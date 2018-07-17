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Призовая игра
Газета № 127 (2851) (1707) 17 июл, 07:01
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Призовая игра
Главные итоги футбольного чемпионата мира в России
Глава ФИФА Джанни Инфантино назвал закончившийся чемпионат мира в России лучшим в истории. РБК проанализировал составляющие успеха, о котором заявил президент ФИФА
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

​Полные стадионы

Во время чемпионата мира 2010 года, проходившего в ЮАР, многие матчи не собрали полных трибун. Для многих местных любителей футбола билеты на игры ЧМ оказались слишком дорогими, а расчет организаторов на приезд большого числа туристов не оправдался, как выявило расследование ФИФА, проведенное уже после окончания ЧМ в Южной Африке.

В России практически все матчи чемпионата прошли при аншлагах. Посещаемость матчей составила 98%, на игры было продано более 3 млн билетов. При этом, как выяснил РБК, жесткие правила и ограничения при покупке билетов, введенные ФИФА и российским оргкомитетом, максимально затруднили деятельность профессиональных футбольных спекулянтов — на вторичном рынке оказалось лишь порядка 5–7% от всех выпущенных к ЧМ билетов. Это крайне низкий показатель для таких масштабных мероприятий.

Аншлаги в «Лужниках» и Сочи

Два из 12 стадионов, принимавших матчи ЧМ-2018, завершили первенство с показателем посещаемости 100%. Полные аншлаги собрали все семь игр, прошедших в столичных «Лужниках», и шесть матчей на стадионе «Фишт» в Сочи, свидетельствуют данные официальных протоколов матчей.

Из 64 матчей чемпионата только три игры по посещаемости не достигли планки 90%, также следует из протоколов, фиксирующих число зрителей. Это матчи Египет — Уругвай в Екатеринбурге (82%), Саудовская Аравия — Египет в Волгограде (84%) и Панама — Тунис в Саранске (89%). Пустые места в центральных секторах на матче в Екатеринбурге заставили ФИФА провести собственное расследование: выяснилось, что низкая явка стала следствием того, что игру не посетили обладатели билетов, выделенных ФИФА для партнеров и спонсоров ЧМ.

Рекордная выручка ФИФА

Чемпионат в России принес ФИФА рекордную в ее истории выручку. По данным организации, за четырехлетний цикл с 2015 по 2018 год (ФИФА живет в четырехлетнем бюджетном цикле между чемпионатами мира), ФИФА получила $6,1 млрд — на 6,7% больше, чем за предыдущий цикл, закончившийся ЧМ-2014 в Бразилии.

Рост выручки стал возможен благодаря подписанию в 2016–2017 годах нескольких крупных контрактов с китайскими компаниями, ставшими партнерами и спонсорами ФИФА. Несмотря на то что сборная Китая не прошла отбор на ЧМ-2018, туристы из Китая вошли в топ-10 самых многочисленных групп болельщиков на турнире.

Германия — лидер по призовым

Участники ЧМ-2018 разделили между собой $400 млн — рекордный в истории чемпионатов мира призовой фонд. Для сравнения: в Бразилии участники ЧМ-2014 получили в общей сложности $358 млн, в ЮАР в 2010 году — $348 млн. Самые крупные призовые на ЧМ-2018 — $38 млн — получила победившая на нем сборная Франция. Это позволило французам по общему числу полученных призовых за участие в чемпионатах мира начиная с 1982 года (именно тогда впервые участникам начали платить призовые) выйти на второе место, обойдя бразильцев, которые за участие в ЧМ-2018 получили $16 млн.

Лидером по числу заработанных денег за десять последних чемпионатов стала сборная Германии, провалившая первенство в России. Прежний чемпион мира не смог выйти из группы и получил от ФИФА лишь $8 млн. Однако успешные выступления в прошлом позволили немецкой команде заработать в совокупности $104,8 млн.

