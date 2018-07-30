Дело десятилетней выдержки

В чем обвиняют бывшего президента Армении и нынешнего генерального секретаря ОДКБ

В Армении экс-президенту Роберту Кочаряну и действующему генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову предъявлены обвинения в свержении конституционного строя. Оппозиция называет дело политическим; оно негативно скажется на ОДКБ, говорит эксперт

Массовые беспорядки в Ереване 1 марта 2008 года (Фото: David Mdzinarishvili / Reuters)

​Двое под следствием

Специальная следственная служба Армении в четверг, 26 июля, попросила ереванский суд арестовать генерал-полковника Юрия Хачатурова, с 2017 года занимающего пост генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В сообщении ведомства, опубликованном в пятницу, отмечается, что генерал-полковнику было предъявлено обвинение в свержении совместно с другими лицами конституционного строя Армении. Обвинения предъявлены в связи с событиями марта 2008 года, когда Хачатуров по предварительному сговору с иными лицами сверг конституционный строй страны, говорится в сообщении Специальной следственной службы.

Накануне аналогичные обвинения были предъявлены второму президенту Армении Роберту Кочаряну, занимавшему этот пост с 1998 года по 2008-й. В соответствии с ч. 1 ст. 300.1 УК (свержение конституционного строя Армении с применением насилия, а также завладение полномочиями президента Армении, парламента, Конституционного суда или правительства способом, не предусмотренным Конституцией) Кочаряну и Хачатурову грозит до 15 лет заключения.

Помимо Кочаряна и Хачатурова по этому делу проходит также бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян.

В феврале—марте 2008 года в Армении прошла серия протестов против нарушений на президентских выборах, прошедших 19 февраля. Митинги были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который также баллотировался на выборах. Среди организаторов протестов был и нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян. На выборах тогда победил Серж Саргсян — в апреле 2018 года, уже будучи премьер-министром Армении, он подал в отставку на фоне массовых антиправительственных акций, организованных Пашиняном.

1 марта 2008 года в ходе столкновения митингующих с силовиками в центре Еревана погибли десять человек. Протесты закончились после того, как в стране в ночь на 2 марта было введено чрезвычайное положение. При этом 23 февраля 2008 года министр обороны Арутюнян подписал секретный приказ о переводе вооруженных сил на казарменное положение и об учреждении структуры, которая руководила переброской войск в Ереван 1 марта. По версии обвинения, военные были незаконно вовлечены в политические события. Хачатуров во время событий 2008 года был замминистра обороны и командовал ереванским гарнизоном.

После прихода Пашиняна к власти в Армении началось сразу несколько крупных расследований в отношении бывших должностных лиц. В середине июня Служба нацбезопасности задержала депутата парламента, генерала Манвела Григоряна — в период президентства Роберта Кочаряна он был заместителем министра обороны — по обвинению в присвоении оружия и продовольствия для военных. 17 июня СНБ Армении обнародовала видео, снятое в доме Григоряна, с украденным, по версии следствия, продовольствием.

Новые власти также начали преследовать родственников Сержа Саргсяна. В конце июня этого года прошли обыски в домах брата и племянницы экс-президента, был арестован глава его охраны. Две недели назад был арестован племянник Саргсяна Аик — по подозрению в убийстве, совершенном в 2007 году.

Пашинян еще до прихода к власти неоднократно говорил, что расследование «дела 1 марта» является одной из важнейших задач: за предыдущие десять лет виновные в гибели людей при разгоне демонстрации в Ереване установлены так и не были. Представляя в июне нового главу Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна, Пашинян назвал расследование этого дела одной из приоритетных задач ведомства.

Суть дела, обвиняемыми по которому проходят Кочарян, Хачатуров и другие, сводится к тому, имел ли президент достаточно оснований для введения чрезвычайного положения, а также использования армии и боевого оружия при разгоне манифестаций, пояснил РБК источник в правительстве Армении.

В пятницу вечером суд постановил на два месяца арестовать Кочаряна, Хачатуров был отпущен под залог 5 млн драмов (около $11 тыс.).

Роберт Кочарян (Фото: Алексей Панов / ТАСС)

Сомнения однопартийцев

После протестов 2008 года Пашинян как один из их организаторов​​ был объявлен в розыск. Позднее он добровольно сдался властям, и в январе 2010 года его осудили на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года Пашинян вышел на свободу по амнистии в честь 20-летия независимости Армении.

