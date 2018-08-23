На смену проверке приходит закупка

Минэкономразвития вводит новый вид контроля предпринимателей

Минэкономразвития внесло в правительство регламент нового вида проверок бизнеса — контрольных закупок. Они станут альтернативой стандартным проверкам, которые, как утверждают предприниматели, часто проходят с нарушениями

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Минэкономразвития внесло в правительство проект правил контрольных закупок как нового вида контрольных мероприятий, сообщило министерство в пресс-релизе в среду, 22 августа. Первоначальный проект правил, опубликованный министерством на портале раскрытия нормативных актов, не претерпел существенных изменений.

Контрольные закупки станут альтернативой проверкам предпринимателей, утверждает министерство. «Контрольная закупка, которая проводится гораздо быстрее, частично заменит проверки. Благодаря этому мы рассчитываем снизить административные издержки бизнеса, связанные с мероприятиями по контролю», — цитирует пресс-служба Минэкономразвития слова заместителя министра Саввы Шипова.

«Проверка — это достаточно сложное по процедуре и трудоемкое для всех участников мероприятие», — подчеркивают в ведомстве. Проверки длятся до 20 дней, у предпринимателя могут запрашивать дополнительные документы, что может мешать работе, отмечает Минэкономразвития.

Статья о контрольных закупках появилась в законе о защите прав юрлиц в 2017 году. Их могли проводить ФНС, ФАС, Росздравнадзор. В 2018 году контрольные закупки разрешили также Роспотребнадзору, но был нужен регламент их проведения. Он будет закреплен в постановлении правительства, а в дальнейшем Минэкономразвития планирует расширить сферу применения нового инструмента.

Контрольные закупки — это не то же, что проверочные закупки при оперативно-разыскных мероприятиях, когда полиция выявляет, например, нелегальные продажи алкоголя или лекарств без рецепта.

Как следует из закона о защите юрлиц, контрольные закупки проводятся без предупреждения. Основания такие же, как для внеплановых проверок: жалобы, неправильная маркировка, предыдущие нарушения. Они затронут предприятия по продаже товаров, услуг и сферу e-commerce, так как могут проводиться и по интернету.

Нужно согласие прокуратуры

Минэкономразвития предложило следующие правила контрольных закупок. Инспектор выступает в роли обычного клиента. После покупки он должен раскрыть себя — предъявить сотруднику предприятия или непосредственно предпринимателю удостоверение и передать копию приказа с основаниями проверки.

Предприятие должно сразу же вернуть сумму покупки, а инспектор — товар или же отменить заказ услуги. При контрольной закупке через интернет товар вернут по тем же правилам, что и при обычном возврате клиенту. Товар не подлежит возврату, если был испорчен при проверке. Его также могут забрать на исследование или для применения обеспечительных мер по административному нарушению.

В случае нарушений инспектор составит акт и передаст копию предпринимателю. А при контрольной закупке по интернету проверяющий должен прислать акт о нарушении не позднее чем на следующий рабочий день.

В проекте Минэкономразвития предусмотрены меры защиты от злоупотреблений. Проверяющим нужно заранее получить разрешение прокуратуры. Если контрольная закупка требуется незамедлительно, проверяющий должен известить об этом ведомство. Несогласные с результатами контрольной закупки могут их обжаловать.

Проведение контрольной закупки не означает, что невозможна внеплановая проверка. Ее могут назначить, если выявлены нарушения и нужна дополнительная оценка соблюдения законодательства. ​

Желания бизнеса

При обсуждении регламента представители бизнеса, в частности, просили точнее прописать процедуру возврата товаров: определить срок, обязать проверяющих указывать в акте причину невозврата и прикреплять к нему чек для доказательства, что предприятие вернуло деньги инспектору. Минэкономразвития учло замечание Ассоциации компаний розничной торговли о недостаточном регулировании срока составления акта. В доработанной версии уточняется, что акт о контрольной закупке должен быть составлен не позднее чем за три часа. В случае закупки по интернету — направлен предпринимателю не позднее чем на следующий рабочий день. Также появилось требование сообщить предпринимателю результаты исследований товаров не позднее следующего рабочего дня.

Контрольные закупки касаются всех, кто продает товары народного потребления или оказывает услуги гражданам, пояснил РБК вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. «Контрольные закупки снизят нагрузку на предпринимателей с точки зрения уменьшения контрольных мероприятий, связанных с непосредственным взаимодействием», — считает он. А согласование с прокуратурой, по его словам, уменьшит риск злоупотреблений. «Если контрольные закупки будут достаточно четко регламентированы и будут под контролем прокуратуры, то возможность произвола на местах снизится», — считает Корочкин.

Количество проверок бизнеса снизилось на 25% в 2017 году по сравнению с 2015 годом, сообщало ранее Минэкономразвития. С 2016 года в России действует мораторий на плановые проверки малого бизнеса, который планируют продлить до 2022-го.

Сами предприниматели, напротив, заявляют об усилении контроля. Треть представителей малого бизнеса столкнулась с нарушениями при проверках, выяснил MAGRAM Market Research. Активнее всего, по данным агентства, проверки проводят налоговая, инспекторы пожарной безопасности и Роспотребнадзор. Административные дела против предпринимателей могут возбуждаться и без проведения проверок. Роспотребнадзор возбуждает около 25% административных дел без проведения плановых и внеплановых проверок, Россельхознадзор — до 50%, Росприроднадзор — до 60% дел, ФАС — до 70%, подсчитал Экспертный центр при уполномоченном по защите прав предпринимателей.