Бойкот не состоялся

За несколько месяцев до старта чемпионата мира представители нескольких стран заявили о готовящемся бойкоте соревнований со стороны официальных делегаций. Инициатором бойкота выступила Великобритания. Поводом стало отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Официальный Лондон обвинил в покушении с использованием газа «Новичок» российские спецслужбы и заявил, что британские чиновники и члены королевской семьи не приедут в Россию. При этом Москва решительно отрицала свою причастность к инциденту.

О возможном бойкоте ЧМ в России также заявляли представители Исландии, Швеции, Дании и Украины. Тем не менее игры чемпионата мира в России посетили лидеры 29 государств — президенты, премьер-министры, монархи. В частности, за финалом Франция — Хорватия в «Лужниках» в компании президента России Владимира Путина наблюдали его коллеги Эмманюэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович. Матчи ЧМ-2014 в Бразилии, о бойкоте которого речи не шло, посетили руководители 16 государств.

Весь мир у телевизора

По словам президента ФИФА Джанни Инфантино, матчи ЧМ-2018 посмотрели более 4 млрд человек по всему миру. Суммарная телеаудитория ЧМ-2014 в Бразилии составила 3,2 млрд человек.

В России футбольные телетрансляции ЧМ-2018 также собирали рекордные аудитории.

Самое большое число телезрителей в России собрал четвертьфинал Россия — Хорватия, прошедший в Сочи: за этой игрой следили, по данным Mediascope, более 14 млн человек. Остальные матчи сборной России также собрали большую аудиторию — даже матч с Уругваем, не имевший особого турнирного значения, посмотрели более 8 млн телезрителей в России. До этого рекордную телеаудиторию трансляций ЧМ собирал матч Россия — Япония на ЧМ-2002 — его посмотрели около 13 млн человек.

