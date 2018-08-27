Вклады устремились к ключевой ставке

Крупнейший российский банк поднял доходность рублевых депозитов

Сбербанк впервые более чем за 3,5 года решил поднять ставки по всей линейке рублевых вкладов. Повышение незначительное — 0,1–0,4 п.п. в зависимости от вида вклада, но решение банка может свидетельствовать о смене тренда на рынке

Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС

Впервые со времен девальвации

Сбербанк решил повысить ставки по рублевым вкладам на 0,1–0,4 п.п. Это первое повышение ставок по всей линейке депозитов за несколько лет, без учета отдельных промоакций, связанных с запуском временных вкладов с повышенной ставкой.

«Предыдущее массовое повышение ставок по рублевым вкладам производилось в декабре 2014 года и было связано с повышением ключевой ставки Банка России», — уточнили РБК в Сбербанке.

Одновременно с общим повышением ставок Сбербанк ввел сезонный рублевый вклад «Онлайк» с повышенной ставкой, который можно открыть до 24 сентября только в системе «Сбербанк онлайн» или банкоматах. Ставки по новому вкладу с минимальной суммой вложений в 10 тыс. руб. повышенные — 6,5% годовых на один год и 6,7% при размещении средств на два года.

Если не учитывать новый онлайн-вклад, то максимальная ставка по базовым вкладам в рублях в Сбербанке выросла с 4,45 до 4,75%. Относительно среднерыночного уровня это, конечно, все еще невысокая доходность, она существенно ниже базового уровня доходности вкладов, который рассчитывается по максимальным ставкам крупнейших банков (в августе он составил 7,2% годовых по рублевым вкладам на срок свыше года), отмечает ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов. Вести консервативную политику Сбербанку помогает хорошее состояние ликвидности — это крупнейший банк страны, у которого крайне маловероятен дефицит фондирования, объясняет он.

В чем причина

Тарифы по депозитным банковским продуктам — во многом производная от ключевой ставки ЦБ и инфляции, говорит руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Кирилл Лукашук. Если ориентироваться на эти показатели, то условия для повышения ставок по вкладам действительно сложились. Последние события, связанные с возможными новыми санкциями против России, ослаблением рубля и некоторой волатильностью на рынках, влияют на инфляцию и разгоняют ее, объясняет эксперт из АКРА. Поэтому, по его словам, ЦБ в последнее время более осторожно относится к ставке и не дает сигналов к ее снижению в краткосрочном периоде. А Сбербанк и вовсе ждет, что ставка повысится — 23 августа банк обнародовал свой обновленный прогноз, согласно которому по итогам 2018 года ключевая ставка составит 7,5% (сейчас — 7,25%). Тогда же зампред Сбербанка Александр Морозов отмечал, что банк видит основания для возможного незначительного повышения ставок по депозитам для физлиц.

Повышение ставок связано с двумя моментами — очередным циклом сезонных предложений Сбербанка и озвученным банком прогнозом относительно повышения ключевой ставки до конца 2018 года — Сбербанк решил сыграть на опережение, считает Беликов.

Задан ли тренд

Сбербанк — явный лидер российского рынка банковских вкладов: его доля составляет 45%. На Сбербанк ориентируются большинство участников рынка — повышение доходности депозитов может перерасти в тренд, считает Кирилл Лукашук. «Так как это не просто промоакция, а фундаментальное изменение, то можно аккуратно говорить о смене тренда в сторону повышения ставок по вкладам на рынке, по крайней мере об окончании снижения точно», — подчеркивает он.

Ставки по вкладам Сбербанка участвуют в расчете базового уровня доходности вкладов — одного из основных индикаторов депозитной политики российских банков, говорит Беликов. В случае роста ключевой ставки ЦБ, ослабления рубля и сохранения макроэкономической нестабильности повышение банками ставок по вкладам крайне вероятно, считает аналитик.

Скорее всего, ставки не будут снижаться до конца года, это такая среднекраткосрочная перспектива, считает старший аналитик по банковскому сектору BSC Global Markets Елена Царева.

Последние статистические данные не фиксируют повышения ставок по депозитам физлиц. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на основании своего анализа рынка вкладов по итогам первого полугодия 2018 года зафиксировало снижение ставок в большинстве банков. 87 из 100 крупнейших розничных банков ставки понизили, отметили в АСВ. Повысить ставки по вкладам за полгода решили только шесть кредитных организаций, в семи ставки не изменились.

Почти никто из крупнейших банков не ответил на запрос РБК о планах по изменению рублевых ставок по вкладам. В Райффайзенбанке заявили, что «следят за конъюнктурой рынка и изменением экономических показателей» и корректируют ставки в соответствии с ними. В Альфа-банке не исключили возможности повышения ставок по рублевым вкладам.

ВТБ в этом году уже запустил несколько программ с повышенными ставками по депозитам: в частности, есть вклад с доходностью 6,4% годовых, что выше средней ставки по рынку, сообщили в банке. В планах запуск еще ряда специальных предложений, добавили в пресс-службе.​