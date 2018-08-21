У покупателей жилья лирическое настроение

Падение турецкой валюты привело к росту спроса на местные домовладения

На фоне падения курса лиры спрос на недвижимость в Турции увеличился за последние десять дней на 10–15%. Россияне традиционно входят в число самых активных иностранных покупателей жилой недвижимости в республике

Фото: Murad Sezer / Reuters

Удачный момент

За последние десять дней курс турецкой национальной валюты резко снизился — сначала в пятницу, 10 августа, стоимость лиры упала на 14%, до 6,47 лиры за доллар, затем в понедельник, 13 августа, исторический минимум обновился еще раз — за один доллар можно было получить уже 6,9 турецкой лиры. Для сравнения, 1 января американский доллар стоил меньше 3,8 лиры.

Падение национальной валюты повысило внимание иностранцев к турецкой недвижимости. «Спрос на недвижимость в Турции вырос на 10–15% за последние десять дней в сравнении с предыдущим месяцем из-за падения курса лиры», — рассказал РБК директор компании Tolerance Homes Сергей Волченков.

По его словам, «создалась уникальная ситуация», когда еще месяц назад объект в пересчете стоил €40 тыс., а сейчас — €32 тыс. «Это очень выгодно покупателям, и мы наблюдаем повышение спроса. Люди, которые ранее задумывались о покупке квартиры в Турции, пользуются ситуацией», — сказал Волченков.

По данным Турецкого института статистики, спрос на жилую недвижимость в Турции среди иностранных граждан начал расти в мае, вслед за постепенным снижением лиры. Весь 2017 год за доллар давали 3,4–3,8 лиры, в августе 2018-го курс превысил 6 лир за доллар.

В результате в июле иностранцы купили в Турции рекордные 2885 домовладений — это максимальное значение за последние четыре года. По сравнению с июлем 2017 года число сделок возросло на 65%, с июнем 2018-го — на 38%. В то же время общий спрос на недвижимость в стране за месяц увеличился только на 6,9%, всего в июле было продано 123,9 тыс. домовладений.

За январь—июль 2018 года иностранцы купили в Турции 14,8 тыс. домовладений, в прошлом году за тот же период было продано 11,4 тыс. лотов. Самые популярные города среди иностранных покупателей — Стамбул и Анталья: за первые семь месяцев этого года в них было продано 5 тыс. и 3,5 тыс. домов и квартир соответственно.

Месяц на покупку

Россияне традиционно входят в число самых активных покупателей турецкой недвижимости, они занимают четвертое место по количеству сделок среди иностранцев — больше приобретают в этом году граждане Ирака, Саудовской Аравии и Ирана. В предыдущие годы на месте Ирана в тройке лидеров был Кувейт.

Пик российского спроса на дома в Турции пришелся на 2015 год, когда россияне купили 2036 объектов. За январь—июль 2018-го россияне уже купили в Турции 988 объектов, что на 44% больше, чем за тот же период прошлого года. Покупательский бум начался в мае: за этот месяц граждане России купили почти на 50% больше квартир, чем в апреле. Затем спрос со стороны россиян рос на 2% в месяц.

«Сформировался отложенный спрос после кризисных лет, а в результате нормализации политических отношений количество сделок возросло более чем на 100% в этом году», — привел Сергей Волченков данные на примере своей компании.

Волченков ожидает в ближайшем будущем рост цен на новые объекты в турецких лирах. «Такая уникальная ситуация продлится недолго. Строительные материалы резко подорожали, и новые дома будут дороже также в лировом эквиваленте. Сейчас же на рынке еще есть предложения по старым ценам как от застройщиков, так и на вторичном рынке», — отметил он.

За прошлую неделю цены в лирах не успели отреагировать на девальвацию и остались на прежнем уровне. «Цены в лировом эквиваленте остались неизменными. Иностранные покупатели, как правило, платят в евро, поэтому при пересчете в евро цена оказывается немного ниже», — рассказала владелец компании по продаже недвижимости в Турции Maxhome Invest Aнна Унал, работающая в Анталье. В компании прогнозируют рост цен на недвижимость в ближайшей перспективе. «Вслед за падением лиры растут цены на продукты, электричество, значительно повысились цены на бензин. Мы ожидаем, что цены начнут расти в ближайшие один-полтора месяца и по итогам года рост составит 3–10%», — отметила Унал.

По словам руководителя отдела продаж компании RestProperty Людмилы Туфан, в Стамбуле практически все застройщики выставляют цены именно в лирах. В то же время многие застройщики в Турции не ведут расчеты в национальной валюте, рассказала руководитель отдела продаж ALTOP Real Estate Лилия Алтоп. «Так как у нас все ценники в основном фиксируются в евро, люди сейчас тратят столько же, сколько и планировали», — сказала Алтоп, добавив, что пока не видит роста интереса к турецкой недвижимости в связи с падением курса лиры. По словам Aнны Унал, на фоне изменения курса многие застройщики, которые выставляли цены в евро, начали предлагать скидку в 10–​15%. По данным сайта Prian, средняя стоимость квартир в Турции — €922 за 1 кв. м, домов — €1,5 тыс. за 1 кв. м.