Матчи — лидеры по числу телезрителей
Учитывалась аудитория прямых эфиров матчей чемпионатов в России, Бразилии и ЮАР. Статистика по всем жителям крупных российских городов старше четырех лет
Матчи сборной России
Россия-2018
1
Россия — Саудовская Аравия
«Лужники», 14 июня
9 793 077
зрителей
2
Египет — Уругвай
«Екатеринбург Арена», 15 июня
1 927 863
зрителя
3
Португалия — Испания
«Фишт», 15 июня
5 234 792
зрителя
4
Марокко — Иран
«Санкт-Петербург», 15 июня
2 037 446
зрителей
5
Франция — Австралия
«Казань Арена», 16 июня
1 625 331
зритель
6
Перу — Дания
«Мордовия Арена», 16 июня
1 996 006
зрителей
7
Аргентина — Исландия
«Спартак», 16 июня
2 808 238
зрителей
8
Хорватия — Нигерия
«Калининград», 16 июня
1 860 073
зрителя
9
Бразилия — Швейцария
«Ростов Арена», 17 июня
4 770 312
зрителей
10
Коста-Рика — Сербия
«Самара Арена», 17 июня
1 880 871
зритель
11
Германия — Мексика
«Лужники», 17 июня
3 948 015
зрителей
12
Швеция — Республика Корея
«Нижний Новгород», 18 июня
1 422 645
зрителей
13
Бельгия — Панама
«Фишт», 18 июня
2 299 232
зрителя
14
Тунис — Англия
«Волгоград Арена», 18 июня
4 522 718
зрителей
15
Польша — Сенегал
«Спартак», 19 июня
2 617 303
зрителя
16
Колумбия — Япония
«Мордовия Арена», 19 июня
1 415 055
зрителей
17
Россия — Египет
«Санкт-Петербург», 19 июня
10 994 611
зрителей
18
Уругвай — Саудовская Аравия
«Ростов Арена», 20 июня
2 503 412
зрителей
19
Португалия — Марокко
«Лужники», 20 июня
1 678 112
зрителей
20
Иран — Испания
«Казань Арена», 20 июня
4 362 425
зрителей
21
Франция — Перу
«Екатеринбург Арена», 21 июня
2 650 308
зрителей
22
Дания — Австралия
«Самара Арена», 21 июня
1 438 479
зрителей
23
Аргентина — Хорватия
«Нижний Новгород», 21 июня
4 614 346
зрителей
24
Нигерия — Исландия
«Волгоград Арена», 22 июня
2 244 936
зрителей
25
Бразилия — Коста-Рика
«Санкт-Петербург», 22 июня
1 649 548
зрителей
26
Сербия — Швейцария
«Калининград», 22 июня
3 545 147
зрителей
27
Германия — Швеция
«Фишт», 23 июня
4 097 971
зритель
28
Республика Корея — Мексика
«Ростов Арена», 23 июня
1 754 838
зрителей
29
Бельгия — Тунис
«Спартак», 23 июня
1 698 571
зритель
30
Англия — Панама
«Нижний Новгород», 24 июня
2 118 221
зрителей
31
Польша — Колумбия
«Казань Арена», 24 июня
3 935 832
зрителя
32
Япония — Сенегал
«Екатеринбург Арена», 24 июня
2 237 130
зрителей
33
Уругвай — Россия
«Самара Арена», 25 июня
8 194 180
зрителей
34
Саудовская Аравия — Египет
«Волгоград Арена», 25 июня
407 245
зрителей
35
Иран — Португалия
«Мордовия Арена», 25 июня
1 781 310
зрителей
36
Испания — Марокко
«Калининград», 25 июня
2 949 202
зрителя
37
Дания — Франция
«Лужники», 26 июня
1 830 913
зрителей
38
Австралия — Перу
«Фишт», 26 июня
803 820
зрителей
39
Нигерия — Аргентина
«Санкт-Петербург», 26 июня
4 105 649
зрителей
40
Исландия — Хорватия
«Ростов Арена», 26 июня
927 271
зритель
41
Сербия — Бразилия
«Спартак», 27 июня
4 137 781
зритель
42
Швейцария — Коста-Рика
«Нижний Новгород», 27 июня
706 250
зрителей
43
Республика Корея — Германия
«Казань Арена», 27 июня
2 480 174
зрителя
44
Мексика — Швеция
«Екатеринбург Арена», 27 июня
870 437
зрителей
45
Англия — Бельгия
«Калининград», 28 июня
3 679 390
зрителей
46
Панама — Тунис
«Мордовия Арена», 28 июня
650 559
зрителей
