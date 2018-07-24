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Рефинансирование вместо квартир
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Рефинансирование вместо квартир
Газета № 132 (2856) (2407) Бизнес, 23 июл, 15:34
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Рефинансирование вместо квартир
«Дом.РФ» снизит ставку по ипотечным кредитам для дольщиков Urban Group
Госкомпания «Дом.РФ», бывшее АИЖК, окажет помощь дольщикам разорившейся Urban Group: покупатели квартир смогут рефинансировать ипотечные кредиты, на завершение строительства до конца года будут выделены около 8 млрд руб.
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

По новой с​тавке

Учрежденное Росимуществом АО «Дом.РФ» (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования — АИЖК) займется рефинансированием кредитов дольщиков Urban Group, сообщил в понедельник, 23 июля, гендиректор «Дом.РФ» и глава Фонда защиты граждан — участников долевого строительства Александр Плутник. По его словам, ставка по ним будет снижена до 9,5%. Это соответствует размеру средневзвешенной ставки — 9,56% — по ипотечным кредитам, выданным в течение месяца, согласно последней доступной информации ЦБ на 1 июня 2018 года.

О снижении ставки по ипотеке просили сами дольщики Urban Group, многие из которых брали кредиты несколько лет назад еще по ставке 12%, уточнил Плутник.

Помогать «Дом.РФ» рефинансировать кредиты будет банк «Российский капитал», который в конце 2017 года стал частью госкомпании и вскоре сменит название на «Дом.РФ Банк». Ранее этот банк уже участвовал в санации обанкротившегося застройщика СУ-155.

Дольщики Urban Group, скорее всего, массово пойдут рефинансировать ипотеку в «Дом.РФ», уверен глава дирекции ипотечного кредитования банка ТКБ Вадим Пахаленко. «В сущности, никто, кроме «Дом.РФ», не сможет контролировать ход строительства, поэтому их участие в проекте совершенно логично, — сказал Пахаленко. — Другие банки, если к​ ним придет клиент с просьбой рефинансировать ипотеку, откажут ему с учетом ситуации вокруг Urban Group».

«Дом.РФ» как основному оператору так называемого оздоровления Urban Group надо контролировать ситуацию и в дальнейшем исполнить обязательства компании перед дольщиками, считает управляющий директор НРА Павел Самиев. Объявляя о такой программе, «Дом.РФ», с одной стороны, выполняет социальную функцию, а с другой — аккумулирует у себя практически весь портфель ипотечных заемщиков, связанных с Urban Group, объяснил эксперт.

Что случилось с Urban Group

Urban Group была одним из крупнейших заcтройщиков Подмосковья. У группы, по данным единой информационной системы жилищного строительства, действуют разрешения на строительство 867,8 тыс. кв. м жилья в Московской области. По этому показателю группа занимает восьмое место в России и второе в Подмосковье, уступая в этом регионе только группе ПИК (1,7 млн кв. м). По итогам 2017 года Urban Group вошла в пятерку крупнейших застройщиков по вводу жилья в Московской области, завершив строительство 195 тыс. кв. м. При этом в прошлом году группа впервые не сдала объекты в срок.

В апреле 2018-го Росреестр перестал регистрировать договоры долевого участия в домах застройщика. После этого гендиректором группы вместо Андрея Пучкова стал ее основатель и владелец Александр Долгин. По его словам, в ходе внутреннего аудита были выявлены грубые нарушения в работе Пучкова. Долгин связал возникшие проблемы с проектом «Лайково» — застройкой 116 га около одноименного поселка с общей площадью квартир более 870 тыс. кв. м. В проект, по словам Долгина, были вложены 10 млрд руб., в то время как собрано лишь 6 млрд руб.

В июне Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства подал заявления о банкротстве пяти компаний Urban Group. В середине июля эти заявления были удовлетворены, в компаниях было введено конкурсное производство.

8 млрд на достройку

Первые дома Urban Group будут достраиваться в рамках конкурсного производства, рассказал Александр Плутник. В дальнейшем возможна достройка жилых комплексов с привлечением других застройщиков.

Для возобновления строительства первых домов в этом году будет выделено около 8 млрд руб., уточнил Плутник. Правительство Московской области даст 3 млрд руб., столько же планируется выделить из правительственного резерва. Кроме того, на достройку объектов Urban Group пойдут все деньги, собранные в Фонде защиты граждан — участников долевого строительства (с октября 2017 года все застройщики отчисляют в него 1,2% от стоимости проданных квартир, и, по данным на июль 2018-го, его объем составляет 1,6 млрд руб.).

Какая сумма нужна на достройку всех объектов Urban Group, «Дом.РФ​​» пока оценить не смог. По подсчетам самой Urban Group, на строительство всех жилых комплексов нужно 94,6 млрд руб. Эту сумму называл в июне в интервью РБК владелец группы Александр Долгин. По его версии, на завершение уже начатых строек необходимо 29,8 млрд руб. (площадь квартир в этих домах — 790 тыс. кв. м). От реализации еще не проданных квартир в этих домах можно выручить, по подсчетам Долгина, 13 млрд руб.

Стоимость строительства жилых комплексов, возведение которых еще не началось, Долгин оценивал в 64,8 млрд руб. (28 тыс. квартир общей площадью 1,3 млн кв. м). При средней стоимости 80 тыс. руб. за 1 кв. м выручка от продажи квартир превысит 100 млрд руб., уверял Долгин.

Доступные данные внешнего аудита, проведенного по заказу Минстроя и «Дом.РФ», пока дают информацию лишь о количестве заключенных договоров долевого участия в проектах Urban Group, то есть проданных квартир: 19,5 тыс. Это расходится с теми цифрами, которые называл Долгин: по его словам, ​в строящихся домах продано только 14 тыс. квартир.

Связаться с Долгиным в понедельник, 23 июля, не удалось: владелец Urban Group не отвечал на звонки корреспондента РБК.

Авторы: Надежда Федорова, Екатерина Литова.
При участии: Георгий Тадтаев.
Теги: Urban Group , дольщики
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