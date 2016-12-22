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Сбербанк не будет снижать проценты по кредитам в ожидании роста ставки ЦБ
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Сбербанк не будет снижать проценты по кредитам в ожидании роста ставки ЦБ
Финансы, 19:11
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Сбербанк не будет снижать проценты по кредитам в ожидании роста ставки ЦБ
Из-за изменения риторики ЦБ Сбербанк прогнозирует повышение ключевой ставки на 25 б.п. по итогам 2018 года, до 7,5%. На этом фоне банк не видит оснований снижать ставки по кредитам
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сбербанк ожидает повышения ключевой ставки ЦБ — по итогам 2018 года она, согласно обновленному прогнозу макроэкономических показателей Сбербанка, составит 7,5%, что на 0,25 п.п. выше нынешнего значения, следует из презентации банка. По прогнозу Сбербанка, ставка снизится на 25 б.п. (сравнявшись, таким образом, с нынешним значением) только к концу 2019 года. К концу 2020 года ставка достигнет 7%, прогнозирует банк.

До этого Сбербанк прогнозировал ключевую ставку по итогам года на уровне ​6,75%, а по итогам 2019–2020 годов — 6,5%.

Прогноз Сбербанка основывается на динамике государственных ценных бумаг, денежных рынков, волатильности на валютных рынках, а также на росте прогнозов по темпам инфляции, объяснил на конференц-коле заместитель председателя правления банка Александр Морозов. При этом банк не видит оснований для дальнейшего снижения кредитных ставок, отметил Морозов. По его словам, банк допускает при сохранении текущих трендов незначительное повышение ставок по депозитам для частных лиц.

В июле ЦБ, как и ожидал рынок, третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% — в последний раз она была снижена на 0,25 п.п. в конце марта. Это было пятое подряд снижение уровня ставки — регулятор надеялся до конца 2018 года завершить переход к нейтральной денежно-кредитной политике (предполагает ключевую ставку в диапазоне 6–7% ближе к верхней границе). Однако в апреле ЦБ взял паузу — ослабление курса рубля на фоне геополитической напряженности (6 апреля США ввели против России новый пакет санкций) Банк России оценил как фактор более быстрого приближения темпов роста инфляции к таргету 4%.

После июньского заседания ЦБ и вовсе сменил риторику. Основным фактором стали предложенные правительством налоговые изменения — с 2019 года ставка НДС должна вырасти с 18 до 20%. Это подстегивает инфляционные ожидания россиян и стимулирует опережающую подстройку цен, объясняла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Из-за этого риски, которые оценивает ЦБ, сместились в сторону проинфляционных. В июне Набиуллина говорила, что переход к нейтральной денежно-кредитной политике, скорее всего, произойдет только в 2019 году.

Повышение ставки может стать одним из вариантов действий ЦБ в случае усиления геополитических рисков и санкционного давления со стороны США, и, как следствие, существенной волатильности на финансовом и валютном рынке, считает главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Однако такой сценарий — не самый вероятный, считает эксперт: ставка, по его прогнозу, останется неизменной в 2018 году. Это обусловлено макроэкономическими факторами — инфляция в ближайшие месяцы будет разгоняться (это связано с урожаем и ослаблением рубля), объясняет Тихомиров. Кроме того, дополнительный скачок инфляции даст готовящееся повышение НДС. До апреля 2019 года инфляция будет идти по восходящему тренду и может превысить таргет ЦБ в 4%, прогнозирует аналитик. На конец 2019 года можно ждать ставку на уровне 7%, говорит он.

Авторы: Екатерина Литова, Георгий Перемитин.
Теги: Сбербанк , ключевая ставка , Банк России
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