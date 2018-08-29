Сверхдоходы пустят на все четыре стороны

В РСПП начали отбор инвестпроектов для крупного бизнеса

Компаниям из списка Белоусова предложат поучаствовать в финансировании четырех групп проектов, объявили участникам совещания в РСПП. Сам список на совещании назвали фокус-группой, к обсуждению идеи теперь подключены госкомпании

Андрей Белоусов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

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В Минфине и РСПП на этой неделе прошли совещания по вопросу отбора общественно важных инвестпроектов и условий, на которых к ним подключится крупный бизнес, в том числе компании из списка Белоусова. Об этом РБК сообщили два источника, близких к участникам совещаний.

В понедельник в Минфине совещание с представителями частных и государственных компаний проводил заместитель министра финансов Андрей Иванов, сообщили источники РБК и подтвердили в ведомстве. На нем обсуждалось выполнение поставленной президентом задачи увеличить долю инвестиций до 25% ВВП (сейчас она составляет около 21%).

Во вторник представителей компаний пригласили в РСПП, там участники совещания обсудили состав рабочей группы, которую решили создать для координации участия бизнеса в инвестпроектах, а также критерии их выбора и принципы участия в них. «Главное решение сегодняшнего совещания — оценка инвестиционных проектов самих компаний, которые соответствуют приоритетам президента и правительства и могут быть реализованы при определенной поддержке государства», — сказал РБК глава РСПП Александр Шохин.

Отбором пула инвестпроектов займется специальный проектный комитет, который возглавит Игорь Вдовин из РСПП. Компании до конца августа должны прислать перечень их проектов, а рабочая группа составит свой список к середине октября, говорит один из источников РБК.

Для определения приоритетности участия в проектах, их структурировали в четыре группы: уже объявленные, но «подвисшие» проекты самих компаний и новые корпоративные проекты, соответствующие критериям майского указа Владимира Путина, инфраструктурные проекты государства (с прицелом на регионы присутствия компаний) и мегапроекты.

«Это проекты государственной важности, которые будут реализованы на принципах государственно-частного партнерства. В основном в сфере транспортно-логистической инфраструктуры. Например, реализация проекта строительства высокоскоростных магистралей Москва — Казань и Екатеринбург — Челябинск», — уточнил источник РБК.

Первые три группы названы приоритетными, а перечень мегапроектов пока не определен, сообщили РБК источники.

Для определения приоритетных проектов решили создать рабочую группу, которую возглавят президент РСПП Александр Шохин и министр финансов Антон Силуанов. На совещании РСПП во вторник обсуждалось, что к рабочей группе присоединятся вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий вопросы ТЭК и промышленности, вице-премьер Максим Акимов, который курирует транспорт, министр промышленности Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Орешкин, представители ФАС, Минприроды, а также владельцы компаний, рассказали источники РБК.

«Фокус-группа»

В пятницу, 24 августа, помощник президента Андрей Белоусов, который в конце июля предложил Владимиру Путину изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов у 14 металлургических и нефтехимических компаний, а также производителей удобрений, на встрече с владельцами и руководителями этих компаний заверил их, что налоговый режим останется неизменным, но государство «подскажет интересные для компаний направления вложения накопившихся от ослабления рубля сверхдоходов».

Речь, по его словам, идет о проектах в области ​инфраструктуры, экологии и цифровизации, которые «напрямую влияют на деятельность самих компаний». Эти три направления, как писал РБК, совпадают с тремя нацпроектами из майского указа Владимира Путина: «Экология», «Цифровая экономика», а также развитие инфраструктуры.

Недавно Минэкономразвития направило в правительство проект плана строительства инфраструктуры на 7 трлн руб., причем из бюджета на эти цели планируется потратить меньше половины — 3,1 трлн руб. Предварительная оценка проекта «Экология» — 1,55 трлн руб., из них запланированные госрасходы — 632 млрд руб. На реализацию «Цифровой экономики» может потребоваться около 1 трлн руб., говорил вице-премьер Максим Акимов, не уточнив, какая часть будет профинансирована из бюджета.

Металлурги и горнодобывающие компании и так достаточно инвестируют, в том числе в социальные программы, отмечает старший аналитик БКС Олег Петропавловский. Просто всех, как и в 2008 году, смущают их большие дивиденды (по подсчетам рейтингового агентства АКРА, металлургические и горнодобывающие предприятия в 2017 году направили на дивиденды 455 млрд руб.), полагает он.

«Но цены на металлы и сырье находятся на пике, а учитывая, что отрасль цикличная, то рост вскоре сменится спадом и таких дивидендов уже не будет. А из-за взятых на себя обязательств по инвестициям компании будут получать негативные денежные потоки. Это создаст сразу много проблем — и сокращение работников в моногородах, и рост закредитованности, и проблемы с платежами. В общем есть риск повторить опыт 1990-х годов, заключил Петропавловский.

При этом к выбранным группам проектов у эксперта тоже есть вопросы: замороженные проекты металлургов в основном экономически нецелесообразны, экологические и социальные обязательства и так есть у всех. А пример того, как частная компания инвестирует в инфраструктуру, показал всем «Мечел», который потом пришлось спасать от банкротства, добавил аналитик.

Из перечисленных в списке Белоусова компаний обширные инвестпрограммы, включающие экологические проекты, заявлены «Норникелем» (до 2023 года намерен инвестировать около 1 трлн руб.) и «Сибуром» (в 2018 году план капзатрат — 170 млрд руб.). Кроме того, «Мечелу» нужно достроить железную дорогу к Эльгинскому угольному месторождению (инвестиции на 2017–2019 годы оценивались более чем в 15 млрд руб.).

Список Белоусова, рассказали источники РБК, на последнем совещании в РСПП назвали «фокус-группой», заявив, что к диалогу приглашены и другие крупные компании, в том числе государственные: РЖД, «Роснефть», «Роснано», «Россети».

Источник РБК, близкий к «Роснано» сообщил, что на встречу был приглашен лично глава компании Анатолий Чубайс как член РСПП, но он в отпуске, поэтому не сможет участвовать. «Не понятны основания для включения в дискуссию «Роснано»: у компании не было сверхдоходов, аналогичных валютной выручке металлургов в кризис. Из полученной в 2017 году прибыли «Роснано» уже выплатило более половины в виде дивидендов государству», — заметил собеседник РБК. «Россети» также никаким образом не участвуют в обсуждении, заверил РБК источник, близкий к компании. Представители этих компаний, а также «Роснефти» и РЖД от комментариев отказались.