Призовая игра

Главные итоги футбольного чемпионата мира в России
Глава ФИФА Джанни Инфантино назвал закончившийся чемпионат мира в России лучшим в истории. РБК проанализировал составляющие успеха, о котором заявил президент ФИФА
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Полные стадионы
Во время чемпионата мира 2010 года, проходившего в ЮАР, многие матчи не собрали полных трибун. Для многих местных любителей футбола билеты на игры ЧМ оказались слишком дорогими, а расчет организаторов на приезд большого числа туристов не оправдался, как выявило расследование ФИФА, проведенное уже после окончания ЧМ в Южной Африке.
В России практически все матчи чемпионата прошли при аншлагах. Посещаемость матчей составила 98%, на игры было продано более 3 млн билетов. При этом, как выяснил РБК, жесткие правила и ограничения при покупке билетов, введенные ФИФА и российским оргкомитетом, максимально затруднили деятельность профессиональных футбольных спекулянтов — на вторичном рынке оказалось лишь порядка 5–7% от всех выпущенных к ЧМ билетов. Это крайне низкий показатель для таких масштабных мероприятий.
Аншлаги в «Лужниках» и Сочи
Два из 12 стадионов, принимавших матчи ЧМ-2018, завершили первенство с показателем посещаемости 100%. Полные аншлаги собрали все семь игр, прошедших в столичных «Лужниках», и шесть матчей на стадионе «Фишт» в Сочи, свидетельствуют данные официальных протоколов матчей.
Из 64 матчей чемпионата только три игры по посещаемости не достигли планки 90%, также следует из протоколов, фиксирующих число зрителей. Это матчи Египет — Уругвай в Екатеринбурге (82%), Саудовская Аравия — Египет в Волгограде (84%) и Панама — Тунис в Саранске (89%). Пустые места в центральных секторах на матче в Екатеринбурге заставили ФИФА провести собственное расследование: выяснилось, что низкая явка стала следствием того, что игру не посетили обладатели билетов, выделенных ФИФА для партнеров и спонсоров ЧМ.
Рекордная выручка ФИФА
Чемпионат в России принес ФИФА рекордную в ее истории выручку. По данным организации, за четырехлетний цикл с 2015 по 2018 год (ФИФА живет в четырехлетнем бюджетном цикле между чемпионатами мира), ФИФА получила $6,1 млрд — на 6,7% больше, чем за предыдущий цикл, закончившийся ЧМ-2014 в Бразилии.
Рост выручки стал возможен благодаря подписанию в 2016–2017 годах нескольких крупных контрактов с китайскими компаниями, ставшими партнерами и спонсорами ФИФА. Несмотря на то что сборная Китая не прошла отбор на ЧМ-2018, туристы из Китая вошли в топ-10 самых многочисленных групп болельщиков на турнире.
Германия — лидер по призовым
Участники ЧМ-2018 разделили между собой $400 млн — рекордный в истории чемпионатов мира призовой фонд. Для сравнения: в Бразилии участники ЧМ-2014 получили в общей сложности $358 млн, в ЮАР в 2010 году — $348 млн. Самые крупные призовые на ЧМ-2018 — $38 млн — получила победившая на нем сборная Франция. Это позволило французам по общему числу полученных призовых за участие в чемпионатах мира начиная с 1982 года (именно тогда впервые участникам начали платить призовые) выйти на второе место, обойдя бразильцев, которые за участие в ЧМ-2018 получили $16 млн.
Лидером по числу заработанных денег за десять последних чемпионатов стала сборная Германии, провалившая первенство в России. Прежний чемпион мира не смог выйти из группы и получил от ФИФА лишь $8 млн. Однако успешные выступления в прошлом позволили немецкой команде заработать в совокупности $104,8 млн.
Бойкот не состоялся
За несколько месяцев до старта чемпионата мира представители нескольких стран заявили о готовящемся бойкоте соревнований со стороны официальных делегаций. Инициатором бойкота выступила Великобритания. Поводом стало отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Официальный Лондон обвинил в покушении с использованием газа «Новичок» российские спецслужбы и заявил, что британские чиновники и члены королевской семьи не приедут в Россию. При этом Москва решительно отрицала свою причастность к инциденту.
