Призовая игра

Главные итоги футбольного чемпионата мира в России

Глава ФИФА Джанни Инфантино назвал закончившийся чемпионат мира в России лучшим в истории. РБК проанализировал составляющие успеха, о котором заявил президент ФИФА

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

​Полные стадионы

Во время чемпионата мира 2010 года, проходившего в ЮАР, многие матчи не собрали полных трибун. Для многих местных любителей футбола билеты на игры ЧМ оказались слишком дорогими, а расчет организаторов на приезд большого числа туристов не оправдался, как выявило расследование ФИФА, проведенное уже после окончания ЧМ в Южной Африке.

В России практически все матчи чемпионата прошли при аншлагах. Посещаемость матчей составила 98%, на игры было продано более 3 млн билетов. При этом, как выяснил РБК, жесткие правила и ограничения при покупке билетов, введенные ФИФА и российским оргкомитетом, максимально затруднили деятельность профессиональных футбольных спекулянтов — на вторичном рынке оказалось лишь порядка 5–7% от всех выпущенных к ЧМ билетов. Это крайне низкий показатель для таких масштабных мероприятий.

Аншлаги в «Лужниках» и Сочи

Два из 12 стадионов, принимавших матчи ЧМ-2018, завершили первенство с показателем посещаемости 100%. Полные аншлаги собрали все семь игр, прошедших в столичных «Лужниках», и шесть матчей на стадионе «Фишт» в Сочи, свидетельствуют данные официальных протоколов матчей.

Из 64 матчей чемпионата только три игры по посещаемости не достигли планки 90%, также следует из протоколов, фиксирующих число зрителей. Это матчи Египет — Уругвай в Екатеринбурге (82%), Саудовская Аравия — Египет в Волгограде (84%) и Панама — Тунис в Саранске (89%). Пустые места в центральных секторах на матче в Екатеринбурге заставили ФИФА провести собственное расследование: выяснилось, что низкая явка стала следствием того, что игру не посетили обладатели билетов, выделенных ФИФА для партнеров и спонсоров ЧМ.

Рекордная выручка ФИФА

Чемпионат в России принес ФИФА рекордную в ее истории выручку. По данным организации, за четырехлетний цикл с 2015 по 2018 год (ФИФА живет в четырехлетнем бюджетном цикле между чемпионатами мира), ФИФА получила $6,1 млрд — на 6,7% больше, чем за предыдущий цикл, закончившийся ЧМ-2014 в Бразилии.

Рост выручки стал возможен благодаря подписанию в 2016–2017 годах нескольких крупных контрактов с китайскими компаниями, ставшими партнерами и спонсорами ФИФА. Несмотря на то что сборная Китая не прошла отбор на ЧМ-2018, туристы из Китая вошли в топ-10 самых многочисленных групп болельщиков на турнире.

Германия — лидер по призовым

Участники ЧМ-2018 разделили между собой $400 млн — рекордный в истории чемпионатов мира призовой фонд. Для сравнения: в Бразилии участники ЧМ-2014 получили в общей сложности $358 млн, в ЮАР в 2010 году — $348 млн. Самые крупные призовые на ЧМ-2018 — $38 млн — получила победившая на нем сборная Франция. Это позволило французам по общему числу полученных призовых за участие в чемпионатах мира начиная с 1982 года (именно тогда впервые участникам начали платить призовые) выйти на второе место, обойдя бразильцев, которые за участие в ЧМ-2018 получили $16 млн.

Лидером по числу заработанных денег за десять последних чемпионатов стала сборная Германии, провалившая первенство в России. Прежний чемпион мира не смог выйти из группы и получил от ФИФА лишь $8 млн. Однако успешные выступления в прошлом позволили немецкой команде заработать в совокупности $104,8 млн.

Бойкот не состоялся

За несколько месяцев до старта чемпионата мира представители нескольких стран заявили о готовящемся бойкоте соревнований со стороны официальных делегаций. Инициатором бойкота выступила Великобритания. Поводом стало отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Официальный Лондон обвинил в покушении с использованием газа «Новичок» российские спецслужбы и заявил, что британские чиновники и члены королевской семьи не приедут в Россию. При этом Москва решительно отрицала свою причастность к инциденту.

