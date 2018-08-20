Сто дней после мая

Чего добились Никол Пашинян и его правительство

Ревизия работы прошлого руководства Армении стала основой политики премьер-министра Никола Пашиняна в первые три месяца работы. Но преследование экс-президента Кочаряна и генсека ОДКБ рассорило его с Москвой

Никол Пашинян (Фото: Gevorg Ghazaryan / Zuma / TASS)

Кадровая чистка

В пятницу, 17 августа, в Ереване прошел многотысячный митинг, приуроченный к 100 дням работы нового правительства Армении во главе с Николом Пашиняном. В апреле этого года он возглавил массовые протесты, которые вынудили Сержа Саргсяна подать в отставку с поста премьера (до этого он десять лет был президентом). Свою деятельность Пашинян начал с формирования самого молодого в истории страны кабинета (некоторым министрам нет и 30 лет), в который вошли не только соратники нового премьера, но и представители ранее лояльных Саргсяну политических сил — блока «Царукян» и партии «Дашнакцутюн».

Перестановки коснулись не только высшего эшелона власти. В июне по решению премьера были сменены губернаторы всех десяти областей, а в начале июля свой пост покинул мэр Еревана Тарон Маргарян, правивший при поддержке Республиканской партии с 2011 года. Кадровые изменения затронули и дипломатический корпус: был сменен посол в Белоруссии Олег Есаян. В начале осени могут быть отозваны до двух десятков послов, сообщила армянская газета «Грапарк». Дела Пашиняна 1. Сформировано новое правительство, прошли перестановки в силовом блоке, заменены все губернаторы. 2. Началась антикоррупционная кампания, преследование бывших чиновников за правонарушения. 3. Выросли налоговые поступления: за счет сокращения теневого сектора за семь месяцев комитет по госдоходам собрал на $220 млн больше, чем в предыдущем году. 4. Возобновилось расследование «дела 1 марта», по которому предъявлены обвинения экс-президенту Роберту Кочаряну.

«Дело 1 марта», антикоррупционная кампания

Первые три месяца Пашинян посвятил исполнению обещаний, которые дал в ходе протестов: борьбе с коррупцией и монополиями и расследованию «дела 1 марта». В феврале—марте 2008 года в Армении прошло несколько массовых акций протеста по поводу нарушений на президентских выборах 19 февраля, где победил Серж Саргсян. Он ушел в отставку с поста премьер-министра Армении на волне протестных выступлений весной этого года. При столкновениях демонстрантов с полицией в марте 2008 года в центре Еревана погибли десять человек. Пашинян еще до прихода к власти неоднократно говорил, что поиск виновных в их гибели — одна из его приоритетных задач: за предыдущие десять лет никого так и не привлекли к ответственности.

Возобновление расследования «дела 1 марта» вызвало большой резонанс — во многом из-за статуса фигурантов. По делу проходят второй президент Роберт Кочарян, генерал-полковник Юрий Хачатуров, с 2017 года занимающий пост генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян. Им предъявлены обвинения в свержении конституционного строя.​ 16 августа глава Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян заявил, что по делу также будет допрошен Серж Саргсян, передавал «Интерфакс».​

Протесты 2008 года закончились, когда Кочарян ввел чрезвычайное положение и в Ереван были введены войска. Обвинение считает, что военные были незаконно вовлечены в политические события, за что и должны нести ответственность трое обвиняемых.

Параллельно с расследованием «дела 1 марта» в стране проходит масштабная антикоррупционная кампания. Силовики задержали депутата парламента от Республиканской партии генерала Манвела Григоряна: его обвинили в присвоении оружия и продовольствия, предназначенных для военных. 17 июня Служба национальной безопасности Армении обнародовала видео, снятое в его доме, с похищенным, по версии следствия, продовольствием для армии. Уголовное преследование началось и в отношении родственников экс-премьера Саргсяна. В конце июня обыски прошли в домах двух братьев экс-президента и их детей. Так, племянника бывшего главы государства Айка Саргсяна подозревают в покушении на убийство, совершенном в 2007 году.

Борьба до Москвы довела

Преследование генсека ОДКБ и бывшего президента Кочаряна осложнило отношения Москвы и Еревана, союзников по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и ОДКБ. Две недели назад глава МИД России Сергей Лавров заявил, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства об отказе от преследования представителей старой власти. В начале мая Пашинян говорил, что «вендетты» в отношении старой власти не будет. После начала процесса по «делу 1 марта» премьер подчеркивал, что это дело не должно превратиться в политическую расправу.