О возможном бойкоте ЧМ в России также заявляли представители Исландии, Швеции, Дании и Украины. Тем не менее игры чемпионата мира в России посетили лидеры 29 государств — президенты, премьер-министры, монархи. В частности, за финалом Франция — Хорватия в «Лужниках» в компании президента России Владимира Путина наблюдали его коллеги Эмманюэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович. Матчи ЧМ-2014 в Бразилии, о бойкоте которого речи не шло, посетили руководители 16 государств.
Весь мир у телевизора
По словам президента ФИФА Джанни Инфантино, матчи ЧМ-2018 посмотрели более 4 млрд человек по всему миру. Суммарная телеаудитория ЧМ-2014 в Бразилии составила 3,2 млрд человек.
В России футбольные телетрансляции ЧМ-2018 также собирали рекордные аудитории.
Самое большое число телезрителей в России собрал четвертьфинал Россия — Хорватия, прошедший в Сочи: за этой игрой следили, по данным Mediascope, более 14 млн человек. Остальные матчи сборной России также собрали большую аудиторию — даже матч с Уругваем, не имевший особого турнирного значения, посмотрели более 8 млн телезрителей в России. До этого рекордную телеаудиторию трансляций ЧМ собирал матч Россия — Япония на ЧМ-2002 — его посмотрели около 13 млн человек.
Матчи — лидеры по числу телезрителей
Учитывалась аудитория прямых эфиров матчей чемпионатов в России, Бразилии и ЮАР. Статистика по всем жителям крупных российских городов старше четырех лет
Абсолютный рекорд ТВ-смотрения по-прежнему принадлежит полуфиналу Евро-2008 года, когда сборная Россия проиграла сборной Испании: десять лет назад, 26 июня 2008 года, за выступлением сборной под руководством Гуса Хиддинка следили 16,4 млн россиян. Отсутствие рекорда на домашнем ЧМ объясняется тем, что в отличие от ситуации десятилетней давности теперь футбольные трансляции можно смотреть и через интернет, куда ушла значительная часть аудитории — до 28% от общего числа зрителей.
Дорогая победа
Чемпионом мира 2018 года стала команда с самой высокой совокупной стоимостью футболистов. По версии портала transfermarkt, рыночная стоимость 23 игроков сборной Франции составляет €1,1 млрд. При этом соперник французов по финалу — сборная Хорватии с точки зрения стоимости не должна была дойти до столь высокой стадии. Состав хорватов, оцененный в €364 млн, — лишь десятый по стоимости среди всех участников ЧМ-2018.
Сборная России с совокупной рыночной стоимостью игроков €161 млн по этому показателю перед стартом ЧМ занимала место в конце второй десятки участников соревнований. Впрочем, из-за успешного выступления на чемпионате мира цена на российских футболистов может значительно вырасти: лидеры сборной этого созыва — Александр Головин, Денис Черышев, Артем Дзюба, Роман Зобнин, Илья Кутепов, Марио Фернандес — могут перейти в европейские топ-чемпионаты, где после успешного для сборной России ЧМ к ним проявляют интерес ведущие клубы.
Герои мяча и магии
С июня по июль, пока шел ЧМ, футболисты сборной России проделали путь от маргиналов и персонажей не самых добрых шуток до национальных героев. Google зафиксировал рост запросов с именами футболистов российской сборной.
Чаще всего за время ЧМ-2018 пользователи российского сегмента Google интересовались бразильским защитником ЦСКА и сборной России Марио Фернандесом. Пик интереса к футболисту пришелся на 7 июля, когда Фернандес забил гол в ворота сборной Хорватии в дополнительное время четвертьфинального поединка, а затем промахнулся в серии послематчевых пенальти.
Марио Фернандес лидировал по количеству поисковых запросов в Google среди игроков российской сборной на протяжении 12 дней чемпионата мира. Такой же результат показал и полузащитник Денис Черышев, ставший с четырьмя забитыми голами лучшим бомбардиром сборной.
В топ-5 футболистов сборной, информацию о которых чаще всего искали через Google, также вошли нападающий Артем Дзюба, полузащитник Александр Головин и вратарь Игорь Акинфеев.
Авторы:
Денис Пузырев, Софья Савина, Дамир Янаев, Николаев Евгений, Александр Чиненов.
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
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