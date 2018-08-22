Маркировка не пахнет

Минэкономразвития согласилось избавить производителей парфюмерии от дополнительного контроля

Министерство экономического развития считает излишним введение обязательной маркировки парфюмерной продукции. Отрасль, использующая в производственном цикле спирт, и так находится под достаточным контролем, полагают в ведомстве

Работа в цехе фасовки парфюмерной продукции (Фото: Алексей Филиппов / ТАСС)

Против меток

Министерство экономического развития считает возможным исключение товарной группы «духи и туалетные воды» из перечня продукции, подлежащей обязательной маркировке. Об этом говорится в ответе заместителя министра Михаила Расстригина (копия есть в распоряжении РБК) на обращение президента российской Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергея Катырина с соответствующим предложением.

В пресс-службе министерства подлинность письма подтвердили. Парфюмерия вошла в перечень из десяти товарных групп, для которых вводится обязательная маркировка (с 1 декабря 2019 года), следует из распоряжения правительства. Но, по версии Минэкономразвития, эта категория уже «проходит несколько видов контроля», в том числе в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС), а также на соответствие требованиям безопасности по техническому регламенту Таможенного союза. «Рынок духов и туалетных вод характеризуется высокой прозрачностью, и, соответственно, проблема контрафакта не является основанием для введения маркировки средствами идентификации в дополнение к уже действующим системам надзора и контроля, — отмечает представитель министерства. — Введение обязательной маркировки повлечет за собой дополнительные избыточные затраты для участников рынка, а также дублирование информации».

О каких именно затратах для участников рынка идет речь, ни в письме, ни в комментарии министерства не уточняется.

Ранее Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) приводила свою оценку расходов, необходимых на переоборудование заводов — не менее 2 млрд руб., без учета дополнительных затрат на обслуживание системы. Расчет был сделан на основании переоборудования примерно 40 предприятий парфюмерно-косметической отрасли и данных Фонда развития промышленности (ФРП), который предоставляет займы на покупку оборудования для маркировки фармпроизводителям — из них следует, что внедрение системы мониторинга лекарственных средств обходится одному предприятию в 50 млн руб.

Согласно данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, единый оператор системы цифровой маркировки товаров), стоимость оборудования от компании «Тремарк» (ее создали сам центр, Российский фонд прямых инвестиций и швейцарская SICPA S.A.) для небольших фармпроизводств составляет 3,1–6 млн руб., для высокоскоростных производственных линий — от 7,5 млн до 14 млн руб.​

ЦРПТ определен оператором единой национальной системы маркировки для большинства товарных групп, заявил представитель центра, добавив, что система цифровой маркировки может быть сопряжена с ЕГАИС, как это сделано на рынке молока: ЕГАИС будет по-прежнему отслеживать сам спирт — до завода, а система ЦРПТ необходима для готовой упакованной парфюмерно-косметической продукции, чтобы подтверждать ее подлинность от завода до покупателя.

«Прослеживание готовой продукции на базе единой унифицированной системы маркировки эффективнее, чем через отдельную спецсистему, преимущества подхода — простота внедрения для бизнеса и экономия затрат для государства, — настаивает представитель ЦРПТ. — Система ЦРПТ уже используется в других отраслях и показывает себя работоспособной и эффективной с точки зрения борьбы с нелегальной продукцией». У участников рынка будет возможность отработать все нюансы маркировки в пилотном проекте, переход к обязательной маркировке должен пройти с минимальными издержками, заключил он.

Что и когда промаркируют Президент России Владимир Путин подписал закон о маркировке товаров средствами идентификации 1 января 2018 года. Он дает правительству право определять перечень товаров, подлежащих маркировке. Первый проект по маркировке в России начался с изделий из меха: пилотный проект по чипированию шуб был запущен в 2016 году. В 2017-м началась добровольная маркировка лекарств. С 2018 года в тестовом режиме началась маркировка табачной продукции, ювелирных изделий и обуви. В мае премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил перечень товаров, которые будут подлежать обязательной маркировке с 2019 года: помимо парфюмерии это табачная продукция, фотокамеры, духи и туалетная вода, предметы одежды, женские трикотажные блузки и блузоны, пальто, плащи, куртки, штормовки и ветровки, обувь, а также постельное, столовое, кухонное и туалетное белье. Для табачной продукции обязательная маркировка будет введена 1 марта, для обуви — 1 июля, а для остальных товарных групп — 1 декабря 2019 года.

