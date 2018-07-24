Рефинансирование вместо квартир

По новой ставке
Учрежденное Росимуществом АО «Дом.РФ» (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования — АИЖК) займется рефинансированием кредитов дольщиков Urban Group, сообщил в понедельник, 23 июля, гендиректор «Дом.РФ» и глава Фонда защиты граждан — участников долевого строительства Александр Плутник. По его словам, ставка по ним будет снижена до 9,5%. Это соответствует размеру средневзвешенной ставки — 9,56% — по ипотечным кредитам, выданным в течение месяца, согласно последней доступной информации ЦБ на 1 июня 2018 года.
О снижении ставки по ипотеке просили сами дольщики Urban Group, многие из которых брали кредиты несколько лет назад еще по ставке 12%, уточнил Плутник.
Помогать «Дом.РФ» рефинансировать кредиты будет банк «Российский капитал», который в конце 2017 года стал частью госкомпании и вскоре сменит название на «Дом.РФ Банк». Ранее этот банк уже участвовал в санации обанкротившегося застройщика СУ-155.
Дольщики Urban Group, скорее всего, массово пойдут рефинансировать ипотеку в «Дом.РФ», уверен глава дирекции ипотечного кредитования банка ТКБ Вадим Пахаленко. «В сущности, никто, кроме «Дом.РФ», не сможет контролировать ход строительства, поэтому их участие в проекте совершенно логично, — сказал Пахаленко. — Другие банки, если к ним придет клиент с просьбой рефинансировать ипотеку, откажут ему с учетом ситуации вокруг Urban Group».
«Дом.РФ» как основному оператору так называемого оздоровления Urban Group надо контролировать ситуацию и в дальнейшем исполнить обязательства компании перед дольщиками, считает управляющий директор НРА Павел Самиев. Объявляя о такой программе, «Дом.РФ», с одной стороны, выполняет социальную функцию, а с другой — аккумулирует у себя практически весь портфель ипотечных заемщиков, связанных с Urban Group, объяснил эксперт.
Что случилось с Urban Group
Urban Group была одним из крупнейших заcтройщиков Подмосковья. У группы, по данным единой информационной системы жилищного строительства, действуют разрешения на строительство 867,8 тыс. кв. м жилья в Московской области. По этому показателю группа занимает восьмое место в России и второе в Подмосковье, уступая в этом регионе только группе ПИК (1,7 млн кв. м). По итогам 2017 года Urban Group вошла в пятерку крупнейших застройщиков по вводу жилья в Московской области, завершив строительство 195 тыс. кв. м. При этом в прошлом году группа впервые не сдала объекты в срок.
В апреле 2018-го Росреестр перестал регистрировать договоры долевого участия в домах застройщика. После этого гендиректором группы вместо Андрея Пучкова стал ее основатель и владелец Александр Долгин. По его словам, в ходе внутреннего аудита были выявлены грубые нарушения в работе Пучкова. Долгин связал возникшие проблемы с проектом «Лайково» — застройкой 116 га около одноименного поселка с общей площадью квартир более 870 тыс. кв. м. В проект, по словам Долгина, были вложены 10 млрд руб., в то время как собрано лишь 6 млрд руб.
В июне Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства подал заявления о банкротстве пяти компаний Urban Group. В середине июля эти заявления были удовлетворены, в компаниях было введено конкурсное производство.
8 млрд на достройку
Первые дома Urban Group будут достраиваться в рамках конкурсного производства, рассказал Александр Плутник. В дальнейшем возможна достройка жилых комплексов с привлечением других застройщиков.
Для возобновления строительства первых домов в этом году будет выделено около 8 млрд руб., уточнил Плутник. Правительство Московской области даст 3 млрд руб., столько же планируется выделить из правительственного резерва. Кроме того, на достройку объектов Urban Group пойдут все деньги, собранные в Фонде защиты граждан — участников долевого строительства (с октября 2017 года все застройщики отчисляют в него 1,2% от стоимости проданных квартир, и, по данным на июль 2018-го, его объем составляет 1,6 млрд руб.).
Какая сумма нужна на достройку всех объектов Urban Group, «Дом.РФ» пока оценить не смог. По подсчетам самой Urban Group, на строительство всех жилых комплексов нужно 94,6 млрд руб. Эту сумму называл в июне в интервью РБК владелец группы Александр Долгин. По его версии, на завершение уже начатых строек необходимо 29,8 млрд руб. (площадь квартир в этих домах — 790 тыс. кв. м). От реализации еще не проданных квартир в этих домах можно выручить, по подсчетам Долгина, 13 млрд руб.
Стоимость строительства жилых комплексов, возведение которых еще не началось, Долгин оценивал в 64,8 млрд руб. (28 тыс. квартир общей площадью 1,3 млн кв. м). При средней стоимости 80 тыс. руб. за 1 кв. м выручка от продажи квартир превысит 100 млрд руб., уверял Долгин.
Доступные данные внешнего аудита, проведенного по заказу Минстроя и «Дом.РФ», пока дают информацию лишь о количестве заключенных договоров долевого участия в проектах Urban Group, то есть проданных квартир: 19,5 тыс. Это расходится с теми цифрами, которые называл Долгин: по его словам, в строящихся домах продано только 14 тыс. квартир.
Связаться с Долгиным в понедельник, 23 июля, не удалось: владелец Urban Group не отвечал на звонки корреспондента РБК.