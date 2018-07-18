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На щите: зачем владелец «Муз ТВ» инвестирует в наружную рекламу
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На щите: зачем владелец «Муз ТВ» инвестирует в наружную рекламу
Газета № 128 (2852) (1807) Технологии и медиа, 17 июл, 16:28
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Иван Таврин обнаружил интерес к рекламе
Владелец «СТС Медиа» и ЮТВ начал переговоры о покупке группы Gallery
Владелец телеканалов и региональных радиостанций Иван Таврин готов инвестировать в новый для себя медиасегмент. Предприниматель ведет переговоры о покупке группы Gallery, второго по выручке оператора наружной рекламы в России
Иван Таврин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Игрок номер два

Иван Таврин, бывший деловой партнер Алишера Усманова, договаривается с Baring Vostok Capital Parnetrs о покупке у ее фондов оператора наружной рекламы Gallery, сообщили РБК три источника, близкие к продавцу, и подтвердили два знакомых Таврина. Один из собеседников РБК уточняет, что Таврин намерен получить не менее 70% Gallery.

Представитель Baring Vostok отказался от комментариев. В пресс-службе Gallery не ответили на запрос. «Мы смотрим на десятки компаний и никогда не комментируем эти переговоры», — заявил РБК Таврин.

Группа Gallery — второй по выручке оператор наружной рекламы после Russ Outdoor. По итогам мониторинга в 50 крупнейших городах страны исследовательская компания «Эспар-Аналитик» оценивает возможную прошлогоднюю выручу Russ Outdoor в 6,2 млрд руб. без НДС, Gallery — в 3,9 млрд руб., общие затраты на наружную рекламу — в 33,8 млрд руб. Таким образом, рыночная доля Russ Outdoor составляет не менее 18%, Gallery — 12%.

На начало января 2018 года у Russ Outdoor в 50 городах было 24,9 тыс. рекламных поверхностей общей площадью 322 тыс. кв. м, у Gallery — 26,2 тыс. поверхностей общей площадью 233 тыс. кв. м (с учетом около 7,5 тыс. остановочных павильонов «Мосгортранса» в столице, на которых в мае этого года Gallery прекратила размещать рекламу).

Спасли акционеры

Gallery последний раз раскрывала финансовые показатели за 2013 год: по итогам девяти месяцев того года были зафиксированы 132 млн руб. чистой прибыли при выручке 4,6 млрд руб.

В том же году группа приняла участие в прошедших в Москве торгах на наружную рекламу и столкнулась с финансовыми проблемами. На аукционе Gallery выиграла 760 мест под рекламные щиты, пообещав перечислить за них в следующие десять лет 13,5 млрд руб. Для участия в торгах группа привлекла кредит Сбербанка на 1,5 млрд руб. Уже в конце 2014 года Gallery нарушила один из ковенантов по кредиту, после чего Сбербанк снизил размер кредитной линии с 1,5 млрд до 900 млн руб., а срок погашения перенес с 2019 года на апрель 2015-го, сообщало тогда рейтинговое агентство Standard & Poor’s. Оно указывало, что по итогам 2014 года долг Gallery должен в 21 раз превысить ее EBITDA, тогда как в 2013-м это соотношение равнялось всего 2,5.

На помощь Gallery в 2015 году пришла часть ее акционеров, которые, как сообщала сама группа, в апреле того года погасили ее задолженность перед Сбербанком. Тогда же, как писал РБК, изменилась структура собственников Gallery: структуры Baring Vostok увеличили свою долю в операторе наружной рекламы с 23,15% минимум до контрольной (точный размер пакета не известен). Оставался на тот момент совладельцем группы и один из ее основателей Анатолий Мостовой. На начало 2015 года ему принадлежало 6,85% группы.