О возможном бойкоте ЧМ в России также заявляли представители Исландии, Швеции, Дании и Украины. Тем не менее игры чемпионата мира в России посетили лидеры 29 государств — президенты, премьер-министры, монархи. В частности, за финалом Франция — Хорватия в «Лужниках» в компании президента России Владимира Путина наблюдали его коллеги Эмманюэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович. Матчи ЧМ-2014 в Бразилии, о бойкоте которого речи не шло, посетили руководители 16 государств.

Весь мир у телевизора

По словам президента ФИФА Джанни Инфантино, матчи ЧМ-2018 посмотрели более 4 млрд человек по всему миру. Суммарная телеаудитория ЧМ-2014 в Бразилии составила 3,2 млрд человек.

В России футбольные телетрансляции ЧМ-2018 также собирали рекордные аудитории.

Самое большое число телезрителей в России собрал четвертьфинал Россия — Хорватия, прошедший в Сочи: за этой игрой следили, по данным Mediascope, более 14 млн человек. Остальные матчи сборной России также собрали большую аудиторию — даже матч с Уругваем, не имевший особого турнирного значения, посмотрели более 8 млн телезрителей в России. До этого рекордную телеаудиторию трансляций ЧМ собирал матч Россия — Япония на ЧМ-2002 — его посмотрели около 13 млн человек.

