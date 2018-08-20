Турецкий цугцванг

Эксперты оценили риски поставки российских С-400 Анкаре

Развертывание российских комплексов С-400 в Турции несет угрозу для безопасности НАТО, утверждают аналитики турецкого центра EDAM. Высока вероятность отказа Анкары от закупки у Москвы этих систем ПВО, говорят эксперты

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Угроза для НАТО

Развертывание в Турции российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400 может нести в себе риски безопасности НАТО. Об этом говорится в докладе экспертов Стамбульского независимого аналитического центра исследований экономики и внешней политики (EDAM) — ученого Джана Касапоглу и бывшего турецкого дипломата Синана Ульгена. EDAM — один из самых влиятельных центров в Турции, в мировом рейтинге «мозговых центров» по вопросам безопасности Университета Пенсильвании от 2017 года он занял 18-е место.

По словам Касапоглу и Ульгена, «даже если С-400 не будет интегрирован с другими системами, в нем все равно есть уязвимости, позволяющие изучать важную оперативную информацию и радиоэлектронные сигнатуры самолетов и передавать их российской военной разведке». C-400 оснащен интерфейсом и программным обеспечением для «обмена информацией с командными пунктами и другими системами управления боем, а также с радарными комплексами», уточняют эксперты EDAM: «Это повышает риски <...> несанкционированного трансфера данных с турецкой воздушной и оборонной инфраструктуры».

Дополнительную угрозу несет в себе одновременное использование Турцией комплексов С-400 и истребителей F-35, которые Анкара надеется закупить у США. Как напомнили Касапоглу и Ульген, турецкая структура, отвечающая за госзакупки вооружений (SSM), уже объявила о планах интегрировать F-35 в информационную систему воздушных сил (HvBS). Но «вероятная стыковка С-400 с этой системой или возможность проникновения в эту систему представляет риски для безопасности F-35», и тех данных, которые собирают истребители этой модели. А учитывая, что F-35 Турции будут связаны с другими истребителями союзников этой модели, взлом единой системы «предоставит Москве важную информацию о расположении и статусе каждого F-35 в мире», пишут аналитики.

Актуальность таких опасений РБК подтвердил аналитик американской компании Teal Group Corporation Джоэл Джонсон. «США едва ли понравится положение дел, при котором турецкие F-35 будут летать в зоне работы турецкой​ С-400, что позволит российским специалистам получать информацию, как защищаться от этой модели истребителей», — пояснил он.

История покупки В декабре 2017 года Анкара и Москва подписали соглашение о поставках С-400. Сумма контракта на поставку четырех дивизионов составила $2,5 млрд, говорил газете «Коммерсантъ» глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. По условиям сделки Анкара должна заплатить 45% общей суммы контракта, остальные 55% — российские кредитные средства. Планировалось, что первые поставки С-400 будут осуществлены в марте 2020 года. Однако в апреле замминистра оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил об ускорении сроков поставки. «Мы перенесли в соглашении, подписанном с Россией, дату поставки системы С-400, новая дата — июль 2019 года», — написал он в Twitter.

Беспокойство США

В ноябре 2017 года представитель ВВС США Хайди Грант говорила о недопустимости стыковки С-400 с инфраструктурой НАТО. Позднее беспокойство по поводу сделки Анкары и Москвы выразили в конгрессе. Закон о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год (NDAA) предписал министру обороны в течение 90 дней после вступления NDAA в силу предоставить конгрессу доклад о том, может ли покупка Турцией С-400 стать риском для поставки Анкаре американских вооружений, включая самолеты F-35 и F-16. До этого момента их продажа Анкаре может быть заморожена.

Теоретически риски одновременной эксплуатации C-400 и F-35 можно снизить, если использовать их автономно, то есть без связи с другими устройствами, пишут Касапоглу и Ульген. Но и в этом случае Анкара столкнется с проблемами. Прежде всего отказ включать истребители F-35 в общую систему обмена данными негативно отразится на их эффективности. «F-35 рассчитаны в первую очередь не для воздушного боя во вражеском авиапространстве, а для координации боевых действий», — поясняют эксперты. Поэтому, делают выводы они, необходимо, чтобы истребители были интегрированы с другими военными объектами для предоставления данных об обстановке на поле боя.