Мостовой сообщил РБК в понедельник, 16 июля, что несколько лет назад продал свой пакет Gallery и «больше ее судьбой не интересуется». На самом деле доля была продана бывшему финансовому директору концерна «Калина» Александру Петрову, утверждают два источника РБК, но Мостовой эту информацию не подтверждает. Связаться с Петровым на момент публикации не удалось.

Сбербанк до сих пор остается кредитором Gallery, следует из материалов Единого федерального реестра значимых сведений о фактах деятельности юрлиц. В частности, сейчас в залоге у госбанка по открытой еще в 2014 году кредитной линии находятся векселя ООО «Гэллэри Сервис», основной операционной компании группы, а также 100% долей дочернего ООО «Гэллэри Диджитал».

Иван Таврин согласовал со Сбербанком покупку мажоритарного пакета Gallery, отмечает один из собеседников РБК. Представитель Сбербанка отказался от комментариев.

Подвела Москва

Собеседники РБК в отсутствие финансовых показателей затруднились оценить текущую стоимость Gallery. По их мнению, группа, скорее всего, в последние два года убыточна. Основная причина этому — высокие ежегодные выплаты по итогам столичного аукциона 2013 года. Их базовый размер составляет почти 1,4 млрд руб. в год, но последний раз, в декабре 2017-го, Gallery перечислила только 772 млн руб. — сумма может быть снижена, если победителю торгов не удалось по не зависящим от него причинам установить конструкции.

У Russ Outdoor, которая в 2013 году на торгах выиграла за 27,2 млрд руб. почти 2,2 тыс. мест под щиты и конструкции небольшого формата, ежегодные отчисления в бюджет Москвы составляют почти треть всех доходов, свидетельствует последняя доступная отчетность компании за 2016 год. Тогда Russ Outdoor зафиксировала 1,2 млрд руб. чистого убытка при выручке почти 9 млрд руб. В 2015 году лидер рынка был вынужден реструктурировать кредит перед своим кредитором и основным акционером — ВТБ (госбанку принадлежит 26,3% Russ Outdoor).

Фото: Валентина Свистунова / Интерпресс / ТАСС

Чтобы снизить операционные издержки, владельцы Russ Outdoor и Gallery хотели объединить бизнес, но против слияния, как писал РБК, выступает французская JCDecaux, которой принадлежит 25% Russ Outdoor.

Таврин вел переговоры и с владельцами Russ Outdoor, рассказывают источники РБК, уточняя, что в этом случае в отличие от Gallery никаких договоренностей пока нет. РБК направил запрос в Russ Outdoor.

Вера в «цифру»

Ивану Таврину сейчас полностью принадлежит телевизионный холдинг ЮТВ, который управляет каналами «Ю», «Муз ТВ», Disney и выступает владельцем 75% «СТС Медиа» (СТС, «Домашний», «Че», «CTC Love» и «CTC Kids»). До декабря 2017 года 58,3% ЮТВ были у Алишера Усманова, но деловые партнеры разошлись. По словам источников, близких к Усманову, тот отказался от телевизионных активов, а Таврин, в свою очередь, потерял свою минимум трехпроцентную долю в USM Holdings Ltd, головной компании для активов Усманова. Представитель USM отказался комментировать эту информацию.

Таврин — также основной владелец холдинга «Выбери радио», управляющего 79 региональными радиостанциями. За последний год бизнесмен купил новые станции в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Вологде, поскольку, как рассказывают его знакомые, верит в этот бизнес: локальные радиостанции меньше всего конкурируют с интернетом за бюджеты рекламодателей.

В наружной рекламе Таврина привлекают перспективы получающих распространение цифровых форматов, объясняют источники РБК. По данным «Эспар-Аналитик» на конец 2017 года, у Gallery было 158 подобных конструкций, у Russ Outdoor — 105. При этом «цифра» обеспечила более 22% всей возможной выручки Gallery и 15% Russ Outdoor.

Автор: Сергей Соболев.
Теги: Gallery , Russ Outdoor , Иван Таврин , «СТС Медиа» , ЮТВ
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