47
Япония — Польша
«Волгоград Арена», 28 июня
1 860 926
зрителей
48
Сенегал — Колумбия
«Самара Арена», 28 июня
983 100
зрителей
49
Уругвай — Португалия
«Фишт», 30 июня
4 756 657
зрителей
50
Франция — Аргентина
«Казань Арена», 30 июня
4 007 441
зритель
51
Испания — Россия
«Лужники», 1 июля
12 961 272
зрителя
52
Хорватия — Дания
«Нижний Новгород», 1 июля
4 802 223
зрителя
53
Бразилия — Мексика
«Самара Арена», 2 июля
2 755 628
зрителей
54
Бельгия — Япония
«Ростов Арена», 2 июля
4 789 106
зрителей
55
Швеция — Швейцария
«Санкт-Петербург», 3 июля
2 501 756
зрителей
56
Колумбия — Англия
«Спартак», 3 июля
4 558 210
зрителей
57
Уругвай — Франция
«Нижний Новгород», 6 июля
4 307 139
зрителей
58
Бразилия — Бельгия
«Казань Арена», 6 июля
6 053 878
зрителей
59
Россия — Хорватия
«Фишт», 7 июля
14 055 379
зрителей
60
Швеция — Англия
«Самара Арена», 7 июля
3 837 133
зрителя
61
Франция — Бельгия
«Санкт-Петербург», 10 июля
6 867 100
зрителей
62
Хорватия — Англия
«Лужники», 11 июля
7 256 659
зрителей
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Бразилия-2014
1
Бразилия — Хорватия
«Арена Коринтианс», 12 июня
2 655 611
зрителей
2
Мексика — Камерун
«Арена дас Дунас», 13 июня
2 294 931
зритель
3
Испания — Нидерланды
«Фонте-Нова», 13 июня
2 229 631
зритель
4
Чили — Австралия
«Арена Пантанал», 13 июня
547 898
зрителей
5
Колумбия — Греция
«Минейрао», 14 июня
1 827 082
зрителя
6
Кот-д'Ивуар — Япония
«Арена Пернамбуку», 14 июня
308 568
зрителей
7
Уругвай — Коста-Рика
«Кастелао», 14 июня
1 544 931
зритель
8
Англия — Италия
«Амазония», 14 июня
892 200
зрителей
9
Швейцария — Эквадор
Национальный стадион Манэ Гарринчи, 15 июня
2 355 448
зрителей
10
Франция — Гондурас
«Бейра-Рио», 15 июня
1 626 244
зрителя
11
Аргентина — Босния и Герцеговина
«Маракана», 15 июня
660 604
зрителя
12
Иран — Нигерия
«Арена Байшада», 15 июня
820 379
зрителей
13
Германия — Португалия
«Фонте-Нова», 16 июня
3 310 009
зрителей
14
Гана — США
«Арена дас Дунас», 16 июня
395 845
зрителей
15
Бразилия — Мексика
«Кастелао», 17 июня
1 942 650
зрителей
16
Бельгия — Алжир
«Минейрао», 17 июня
2 501 415
зрителей
17
Россия — Республика Корея
«Арена Пантанал», 17 июня
2 789 098
зрителей
18
Камерун — Хорватия
«Амазония», 18 июня
423 697
зрителей
19
Испания — Чили
«Маракана», 18 июня
1 859 158
зрителей
20
Австралия — Нидерланды
«Бейра-Рио», 18 июня
2 998 300
зрителей
21
Колумбия — Кот-д'Ивуар
Национальный стадион Манэ Гарринчи, 19 июня
2 740 017
зрителей
22
Япония — Греция
«Арена дас Дунас», 19 июня
419 411
зрителей
23
Уругвай — Англия
«Арена Коринтианс», 19 июня
1 916 333
зрителя
24
Италия — Коста-Рика
«Арена Пернамбуку», 20 июня
2 577 668
зрителей
25
Швейцария — Франция
«Фонте-Нова», 20 июня
1 693 334
зрителя
26
Гондурас — Эквадор
«Арена Байшада», 20 июня
519 058
зрителей
27
Аргентина — Иран
«Минейрао», 21 июня
2 235 025
зрителей
28
Нигерия — Босния и Герцеговина
«Арена Пантанал», 21 июня
529 830
зрителей
29
Германия — Гана
«Кастелао», 21 июня
1 861 451
зритель
30
США — Португалия
«Амазония», 22 июня
501 875
зрителей
31
Бельгия — Россия
«Маракана», 22 июня
6 985 369
зрителей
32
Республика Корея — Алжир
«Бейра-Рио», 22 июня
1 696 886
зрителей
33
Камерун — Бразилия
Национальный стадион Манэ Гарринчи, 23 июня