Сомнительной экспертам EDAM представляется и перспектива автономного использования комплексов С-400. Они отмечают: современные комплексы ПРО ориентированы на их использование в формате «сетецентрических войн», что предполагает объединение разных боевых единиц в единую коммуникационную сеть. «При отсутствии такого сетевого взаимодействия шансы успешного перехвата (вражеской ракеты. — РБК) достаточно низки», — пишут Касапоглу и Ульген. При этом стыковка С-400 исключительно с турецкой инфраструктурой не сможет обеспечить ту же эффективность при перехвате вражеских ракет, которую смогла бы обеспечить инфраструктура НАТО, убеждены аналитики.

Еще одна трудность — невозможность совместного использования С-400 с системами ПВО НАТО, отмечает Джонсон. «Чтобы добиться такой совместимости, требуется либо согласие западных специалистов предоставить исходный код своих систем россиянам, либо согласие россиян предоставить исходный код к С-400, — рассуждает он. — Вероятность, что какой-то из этих сценариев воплотится в жизнь, крайне мала».

Передача технологии

В Анкаре настаивают, что не станут отказываться от закупок С-400. Как заявил в июле глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Турция нуждается в ПРО для обеспечения своей безопасности, однако западные союзники никаких вариантов ему не предложили. «В течение последних десяти лет мы хотели купить (противоракетные комплексы. — РБК), но у нас ничего не получилось <...>. Cейчас мы решили заключить сделку с Россией», — сказал он, добавив, что С-400 не представляют угроз военному альянсу. В июле Госдепартамент подтвердил, что обсуждает с Анкарой возможность поставок комплексов ПВО Patriot вместо С-400. Однако, по данным турецкого издания Daily Sabah, камнем преткновения в переговорах стал отказ передавать Турции технологии Patriot. Москва относится к вопросу передачи технологий проще. В июле президент России Владимир Путин объявил об отсутствии со стороны Москвы военно-политических ограничений для совместного с Турцией производства систем С-400 или передачи соответствующих технологий (цитаты по ТАСС).

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Анкара действительно испытывает острую необходимость укрепить свою безопасность, учитывая наращивание ее соседями ракетного потенциала, констатируют Касапоглу и Ульген. Турция уязвима для ракетных атак соперников в регионе по ее населенным центрам и объектам инфраструктуры, утверждают они. «Если одна из сторон конфликта (в нашем случае речь может идти о конфликте Турции с Сирией или Ираном) не располагает наступательным (например, баллистическими ракетами) или хотя бы оборонительным (интегрированные системы противоракетной обороны) потенциалом в сфере стратегических вооружений, то она не сможет контролировать ход войны, даже если располагает общим военным преимуществом», — считают они. В числе факторов, представляющих угрозу Турции, эксперты EDAM назвали получение Арменией у Москвы оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», а также наращивание ракетного потенциала России в Сирии и Крыму.

Турция перед выбором

В конечном счете Турции едва ли удастся приобрести С-400, не столкнувшись при этом с американскими санкциями и не лишившись возможности закупить у США F-35, резюмируют Касапоглу и Ульген. «Или США должны быть убеждены, что поставки F-35 в страну, где действуют российские С-400, не представляет никакой угрозы для платформ НАТО <...>, или Турция должна отказаться от покупок С-400», — пишут они. Аналитики предупреждают: нарастание противоречий вокруг поставок С-400 чревато «серьезным уроном альянсу НАТО и, как следствие, всей системе трансатлантической безопасности».

Джонсон назвал два варианта выхода из сложившейся ситуации. «Первый сценарий: Турция отказывается от контракта на закупку С-400, а страны НАТО, вероятно, помогают ей заплатить россиянам какую-то неустойку, — отметил он. — Второй вариант: сторонам удается выработать какую-ту систему, при которой российские специалисты не смогут получить доступ к данным радаров во время полетов F-35».

По мнению эксперта ПИР-Центра генерал-лейтенанта запаса Евгения Бужинского, Турции, скорее всего, придется отказаться от закупок С-400. Интеграция отечественных систем в объединенную систему ПВО НАТО, по его словам, «вопрос технически решаемый, но организационно очень трудный», так как нужно совмещать программное обеспечение и позволить нашим системам внедриться в сердцевину объединенной системы ПВО НАТО. «Это не только программное обеспечение, это и коды, и системы опознавания «свой-чужой» — целый комплекс мероприятий», — уточнил эксперт. Поэтому С-400 является одной из причин приостановки поставок F-35, указывает Бужинский​ в статье на сайте дискуссионного клуба «Валдай». По его мнению, Турция вряд ли вступит в открытое противостояние с США по этому вопросу, поставив тем самым под сомнение свое членство в альянсе.