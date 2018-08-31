Льготы не стареют

Мэрия Москвы одной из первых заявила о сохранении возрастных границ помощи пенсионерам

Власти Москвы объявили, что не будут менять возрастные границы предоставления ряда социальных льгот в ходе пенсионной реформы. По предварительной оценке, бюджету столицы это будет стоить примерно 60–80 млрд руб. в год

Сергей Собянин (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

​Сохраненные льготы

Мэр Москвы Сергей Собянин, который является безусловным фаворитом предстоящих 9 сентября выборов главы города, рассказал о решении столичных властей предоставить часть региональных пенсионных льгот тем, чей выход на пенсию откладывается в результате пенсионной реформы. Об этом он сообщил на встрече с ветеранами, говорится в сообщении пресс-службы избирательного штаба Собянина (есть у РБК).

По словам Собянина, столица предоставит предпенсионерам (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60) бесплатный проезд на общественном транспорте. Также они смогут бесплатно ездить на пригородных электричках в Московском регионе (пенсионеры получили это право в начале августа 2018 года). Кроме того, предпенсионеры столицы сохранят право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.

Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг и ежемесячную денежную выплату от столичных властей получат предпенсионеры со статусом «ветеран труда» или «ветеран военной службы».

Кроме того, Собянин анонсировал введение для москвичей старше 50 лет специальной программы адресной помощи, в том числе материальной. Кроме того, они получат право на внеочередное прохождение диспансеризации. Также им обещано бесплатное повышение квалификации и получение новой профессии. Для этого в городских колледжах будет создано не менее 50 тыс. мест.

Неработающие москвичи-предпенсионеры также смогут рассчитывать на бесплатное санаторно-курортное лечение по направлению врача.

Точные сроки введения этих льгот названы не были. Пенсионная реформа должна стартовать 1 января 2019 года.

​Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Среди кандидатов — идущий самовыдвиженцем Сергей Собянин, выдвинутый от «Союза горожан» основатель компании СУ-155 Михаил Балакин, председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), экс-депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), а также глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»).

​​В начале июля Госдума поддержала в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Согласно документу женщины будут выходить на пенсию в 63 года вместо нынешних 55 лет, мужчины — в 65 лет вместо 60. 29 августа президент Владимир Путин заявил о смягчении пенсионной реформы, снизив предложенный вариант выхода женщин на пенсию до 60 лет. Путин дополнил реформу обещанием сохранить для предпенсионеров льготы на налоги на недвижимость и землю (так называемый налог на шесть соток), которые пенсионеры не платят. Президент также заявил, что рассчитывает, что власти​ регионов также сохранят местные льготы в старых пенсионных границах на переходный период. О том, что в правительстве и регионах прорабатывается возможность смягчения пенсионной реформы за счет сохранения льгот в рамках действующего нормативного возраста выхода на пенсию (55/60 лет), писал 15 августа РБК.

Подмосковье и Москва откликнулись первыми

Пенсионная реформа вызвала серьезный эмоциональный отклик в обществе и для Собянина стала одним из токсичных факторов перед выборами, отмечает политолог Евгений Минченко. Цель заявления мэра столицы о сохранении льгот за неделю до выборов — снизить негативный фон вокруг реформы, констатирует эксперт. При этом свое заявление Собянин сделал после того, как заложенные в нем идеи были одобрены руководящими органами «Единой России» и подтверждены президентом во время его телевизионного обращения, отмечает политолог.

Собянин стал вторым главой региона, который заявил о сохранении для предпенсионеров местных пенсионных льгот. На несколько часов раньше также идущий в сентябре на выборы губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области меры поддержки будут привязаны к возрастной планке 60 лет для мужчин, 55 — для женщин. В числе сохраненных льгот — скидка на оплату ЖКХ и бесплатный проезд в общественном транспорте. Губернатор обещал внести соответствующие поправки на ближайшем заседании Мособлдумы.

Москва в плюсе

Предложенные Сергеем Собяниным меры, безусловно, смягчают достаточно жесткую пенсионную реформу, однако в большей степени они работают на его избирательную кампанию, уверен заведующий кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов. При этом бюджет столицы все равно окажется в значимом плюсе в результате увеличения пенсионного возраста, считает он.

«Значительно большими расходами для Москвы стали бы так называемые городские надбавки к пенсиям (остаются по старой возрастной планке только у ветеранов труда). Кроме того, Москва осуществляет платежи за неработающее население в Фонд медицинского страхования — это тоже большая сумма. Поскольку с реформой определенная категория граждан выпадает из платежей, это тоже высвобождение средств московского бюджета», — пояснил Климанов. Он подчеркнул, что на данном этапе невозможно просчитать все последствия предлагаемых мер. В частности, возможный рост безработицы может привести к необходимости выплачивать дополнительные пособия, к дополнительным тратам также может привести рост количества людей с низкими доходами, пояснил эксперт.

Все перечисленные меры звучат как «предвыборный подарок» москвичам и не влекут за собой серьезные дополнительные траты бюджетных средств, уверен замдиректора Института социального анализа и прогнозирования Юрий Горлин.

Для бюджета Москвы стоимость анонсированных льгот для предпенсионеров может составить примерно 60–80 млрд руб. в год, считает директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. Для Москвы это вполне осуществимо и в чем-то даже удобно, отмечает он. «Так как бюджет в Москве достаточно профицитный и периодически идут разговоры о желании федерального центра перераспределить часть региональных доходов в свою пользу, правительство столицы ищет возможности для дополнительных расходов под благовидными предлогами», — утверждает он.