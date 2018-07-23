РДЖ расстаются

У крупнейшего российского НПФ меняется владелец

РЖД ведут переговоры о продаже НПФ «Благосостояние», одного из ключевых игроков на рынке пенсионных резервов, сообщили источники Reuters. Интерес к активу может быть у близких к государству структур, считают эксперты

Олег Белозеров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Предпродажная подготовка

Второй по величине пенсионных резервов НПФ России — подконтрольный ОАО «Российские железные дороги» НПФ «Благосостояние» — в скором времени может сменить владельца, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. ​Возможность смены учредителя в НПФ подтвердили Reuters три источника, близкие к структурам РЖД, сотрудник одной из сотрудничающих с железнодорожной монополией госкомпаний и два банкира.

По данным агентства, уже на следующей неделе совет фонда, которым руководит гендиректор РЖД Олег Белозеров, планирует обсудить возможность продажи контрольной доли в капитале НПФ (до 75%) сторонней компании. При этом два собеседника Reuters утверждают, что ранее обсуждалась возможность продажи такого пакета структурам «Газпрома».

НПФ «Благосостояние» создан в форме некоммерческой организации, но до 1 января 2019 года должен быть акционирован. Сотрудник одной из сотрудничающих с РЖД госкомпаний в разговоре с Reuters предположил, что заниматься акционированием будет уже новый владелец.​

В настоящее время учредителями ​НПФ «Благосостояние» являются РЖД, дочерние компании предприятия и Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей. Основную часть клиентов фонда составляют участники-вкладчики корпоративной пенсионной системы РЖД, по данным на конец первого квартала 2018 года корпоративную пенсию получали свыше 342 тыс. железнодорожников, притом что всего выплаты по корпоративным и индивидуальным программам НПФ «Благосостояние» получали 386 тыс. человек. Само «Благосостояние» отмечает, что фонд выплачивает более 25% всех негосударственных пенсий в стране.

«Благосостояние» — один из крупнейших НПФ в России. По объему пенсионных резервов (на 1 апреля 2018 года, по данным ЦБ, 379,8 млрд руб.) он занимает второе место, уступая только НПФ «Газфонд», а по количеству застрахованных лиц (свыше 1,3 млн) проигрывает только НПФ Сбербанка. По размеру активов «Благосостояние» на конец первого квартала занимало в России третье место (388,2 млрд руб.), проигрывая НПФ Сбербанка и «Газфонду». Бизнес по пенсионным накоплениям был выделен из состава НПФ «Благосостояние» и продан в декабре 2014 года владельцу инвестиционной компании O1 Group Борису Минцу.

В РЖД и НПФ «Благосостояние» отказались от комментариев. В НПФ «Газфонд» (учредитель — «Газпром») не ответили на запрос РБК.

Кит на рынке

По словам управляющего директора по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павла Митрофанова, фонд является опорным для железнодорожной индустрии, поэтому даже если РЖД и продадут свой НПФ, вряд ли у корпорации изменится отношение к пенсионному обеспечению своих сотрудников. «Это важный элемент социальной политики РЖД», — отмечает он. «Благосостояние» — доходный актив, потому что объем его резервов будет расти — взносы в пенсионную программу продолжатся, говорит Митрофанов. Вопрос цены будет зависеть от due diligence компании и оценки ее баланса — она может быть от 10 до 15% от активов, оценивает эксперт.

«Интерес к фонду может быть у структур, близких к государству, — у тех, кто хочет усилить свои позиции на пенсионном рынке, — предполагает ​директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий​ Ногин. — Если же это будет «Газфонд», то мы получим «кита» на рынке пенсионных резервов по типу Сбербанка на банковском рынке». Вместе «Благосостояние» и «Газфонд» держат порядка 60–65% всех пенсионных резервов, напоминает Ногин, из них 30% приходится на фонд РЖД. ​Для другого фонда, который может купить компанию, — «Благосостояние» может стать хорошей базовой площадкой, чтобы диверсифицировать свой портфель, если, к примеру, НПФ занимается пенсионными накоплениями, и занять значимое место на рынке пенсионных резервов, рассуждает аналитик.

Балласт на балансе​

На инвестиционную привлекательность пенсионного фонда, по мнению опрошенных РБК аналитиков, не влияет тот факт, что на его балансе находятся не самые ликвидные активы — одна из крупнейших лизинговых компаний России «Трансфин-М» (вагонный парк — более 63 тыс. вагонов, чистая прибыль по МСФО по итогам 2017 года — 1,6 млрд руб., пятое место в России по объему лизингового портфеля по версии «Эксперт РА» — 324,7 млрд руб.) и Абсолют Банк (35-е место по объему активов среди российских банков, 246 млрд руб.). Как писало агентство Reuters в конце мая, оба этих актива выставлены на продажу. И если на «Трансфин-М» уже нашлись претенденты (по данным «Коммерсанта», ВТБ и Сбербанк готовы купить актив за 33–38 млрд руб.), то от идеи продажи банка пришлось отказаться — найти покупателя на него не удалось.

В четверг, 19 июля, агентство Fitch понизило на две ступени и отозвало рейтинг у Абсолют Банка. Агентство отмечало, что акционирование НПФ «Благосостояние» и его будущая структура собственности могут иметь последствия для банка — это будет зависеть от стратегии собственника в отношении НПФ и Абсолют Банка. Fitch отмечало, что «Благосостоянию» пока не удалось решить проблему вымывания капитала банка в результате создания допрезервов по плохим активам. «Это несмотря на высказанное «Благосостоянием» намерение в 2017–2018 годах выкупить с баланса банка высокорисковые активы на 24 млрд руб.», — указывает агентство. Частично ситуация с плохими активами банка связана с Балтинвестбанком, который «Абсолют» санирует с 2016 года (на его оздоровление он получил от ЦБ около 32 млрд руб. кредитов сроком на десять лет).Теперь выкуп плохих активов не рассматривается, однако в августе НПФ собирается докапитализировать банк на 6 млрд руб., напоминает Fitch. Убыток Абсолют Банка по итогам 2017 года превысил 4 млрд руб., с начала 2018 года он достиг 2,7 млрд руб.

«Сейчас у фонда идет распродажа активов, он активно последние годы расчищал баланс от слаболиквидных активов», — отмечает Ногин. Что касается возможной продажи Абсолют Банка, то это лишь вопрос цены, считает он.

Если смотреть ретроспективно, то все предыдущие вложения акционера банк быстро «проедал» за счет формирования новых резервов по проблемным активам, говорит директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин. В случае сделки по продаже банка сторонним акционерам (не РЖД) ее стоимость может быть изначально символической, полагает он.