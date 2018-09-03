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Реформу скорректировали на 511 млрд
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Реформу скорректировали на 511 млрд
Газета № 148 (2872) (0309) 12:19
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Реформу скорректировали на 511 млрд
Татьяна Голикова уточнила детали смягчения пенсионных новаций
Матери трех или четырех детей, согласно инициативе президента, смогут выйти на пенсию на три или четыре года раньше общего пенсионного возраста. Первыми льготой смогут воспользоваться женщины 1965–1966 годов рождения
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

«Мы должны предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, то есть если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока, если четверо детей — на четыре года раньше. А для женщин, у которых пять и более детей, все должно остаться, как сейчас: они смогут выходить на пенсию в 50 лет» — так сформулировал президент Владимир Путин одно из своих предложений по смягчению пенсионной реформы правительства. Формулировка оставляла неопределенность, как право на досрочный выход на пенсию будет применяться в переходный период постепенного увеличения пенсионного возраста женщин.

Досрочный выход на пенсию будет считаться от 60 лет, то есть от окончательного пенсионного возраста женщин, — не от переходного начиная с 56 лет, сообщили РБК в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Женщины, родившие трех или четырех детей, получат право выходить на пенсию в возрасте 57 или 56 лет соответственно. Таким образом, впервые льгота будет предоставлена женщинам 1965 года рождения, у которых четверо детей: они смогут выйти на пенсию в 2021 году — на год раньше сверстниц, у которых меньше четырех детей.

Следующими смогут воспользоваться льготой женщины 1966 года рождения с четырьмя детьми — в 2022 году; затем женщины того же года рождения, но с тремя детьми — в 2023 году, и так далее (см. таблицу).

Как сообщила Голикова на пресс-конференции 31 августа, общее количество женщин с тремя-четырьмя детьми, которые смогут выходить на пенсию досрочно, в период до 2024 года включительно оценивается примерно в 760 тыс. В 2025–2035 годах численность таких матерей составит 2,5 млн. Льгота по досрочному выходу на пенсию будет распространяться на женщин как с родными, так и с приемными детьми.

По действующему законодательству матери пятерых и более детей могут выйти на пенсию в 50 лет при условии наличия трудового стажа не менее 15 лет. Это положение закона не меняется, сказал Путин. По словам Голиковой, в России сейчас 7,5 тыс. женщин, у которых пять или более детей, и они смогут выйти на пенсию досрочно в 2019 году.

Авторы: Иван Ткачёв, Юлия Старостина.
Теги: пенсионный возраст , материнство
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