1 334 198
зрителей
34
Хорватия — Мексика
«Арена Пернамбуку», 23 июня
436 326
зрителей
35
Австралия — Испания
«Арена Байшада», 23 июня
1 187 384
зрителя
36
Нидерланды — Чили
«Арена Коринтианс», 23 июня
2 973 716
зрителей
37
Колумбия — Япония
«Арена Пантанал», 24 июня
957 565
зрителей
38
Греция — Кот-д'Ивуар
«Кастелао», 24 июня
336 208
зрителей
39
Италия — Уругвай
«Арена дас Дунас», 24 июня
2 552 268
зрителей
40
Коста-Рика — Англия
«Минейрао», 24 июня
1 659 626
зрителей
41
Гондурас — Швейцария
«Амазония», 25 июня
248 728
зрителей
42
Эквадор — Франция
«Маракана», 25 июня
1 057 623
зрителя
43
Нигерия — Аргентина
«Бейра-Рио», 25 июня
2 365 076
зрителей
44
Босния и Герцеговина — Иран
«Фонте-Нова», 25 июня
1 619 320
зрителей
45
США — Германия
«Арена Пернамбуку», 26 июня
2 643 355
зрителей
46
Португалия — Гана
Национальный стадион Манэ Гарринчи, 26 июня
2 299 196
зрителей
47
Республика Корея — Бельгия
«Арена Коринтианс», 26 июня
345 452
зрителя
48
Алжир — Россия
«Арена Байшада», 26 июня
5 315 259
зрителей
49
Бразилия — Чили
«Минейрао», 28 июня
3 002 393
зрителя
50
Колумбия — Уругвай
«Маракана», 28 июня
1 168 589
зрителей
51
Нидерланды — Мексика
«Кастелао», 29 июня
2 813 270
зрителей
52
Коста-Рика — Греция
«Арена Пернамбуку», 29 июня
1 104 370
зрителей
53
Франция — Нигерия
Национальный стадион Манэ Гарринчи, 30 июня
2 831 897
зрителей
54
Германия — Алжир
«Бейра-Рио», 30 июня
1 605 949
зрителей
55
Аргентина — Швейцария
«Арена Коринтианс», 1 июля
3 053 446
зрителей
56
Бельгия — США
«Фонте-Нова», 1 июля
1 198 034
зрителя
57
Бразилия — Колумбия
«Кастелао», 4 июля
1 966 026
зрителей
58
Франция — Германия
«Маракана», 4 июля
3 680 877
зрителей
59
Нидерланды — Коста-Рика
«Фонте-Нова», 5 июля
1 626 888
зрителей
60
Аргентина — Бельгия
Национальный стадион Манэ Гарринчи, 5 июля
2 654 041
зритель
61
Бразилия — Германия
«Минейрао», 8 июля
3 206 198
зрителей
62
Нидерланды — Аргентина
«Арена Коринтианс», 9 июля
3 012 549
зрителей
63
Бразилия — Нидерланды
Национальный стадион Манэ Гарринчи, 12 июля
2 447 909
зрителей
64
Германия — Аргентина
«Маракана», 13 июля
5 528 802
зрителя
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ЮАР-2010
1
ЮАР — Мексика
«Соккер Сити», 11 июня
2 732 006
зрителей
2
Уругвай — Франция
«Кейптаун», 11 июня
1 674 611
зрителей
3
Аргентина — Нигерия
«Эллис Парк», 12 июня
1 752 903
зрителя
4
Республика Корея — Греция
«Нельсон Мандела Бэй», 12 июня
753 992
зрителя
5
Англия — США
«Роял Бафокенг», 12 июня
1 583 713
зрителей
6
Алжир — Словения
«Питер Мокаба», 13 июня
749 778
зрителей
7
Германия — Австралия
«Мозес Мабида», 13 июня
1 811 748
зрителей
8
Сербия — Гана
«Лофтус Версфельд», 13 июня
1 057 768
зрителей
9
Нидерланды — Дания
«Соккер Сити», 14 июня
1 758 480
зрителей
10
Япония — Камерун
«Фри-Стейт», 14 июня
975 981
зритель
11
Италия — Парагвай
«Кейптаун», 14 июня
1 966 138
зрителей
12
Новая Зеландия — Словакия
«Роял Бафокенг», 15 июня
691 386
зрителей
13
Кот-д'Ивуар — Португалия
«Нельсон Мандела Бэй», 15 июня
2 354 786
зрителей
14
Бразилия — КНДР
«Эллис Парк», 15 июня
2 497 628
зрителей
15
Гондурас — Чили
«Мбомбела», 16 июня
633 284
зрителя
16
Испания — Швейцария
«Мозес Мабида», 16 июня
1 186 081
зритель