Пашинян в ответ заявил, что в стране сложилась новая ситуация и все, в том числе российские коллеги, должны к ней адаптироваться. После этого генерал Хачатуров был освобожден под залог и ему разрешили вернуться в Москву, где находится штаб-квартира ОДКБ.

Пашинян неоднократно заявлял, что у апрельских протестов, которые привели к смене власти и отставке Саргсяна, не было геополитического контекста. После его утверждения на пост премьера и на встречах с президентом России Владимиром Путиным он повторял, что союзнические стратегические отношения с Россией останутся приоритетом, а Армения — членом ЕАЭС и ОДКБ.

Никол Пашинян и Владимир Путин. Июнь 2018 года (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

У Еревана пока отсутствует понимание нюансов политического диалога с внешним миром, хотя «по содержанию своих действий армянская сторона права», считает руководитель центра The Armenian Interest Арег Галстян. «Новые власти пока еще не выработали язык политического общения со старой евразийской гвардией, для которой грань между внутренней и внешней политикой крайне тонка и размыта. Ряд резких шагов, в частности дело Хачатурова, привели к резонансному заявлению Лаврова о беспокойстве Москвы в связи со сложившейся ситуацией в Ереване», — сказал он РБК.

Недопонимание Москвой армянских процессов является естественным, считает директор Института Кавказа Александр Искандарян. «Так бывает практически при любом резком транзите власти. Массовое недовольство коррупцией, монополизмом — из этих тезисов последний десяток лет развивалась вся протестная риторика в Армении, что может быть непонятно извне. События 1 марта 2008 года — символ этого недовольства», — объясняет эксперт.​

Несмотря на напряженность в отношениях между Москвой и Ереваном, 16 августа стало известно, что у армянских властей появились вопросы к «дочкам» российских компаний. 16 августа пресс-секретарь ЗАО «Южнокавказская железная дорога» (ЮКЖД, дочерняя компания РЖД) Вардан Алоян сообщил о возбуждении уголовного дела по подозрению в неуплате налогов на сумму 9,7 млн драмов (около $19 тыс.).

Форсаж реформ

Выступая на заседании правительства, Пашинян рассказал, что переходит к новому этапу работы, «основной смысл которого состоит в «форсаже реформ».

Главной задачей правительства остается проведение досрочных парламентских выборов, которые необходимы для перезагрузки политический системы, неоднократно говорили премьер и его сторонники. В нынешнем парламенте блок «Елк», поддерживавший Пашиняна, насчитывал всего девять депутатов, стать премьером ему помогли голоса блока «Царукян», партии «Дашнакцутюн» и «перебежчиков» из Республиканской партии.

В мае сторонники Пашиняна не исключали, что выборы пройдут уже в сентябре. Однако сейчас дают менее оптимистичные прогнозы. Крайний срок, когда должны пройти выборы в парламент, — начало 2019 года, рассказал РБК Ален Симонян, депутат парламента от партии Пашиняна «Гражданский договор». До тех пор правительство постарается провести реформу избирательного кодекса страны, говорит Симонян. В подготовке нового закона о выборах армянским властям должна помочь Венецианская комиссия Совета Европы (готовит экспертные рекомендации по выборному законодательству). Но ​если правительство не успеет провести реформу, выборы пройдут на основе старого законодательства, допускает Симонян. Суть реформы, по его словам, заключается в том, чтобы заменить рейтинговую систему на голосование по мажоритарному принципу и снизить проходной барьер. «Раньше барьер был 5% для партий и 7% для блока, сейчас это будет 4 и 6% соответственно», — объяснил он.

Правительству Армении необходимо как можно скорее выработать позитивную программу действий, считают опрошенные РБК эксперты. «Поскольку у правительства, по сути, нет программы и позитивной концепции, оно пытается играть на негативной повестке, проводя ревизию работы прежних властей», — говорит председатель армянского центра «Сотрудничество во имя демократии» Степан Даниелян. Тема противостояния «старым силам» останется в повестке властей Армении до внеочередных выборов, прогнозирует он.

Об экономических успехах нового правительства говорить рано, констатирует депутат Республиканской партии и бывший премье​р страны Хосров Арутюнян: «Пока активного притока инвестиций не замечается, инвесторы в ожидании предстоящих выборов. Даже диаспора, которая поддерживает происходящие сейчас в Армении процессы, не спешит действовать, что разумно в нынешней ситуации».