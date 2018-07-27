Соцсети выручает мобильность

Mail.Ru отчиталась о доходах за первое полугодие

Реклама на смартфонах и планшетах обеспечивает уже более половины всех рекламных доходов «ВКонтакте» и «Одноклассников». У Facebook, самой популярной сети мира, доля мобильной рекламы в выручке превысила 50% еще в 2014 году

Фото: Владислав Шатило / РБК

Больше половины

Мобильная реклама на данный момент составляет 64% от общей рекламной выручки социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», сообщила в четверг, 26 июля, Mail.Ru Group. Наиболее динамично развивающимся форматом в мобильной рекламе остаются промопосты в социальных сетях, в том числе видеопосты, уточняет группа.

Абсолютные цифры по мобильной рекламе владелец соцсетей не раскрыл. В отчетности Mail.Ru Group лишь указано, что общая выручка «ВКонтакте» во втором квартале 2018 года достигла почти 4,4 млрд руб., у «Одноклассников» и менее популярного «Моего мира» — 3,9 млрд руб. совокупно. Помимо рекламы соцсети зарабатывают еще и на дополнительных сервисах для пользователей: виртуальных подарках, подписке на музыку, отчислениях разработчиков мобильных приложений и пр. Пресс-секретарь Mail.Ru Group Оксана Кличникова отказалась назвать выручку соцсетей именно от рекламы.

На рекламу приходится не менее 70% общей выручки соцсетей, утверждает источник в группе. Таким образом, «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир» в апреле—июне 2018 года могли заработать на рекламе более 5,6 млрд руб., из них 3,7 млрд руб. могли обеспечить мобильные устройства. Заявленная рекламная выручка всей Mail.Ru Group с учетом почтового сервиса, мессенджера ICQ и других проектов — почти 7,3 млрд руб. Удается ли группе монетизировать аудиторию других сервисов на мобильных устройствах, Кличникова не уточнила.

3,4 млрд руб. на покупки В мае этого года Mail.Ru Group, как указано в отчетности, воспользовалась своим опционом на покупку 20% уставного капитала Salerton Investments Limited, которая является обладателем прав на музыкальную библиотеку UMA. За пакет группа заплатила почти 1,4 млрд руб. На сайте UMA говорится, что компания занимается лицензированием музыкального аудио- и видеоконтента, ее постоянным партнером является Mail.Ru Group. В июне интернет-компания завершила сделку по приобретению 100% Consult Universal Corp., которой принадлежит мобильное приложение InShopper. Оно позволяет получать кешбэк от покупок в магазинах «Магнит», «Ашан», «Перекресток», «Пятерочка», «Дикси» и др. Сумма этой сделки не раскрывается. Группа лишь сообщает, что на покупку InShopper, а также на анонсированные ранее приобретения игрового разработчика BitGames и цифрового агентства недвижимости «33 Слона» было потрачено 2 млрд руб.

Господство смартфонов и планшетов

Ежедневная российская аудитория «ВКонтакте» только на мобильных устройствах в мае этого года равнялась, согласно измерениям Mediascope, 15,5 млн человек в возрасте 12–64 лет, проживающих в крупных городах. На десктопах эта аудитория в тех же городах уже значительно меньше — только 10,7 млн человек. У «Одноклассников» эти цифры сопоставимы: 4,1 млн на мобильных устройствах и 4,8 млн человек на десктопах. У других проектов Mail.Ru доля мобильных пользователей уже не так велика — всего 6 млн человек, тогда как на стационарных компьютерах и ноутбуках это 10 млн человек.

Эффективно монетизировать свою мобильную аудиторию Mail.Ru Group научилась лишь за последний год. Еще в 2016 году мобильная реклама обеспечивала лишь треть рекламных доходов социальных сетей, по итогам 2017 года это уже была половина, признавалась Mail.Ru Group в марте этого года.

Главный конкурент Mail.Ru Group — «Яндекс» — долю мобильной рекламы в своих рекламных доходах не раскрывает. Но ранее топ-менеджмент компании заявлял, что по итогам четвертого квартала 2017 года мобильная реклама составляла 32% всей поисковой рекламы, тогда как мобильные устройства уже генерируют 39% всего поискового трафика. Выручку от отдельно взятой поисковой рекламы «Яндекс» в своей отчетности не указывает.

Ежедневная всероссийская аудитория «Яндекса» на смартфонах и планшетах пока меньше, чем на стационарных компьютерах и ноутбуках: в мае 2018 года в крупных городах это были соответственно 11,5 млн и 15,6 млн человек в возрасте 12–64 лет.

Интернетом только на мобильных устройствах пользуются уже 18% населения России, или 21,6 млн человек, только на десктопах — 13%, или 16 млн человек, заявлял в июне гендиректор Mediascope Руслан Тагиев на одной из конференций. При этом мобильная аудитория в 2017 году выросла на 20%, тогда как на десктопах снизилась на те же 20%.

С опозданием на четыре года

Самая популярная социальная сеть мира Facebook смогла сделать мобильную рекламу основным источником своей выручки еще в 2014 году. Уже по итогам второго квартала того года доля рекламы на мобильных устройствах впервые превысила 50% всех рекламных доходов, достигнув 62%. По итогам второго квартала 2018 года мобильные устройства обеспечивали Facebook уже около 91% всей рекламной выручки.

Но владелец Facebook, объявив результаты за апрель—июнь 2018 года, признал, что аудитория соцсети перестала расти в Северной Америке и стала снижаться в Европе. Число активных ежедневных пользователей Facebook в США и Канаде во втором квартале, как и в первом, равнялось 185 млн, в Европе уменьшилось с 282 млн до 279 млн.

Общее число активных ежедневных пользователей благодаря другим регионам увеличилось с 1,449 млрд до 1,471 млрд. Инвесторов, однако, это не обнадежило. В четверг, 26 июля, акции Facebook дешевели. К 18:45 мск котировки упали почти на 19%, капитализация соцсети снизилась до $511,5 млрд с $629,8 млрд днем ранее.