимается научными исследованиями и разработками в области общественных и гуманитарных наук, отмечено в СПАРК. Там также говорится, что руководителем компании является Сергей Попов. В разные периоды времени Попов являлся директором и совладельцем около 60 юридических лиц с разными видами деятельности.

В Фонде кино отказались от комментариев, отметив, что эти кинокомпании были в списке должников, в отношении которых ранее сам фонд и Минкультуры просили правоохранительные органы провести проверку.

Обращение министра

В конце мая этого года полиция уже возбуждала уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России в отношении неизвестных лиц из числа руководства и сотрудников ГУП «Киностудия «Чеченфильм», сообщал РБК со ссылкой на источники в киноотрасли и центральном аппарате МВД. В материалах дела говорилось, что между Минкультуры и ГУП «Киностудия «Чеченфильм» был заключен договор о предоставлении денежных средств на финансовое обеспечение и возмещение расходов на создание фильма «Тоска» по рассказу Антона Чехова. Кинокомпания получила субсидию в размере почти 21,9 млн руб.

Дело в отношении «Чеченфильма» было третьим в этом году. В июне ТАСС со ссылкой на источники сообщал о претензиях силовиков к тому, как бюджетные средства были израсходованы при производстве фильма «ВМаяковский» — ООО «Маяковский», учредителем которого ЕГРЮЛ называет Александра Шейна. Но в этом случае фильм был снят, а деньги, выделенные Фондом кино, компания вернула в бюджет.

В июле полиция возбудила уголовное дело в отношении ООО «Кинокомпания КИТ», сообщал РБК. В материалах дела говорилось, что 7,3 млн руб. выделили на производство фильма «Мотылек» по сценарию Ивана Охлобыстина. Тогда один из продюсеров фильма Георгий Гаврилов рассказал РБК, что фильм так и не вышел в прокат и студия не имеет возможности вернуть 7,3 млн руб.