17
ЮАР — Уругвай
«Лофтус Версфельд», 16 июня
1 758 608
зрителей
18
Франция — Мексика
«Питер Мокаба», 17 июня
2 451 119
зрителей
19
Греция — Нигерия
«Фри-Стейт», 17 июня
1 910 228
зрителей
20
Аргентина — Республика Корея
«Соккер Сити», 17 июня
855 401
зритель
21
Германия — Сербия
«Нельсон Мандела Бэй», 18 июня
1 559 628
зрителей
22
Словения — США
«Эллис Парк», 18 июня
931 359
зрителей
23
Англия — Алжир
«Кейптаун», 18 июня
1 645 219
зрителей
24
Гана — Австралия
«Роял Бафокенг», 19 июня
572 029
зрителей
25
Нидерланды — Япония
«Мозес Мабида», 19 июня
1 225 722
зрителя
26
Камерун — Дания
«Лофтус Версфельд», 19 июня
1 700 366
зрителей
27
Словакия — Парагвай
«Фри-Стейт», 20 июня
1 480 416
зрителей
28
Италия — Новая Зеландия
«Мбомбела», 20 июня
931 007
зрителей
29
Бразилия — Кот-д'Ивуар
«Соккер Сити», 20 июня
2 399 972
зрителя
30
Португалия — КНДР
«Кейптаун», 21 июня
931 883
зрителя
31
Чили — Швейцария
«Нельсон Мандела Бэй», 21 июня
934 726
зрителей
32
Испания — Гондурас
«Эллис Парк», 21 июня
2 127 839
зрителей
33
Мексика — Уругвай
«Роял Бафокенг», 22 июня
1 054 305
зрителей
34
Франция — ЮАР
«Фри-Стейт», 22 июня
1 229 119
зрителей
35
Нигерия — Республика Корея
«Мозес Мабида», 22 июня
150 179
зрителей
36
Греция — Аргентина
«Питер Мокаба», 22 июня
1 930 109
зрителей
37
Словения — Англия
«Нельсон Мандела Бэй», 23 июня
1 919 201
зритель
38
США — Алжир
«Лофтус Версфельд», 23 июня
610 461
зритель
39
Гана — Германия
«Соккер Сити», 23 июня
1 595 782
зрителя
40
Австралия — Сербия
«Мбомбела», 23 июня
1 328 248
зрителей
41
Словакия — Италия
«Эллис Парк», 24 июня
1 630 615
зрителей
42
Парагвай — Новая Зеландия
«Питер Мокаба», 24 июня
420 899
зрителей
43
Дания — Япония
«Роял Бафокенг», 24 июня
185 635
зрителей
44
Камерун — Нидерланды
«Кейптаун», 24 июня
1 619 790
зрителей
45
Португалия — Бразилия
«Мозес Мабида», 25 июня
2 270 184
зрителя
46
КНДР — Кот-д'Ивуар
«Мбомбела», 25 июня
363 112
зрителей
47
Чили — Испания
«Лофтус Версфельд», 25 июня
1 596 055
зрителей
48
Швейцария — Гондурас
«Фри-Стейт», 25 июня
255 020
зрителей
49
Уругвай — Республика Корея
«Нельсон Мандела Бэй», 26 июня
1 459 608
зрителей
50
США — Гана
«Роял Бафокенг», 26 июня
1 682 343
зрителя
51
Германия — Англия
«Фри-Стейт», 27 июня
3 045 769
зрителей
52
Аргентина — Мексика
«Соккер Сити», 27 июня
2 086 250
зрителей
53
Нидерланды — Словакия
«Мозес Мабида», 28 июня
2 404 977
зрителей
54
Бразилия — Чили
«Эллис Парк», 28 июня
2 514 014
зрителей
55
Парагвай — Япония
«Лофтус Версфельд», 29 июня
2 826 038
зрителей
56
Испания — Португалия
«Кейптаун», 29 июня
2 985 646
зрителей
57
Нидерланды — Бразилия
«Нельсон Мандела Бэй», 2 июля
3 584 495
зрителей
58
Уругвай — Гана
«Соккер Сити», 2 июля
2 697 547
зрителей
59
Аргентина — Германия
«Кейптаун», 3 июля
3 527 456
зрителей
60
Парагвай — Испания
«Эллис Парк», 3 июля
2 735 527
зрителей
61
Уругвай — Нидерланды
«Кейптаун», 6 июля
4 112 057
зрителей
62
Германия — Испания
«Мозес Мабида», 7 июля
4 907 413
зрителей
63
Уругвай — Германия
«Нельсон Мандела Бэй», 10 июля
3 441 035
зрителей
64
Нидерланды — Испания
«Соккер Сити», 11 июля
5 992 997
зрителей
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Июнь
Июль
Источник: Mediascope
© РБК, 2018