Непрозрачные духи​​

Не все федеральные министерства разделяют позицию Минэкономразвития. В ответе главе ТПП от Минпромторга (копия есть в распоряжении РБК) заместитель министра промышленности Виктор Евтухов напоминает, что согласно Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции «парфюмерно-косметическая отрасль отнесена к приоритетной для наблюдения и принятия мер по противодействию незаконному обороту промышленной продукции». В качестве аргументов в пользу необходимости введения маркировки Минпромторг указывает, что в 2015 году территориальные органы Роспотребнадзора провели 3320 проверок, из них 615 (18,5%) выявили нарушение обязательных требований. Согласно проведенному в декабре 2016 года Высшей школой экономики исследованию, доля незаконного оборота на парфюмерном рынке достигает 20%, в импорте — 65%, следует из ответа Евтухова.

Еще один адресат Катырина — Минфин — занимает в вопросе маркировки духов и парфюмерии нейтральную позицию и предлагает рассмотреть возможность «проведения консультации по данной теме с участниками рынка парфюмерно-косметической продукции», говорится в ответе главе ТПП от замминистра финансов Алексея Лаврова (копия ответа есть в распоряжении РБК).

ЕГАИС контролирует производство парфюмерии с момента получения спирта до отгрузки заказчику, пояснил РБК Гагик Хажоян, гендиректор ООО «Парфюм Стиль» (производит парфюмерию под маркой Faberlic). По его мнению, это обеспечивает достаточный контроль, поскольку производитель отчитывается за весь полученный спирт перед Росалкогольрегулированием, а нелегальная парфюмерия производится из нелегального спирта и продается тоже нелегально — например, через неорганизованную розницу, интернет.

Росалкогольрегулирование еще весной выступало против введения маркировки для парфюмеров и производителей пива, считая существующую систему ЕГАИС достаточной.

«Сейчас производство парфюмерии контролирует ЕГАИС, также на готовую продукцию наносится штрих-код, и если эти меры не помогают бороться с нелегальным рынком, то нет гарантий, что с этой задачей справится маркировка, — отмечает Хажоян. — Напротив, рост цен на легальную продукцию может спровоцировать рост серого рынка».

По словам исполнительного директора АППИК БХ Петра Бобровского, на розницу, продающую парфюмерию, ЕГАИС не распространяется. Но он напомнил, что в ретейле существует строгий контроль со стороны Роспотребнадзора: продукцию могут снять с продажи, даже если слова на этикетке напечатаны не в том порядке, как установлено в техрегламенте. Импортную продукцию контролирует Федеральная таможенная служба: при проведении таможенного контроля она уведомляет правообладателя о случаях попыток ввоза изделий под его маркой. За тем, чтобы на полках не появилась нелегальная продукция, следят и сети, и производители, заключил Бобровский.

«В производстве парфюмерии и алкоголя используется один и тот же спирт — этиловый ректификованный из пищевого сырья», — поясняет директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. По его данным, в прошлом году было произведено 534 млн л спирта. На парфюмерию уходит совсем незначительная его доля — 20–30 млн л. До введения системы ЕГАИС в 2016 году для розницы в магазинах продавалось 300 млн л нелегальной водки в год, а после ее введения лазеек для ее производства осталось немного, например использование медицинского спирта или спирта для парфюмерных нужд. По словам эксперта, этим в том числе может быть обосновано намерение правительства ввести маркировку в этой отрасли. В 2016 году введение ЕГАИС в рознице обошлось примерно в 28 млрд руб., приводили оценку эксперты.