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Библиотечный день Счетной палаты
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Библиотечный день Счетной палаты
Газета № 147 (2871) (3108) Общество, 07:01
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Библиотечный день Счетной палаты
Аудиторы выявили нарушения при хранении книжных фондов
Государственная публичная научно-техническая библиотека хранит книги на сумму 126,5 млн руб. в сырости, а Минобрнауки потратило 450 млн руб. на неработающую систему «Карта российской науки», говорится в материалах Счетной палаты
Государственная публичная научно-техническая библиотека (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Счетная палата проверила эффективность расходов Минобрнауки на Государственную публичную научно-техническую библиотеку в рамках госпрограммы «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы. Отчет контрольного ведомства есть в распоряжении РБК. Его подлинность подтвердил собеседник в Счетной палате. Результаты проверки аудиторы отправили в Федеральную службу безопасности, Генеральную прокуратуру, Совет Федерации и Госдуму, говорится в документе.

Книги в сырости

Государственная публичная научно-техническая библиотека хранит 5,6 млн книг на сумму 126,5 млн руб. в неприспособленных помещениях, в которых они могут быть испорчены, выяснила Счетная палата. Непригодные помещения крупнейшей научно-технической библиотеки России — это примерно 83% всех ее хранилищ, следует из отчета ведомства.

«Хранение библиотечного фонда осуществляется в основном в неприспособленных подвалах и полуподвальных помещениях, в которых отсутствует система вентиляции и кондиционирования воздуха, не соблюдается температурный режим, их состояние не соответствует требованиям пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим нормам», — отметили аудиторы.

Помимо этого палата выяснила, что Минобрнауки и библиотека нарушили требования к формированию, утверждению и финансовому обеспечению государственного задания. Общая сумма нарушений составляет 143 млн руб., из которых риск причинения ущерба федеральному бюджету — 59,7 млн руб.

Среди нарушений, выявленных палатой, также названы необоснованное уменьшение объема финансового обеспечения выполнения госзадания для библиотеки, необоснованное завышение ​затрат на выполнение работ не менее чем на 54,2 млн руб., оплата за счет субсидии работ, которые не были установлены заданием, — 79,8 млн руб.

В частности, Минобрнауки не вернуло субсидии в размере 5,5 млн руб. за невыполненное задание, потому что не контролировало его выполнение, а библиотека завысила стоимость его завершения, считают аудиторы. Кроме того, библиотека не обеспечила открытость и доступность информации о своей деятельности.

На субсидию на покупку лицензионного доступа к международным индексам научного цитирования, входящим в базу данных Web of Science, библиотека купила доступ к еще девяти международным базам данных научных электронных ресурсов. Оплата этих лицензионных соглашений была предусмотрена государственным контрактом, на выполнение которого библиотека тоже получила деньги.

Помимо этого Счетная палата обнаружила некорректное оформление «фактов хозяйственной жизни», а бухгалтерскую отчетность библиотеки сочла недостоверной.

Пропавшая карта для Минобрнауки

Отдельно в Счетной палате обратили внимание на заключенный еще при министре Дмитрии Ливанове контракт на создание информационной «Карты российской науки», которая должна стать системой для оценки и мониторинга результатов научно-исследовательской деятельности организаций и ученых. В конце июня палата уже сообщала, что информационная система «Карта российской науки» за 450 млн руб. не функционирует из-за многочисленных нарушений. Документальное подтверждение местонахождения карты отсутствует, на балансе Минобрнауки и библиотеки она не числится. ​

Минобрнауки приняло работу ненадлежащего качества у компании «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.», утверждается в документе. Разработка «Прайсвотерхаус» не позволяла автоматически обновлять базу данных и содержала функциональные ошибки, указали аудиторы. После чего ведомство потратило дополнительные деньги на доработку карты ООО «АЛЬТ-ЛАН Д.С.», но результат также оказался неудовлетворительным. «В феврале 2017 года официальный сайт информационной системы «Карта российской науки» https://mapofscience.ru был заблокирован и в настоящий момент не доступен для пользователей», — пришли к выводу в палате. ​

РБК направил запрос в Министерство науки и высшего образования (в 2018 году правительство разделило Минобрнауки на два ведомства: Министерство просвещения, которое занимается школьным образованием, и Министерство науки и высшего образования).

Жалобы библиотекарей

Библиотека уже ответила на все замечания Счетной палаты, заявил РБК ее директор Яков Шрайберг. «Мы отчитались по всем нарушениям, по части согласились. Министерство тоже рассмотрело замечания, мне объявили замечания. Вопрос был закрыт», — сказал он. Шрайберг также отметил, что уже ответил на вопросы Генпрокуратуры, сотрудники ФСБ приходили в библиотеку и у них больше нет замечаний.

Шрайберг утверждает, что с 2014 года, когда библиотека переехала в новое здание, он постоянно направляет в министерство обращения о выделении новых помещений для хранений книг. «В новое здание поместилось 2 млн книг, а у нас 8 млн. Мы снимаем 14 помещений в Москве и Московской области, и пока нам ничего не выдали. Но сейчас мы сами заключили новый договор аренды на надлежащее помещение», — сказал он.

В прошлом году Счетная палата также выявила нарушения в работе Минобрнауки и направила обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку. Аудиторы сочли, что бюджетная отчетность ведомства недостоверна, оно некорректно распределило субсидии между регионами на сумму 2,4 млрд руб. и неправомерно истратило 2,2 млрд руб. В 2017 году аудиторы передали в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ 135 материалов контрольной деятельности.​

Авторы: Полина Звездина, Антон Фейнберг.
Теги: Счетная палата , наука , ФСБ , Минобрнауки
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