Данные за 14 июля — предварительные

Абсолютный рекорд ТВ-смотрения по-прежнему принадлежит полуфиналу Евро-2008 года, когда сборная Россия проиграла сборной Испании: десять лет назад, 26 июня 2008 года, за выступлением сборной под руководством Гуса Хиддинка следили 16,4 млн россиян. Отсутствие рекорда на домашнем ЧМ объясняется тем, что в отличие от ситуации десятилетней давности теперь футбольные трансляции можно смотреть и через интернет, куда ушла значительная часть аудитории — до 28% от общего числа зрителей.

Дорогая победа

Чемпионом мира 2018 года стала команда с самой высокой совокупной стоимостью футболистов. По версии портала transfermarkt, рыночная стоимость 23 игроков сборной Франции составляет €1,1 млрд. При этом соперник французов по финалу — сборная Хорватии с точки зрения стоимости не должна была дойти до столь высокой стадии. Состав хорватов, оцененный в €364 млн, — лишь десятый по стоимости среди всех участников ЧМ-2018.

Сборная России с совокупной рыночной стоимостью игроков €161 млн по этому показателю перед стартом ЧМ занимала место в конце второй десятки участников соревнований. Впрочем, из-за успешного выступления на чемпионате мира цена на российских футболистов может значительно вырасти: лидеры сборной этого созыва — Александр Головин, Денис Черышев, Артем Дзюба, Роман Зобнин, Илья Кутепов, Марио Фернандес — могут перейти в европейские топ-чемпионаты, где после успешного для сборной России ЧМ к ним проявляют интерес ведущие клубы.

Герои мяча и магии

С июня по июль, пока шел ЧМ, футболисты сборной России проделали путь от маргиналов и персонажей не самых добрых шуток до национальных героев. Google зафиксировал рост запросов с именами футболистов российской сборной.

Чаще всего за время ЧМ-2018 пользователи российского сегмента Google интересовались бразильским защитником ЦСКА и сборной России Марио Фернандесом. Пик интереса к футболисту пришелся на 7 июля, когда Фернандес забил гол в ворота сборной Хорватии в дополнительное время четвертьфинального поединка, а затем промахнулся в серии послематчевых пенальти.

Марио Фернандес лидировал по количеству поисковых запросов в Google среди игроков российской сборной на протяжении 12 дней чемпионата мира. Такой же результат показал и полузащитник Денис Черышев, ставший с четырьмя забитыми голами лучшим бомбардиром сборной.

В топ-5 футболистов сборной, информацию о которых чаще всего искали через Google, также вошли нападающий Артем Дзюба, полузащитник Александр Головин и вратарь Игорь Акинфеев.

Авторы: Денис Пузырев, Софья Савина, Дамир Янаев, Николаев Евгений, Александр Чиненов.
Теги: ЧМ-2018 , ФИФА , болельщики
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