Неделю назад Пашинян заявил, что процесс по делу 2008 года не должен превратиться в политическую расправу. В пятницу он находился в России, где участвовал в заседании Евразийского межправительственного совета, и обвинения по «делу 1 марта» пока не комментировал. Его пресс-секретарь Арман Егоян сказал РБК, что пока рано давать комментарии, тем более что расследованием занимается независимая от премьер-министра структура — Специальная следственная служба.

В Республиканской партии Армении (РПА), лидером которой является Серж Саргсян, считают обвинение Кочаряна политическим преследованием, об этом говорится в заявлении партии.

Пока нет точного понимания, в чем именно обвиняют Кочаряна и Хачатурова, сказал РБК депутат Национального собрания от РПА Хосров Арутюнян, в прошлом премьер-министр, спикер парламента. По его мнению, процесс проходит в рамках правового поля, процессуальные нормы соблюдаются.

Арутюнян также считает, что в Армении до сих пор не сложилось единое мнение о событиях 1–2 марта 2008 года. «У оппозиции не было достаточных доказательств того, что выборы были подтасованы. И сам протест нельзя назвать мирным, были ранены десятки полицейских», — говорит Арутюнян. С одной стороны, продолжает он, жертв среди протестующих можно было избежать, с другой — «была реальная угроза, что все это может привести к непредсказуемым последствиям». «Я думаю, исходя из этих соображений Кочарян и ввел особое положение с учетом той власти, которой он на тот момент обладал», — добавляет Арутюнян.

Юрий Хачатуров (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Тень на ОДКБ

Решение о назначении Юрия Хачатурова генеральным секретарем ОДКБ президенты шести стран — членов организации (Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан) приняли весной 2017 года. К своим обязанностям в штаб-квартире в центре Москвы он приступил 2 мая того же года. В обязанности генсека входит руководство секретариатом и координация деятельности постоянных рабочих органов организации.

Представитель Армении занял свой пост согласно утвержденному в организации принципу кадровой ротации представителей стран по алфавиту. Хачатуров стал первым генсеком, занявшим пост согласно этой процедуре, до него десять лет организацию возглавлял Николай Бордюжа. Утверждение его преемника затянулось. О том, что лидеры ОДКБ намерены выбрать нового генерального секретаря, помощник президента России Юрий Ушаков говорил еще в декабре 2015 года, но согласовать принципы и кандидатуру удалось только два года спустя.

Хачатуров был кандидатом предыдущих властей Армении, новые не несут ответственности за это назначение, сообщил в разговоре с РБК руководитель центра The Armenian Interest Арег Галстян. К тому же Хачатуров проходит по делу не в статусе генсека ОДКБ, а как гражданин Армении, который в те дни командовал столичными войсками, других стран — членов ОДКБ это не касается, добавляет Галстян. Никол Пашинян, объясняет эксперт, получил мандат от народа «на слом прошлой системы, которая погрязла в коррупции, и должен оправдывать это доверие конкретными действиями, отступать ему некуда, а «дело 1 марта» имеет общенациональное значение».

Обвинения в адрес Хачатурова Пашинян не комментировал, однако указывал на целесообразность сохранения членства Армении в ОДКБ. Он также говорил, что ее эффективность должна повыситься. Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов сказал РБК, что в первой половине июля Юрий Хачатуров убыл в Ереван для дачи показаний в качестве свидетеля, и иной информацией в настоящее время секретариат ОДКБ не располагает.

По Соглашению о правовом статусе ОДКБ, генсек и члены его семьи, проживающие вместе с ним, если они не являются гражданами государства пребывания, пользуются привилегиями и иммунитетами в объеме, предусмотренном Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. Они не подлежат уголовной, гражданской и административной ответственности за сказанное или написанное ими и за действия, совершенные ими в качестве должностных лиц. Лишить генсека иммунитета может только Совет глав государств.

На том, что Хачатуров пользуется дипломатической неприкосновенностью, настаивает его адвокат Мигран Погосян (об этом он заявил «Интерфаксу»). Однако Хачатурову вменяются преступления, которые он предположительно совершил, не будучи генсеком. При этом, согласно ст. 21 соглашения, организация может отказаться от иммунитета ее должностного лица, если иммунитет препятствует осуществлению правосудия.

Предъявление обвинения генсеку не может не наносить удар по имиджу организации, хотя ответственность за назначение Хачатурова несет уже бывший президент Серж Саргсян, говорит российский эксперт Аркадий Дубнов. Ситуация складывается так, что урон может быть нанесен главам всех государств ОДКБ, утвердивших человека с таким послужным опытом, добавляет он. Новые власти Армении, учитывая все обстоятельства, в том числе имидж ОДКБ, могли бы действовать по-другому, например, на время следствия приостановить его полномочия или отозвать его, говорит Дубнов.