Матчи — лидеры по числу телезрителей Учитывалась аудитория прямых эфиров матчей чемпионатов в России, Бразилии и ЮАР. Статистика по всем жителям крупных российских городов старше четырех лет Матчи сборной России Россия-2018 1 Россия — Саудовская Аравия «Лужники», 14 июня 9 793 077 зрителей 2 Египет — Уругвай «Екатеринбург Арена», 15 июня 1 927 863 зрителя 3 Португалия — Испания «Фишт», 15 июня 5 234 792 зрителя 4 Марокко — Иран «Санкт-Петербург», 15 июня 2 037 446 зрителей 5 Франция — Австралия «Казань Арена», 16 июня 1 625 331 зритель 6 Перу — Дания «Мордовия Арена», 16 июня 1 996 006 зрителей 7 Аргентина — Исландия «Спартак», 16 июня 2 808 238 зрителей 8 Хорватия — Нигерия «Калининград», 16 июня 1 860 073 зрителя 9 Бразилия — Швейцария «Ростов Арена», 17 июня 4 770 312 зрителей 10 Коста-Рика — Сербия «Самара Арена», 17 июня 1 880 871 зритель 11 Германия — Мексика «Лужники», 17 июня 3 948 015 зрителей 12 Швеция — Республика Корея «Нижний Новгород», 18 июня 1 422 645 зрителей 13 Бельгия — Панама «Фишт», 18 июня 2 299 232 зрителя 14 Тунис — Англия «Волгоград Арена», 18 июня 4 522 718 зрителей 15 Польша — Сенегал «Спартак», 19 июня 2 617 303 зрителя 16 Колумбия — Япония «Мордовия Арена», 19 июня 1 415 055 зрителей 17 Россия — Египет «Санкт-Петербург», 19 июня 10 994 611 зрителей 18 Уругвай — Саудовская Аравия «Ростов Арена», 20 июня 2 503 412 зрителей 19 Португалия — Марокко «Лужники», 20 июня 1 678 112 зрителей 20 Иран — Испания «Казань Арена», 20 июня 4 362 425 зрителей 21 Франция — Перу «Екатеринбург Арена», 21 июня 2 650 308 зрителей 22 Дания — Австралия «Самара Арена», 21 июня 1 438 479 зрителей 23 Аргентина — Хорватия «Нижний Новгород», 21 июня 4 614 346 зрителей 24 Нигерия — Исландия «Волгоград Арена», 22 июня 2 244 936 зрителей 25 Бразилия — Коста-Рика «Санкт-Петербург», 22 июня 1 649 548 зрителей 26 Сербия — Швейцария «Калининград», 22 июня 3 545 147 зрителей 27 Германия — Швеция «Фишт», 23 июня 4 097 971 зритель 28 Республика Корея — Мексика «Ростов Арена», 23 июня 1 754 838 зрителей 29 Бельгия — Тунис «Спартак», 23 июня 1 698 571 зритель 30 Англия — Панама «Нижний Новгород», 24 июня 2 118 221 зрителей 31 Польша — Колумбия «Казань Арена», 24 июня 3 935 832 зрителя 32 Япония — Сенегал «Екатеринбург Арена», 24 июня 2 237 130 зрителей 33 Уругвай — Россия «Самара Арена», 25 июня 8 194 180 зрителей 34 Саудовская Аравия — Египет «Волгоград Арена», 25 июня 407 245 зрителей 35 Иран — Португалия «Мордовия Арена», 25 июня 1 781 310 зрителей 36 Испания — Марокко «Калининград», 25 июня 2 949 202 зрителя 37 Дания — Франция «Лужники», 26 июня 1 830 913 зрителей 38 Австралия — Перу «Фишт», 26 июня 803 820 зрителей 39 Нигерия — Аргентина «Санкт-Петербург», 26 июня 4 105 649 зрителей 40 Исландия — Хорватия «Ростов Арена», 26 июня 927 271 зритель 41 Сербия — Бразилия «Спартак», 27 июня 4 137 781 зритель 42 Швейцария — Коста-Рика «Нижний Новгород», 27 июня 706 250 зрителей 43 Республика Корея — Германия «Казань Арена», 27 июня 2 480 174 зрителя 44 Мексика — Швеция «Екатеринбург Арена», 27 июня 870 437 зрителей 45 Англия — Бельгия «Калининград», 28 июня 3 679 390 зрителей 46 Панама — Тунис «Мордовия Арена», 28 июня 650 559 зрителей 47 Япония — Польша «Волгоград Арена», 28 июня 1 860 926 зрителей 48 Сенегал — Колумбия «Самара Арена», 28 июня 983 100 зрителей 49 Уругвай — Португалия «Фишт», 30 июня 4 756 657 зрителей 50 Франция — Аргентина «Казань Арена», 30 июня 4 007 441 зритель 51 Испания — Россия «Лужники», 1 июля 12 961 272 зрителя 52 Хорватия — Дания «Нижний Новгород», 1 июля 4 802 223 зрителя 53 Бразилия — Мексика «Самара Арена», 2 июля 2 755 628 зрителей 54 Бельгия — Япония «Ростов Арена», 2 июля 4 789 106 зрителей 55 Швеция — Швейцария «Санкт-Петербург», 3 июля 2 501 756 зрителей 56 Колумбия — Англия «Спартак», 3 июля 4 558 210 зрителей 57 Уругвай — Франция «Нижний Новгород», 6 июля 4 307 139 зрителей 58 Бразилия — Бельгия «Казань Арена», 6 июля 6 053 878 зрителей 59 Россия — Хорватия «Фишт», 7 июля 14 055 379 зрителей 60 Швеция — Англия «Самара Арена», 7 июля 3 837 133 зрителя 61 Франция — Бельгия «Санкт-Петербург», 10 июля 6 867 100 зрителей 62 Хорватия — Англия «Лужники», 11 июля 7 256 659 зрителей Показать все Бразилия-2014 1 Бразилия — Хорватия «Арена Коринтианс», 12 июня 2 655 611 зрителей 2 Мексика — Камерун «Арена дас Дунас», 13 июня 2 294 931 зритель 3 Испания — Нидерланды «Фонте-Нова», 13 июня 2 229 631 зритель 4 Чили — Австралия «Арена Пантанал», 13 июня 547 898 зрителей 5 Колумбия — Греция «Минейрао», 14 июня 1 827 082 зрителя 6 Кот-д'Ивуар — Япония «Арена Пернамбуку», 14 июня 308 568 зрителей 7 Уругвай — Коста-Рика «Кастелао», 14 июня 1 544 931 зритель 8 Англия — Италия «Амазония», 14 июня 892 200 зрителей 9 Швейцария — Эквадор Национальный стадион Манэ Гарринчи, 15 июня 2 355 448 зрителей 10 Франция — Гондурас «Бейра-Рио», 15 июня 1 626 244 зрителя 11 Аргентина — Босния и Герцеговина «Маракана», 15 июня 660 604 зрителя 12 Иран — Нигерия «Арена Байшада», 15 июня 820 379 зрителей 13 Германия — Португалия «Фонте-Нова», 16 июня 3 310 009 зрителей 14 Гана — США «Арена дас Дунас», 16 июня 395 845 зрителей 15 Бразилия — Мексика «Кастелао», 17 июня 1 942 650 зрителей 16 Бельгия — Алжир «Минейрао», 17 июня 2 501 415 зрителей 17 Россия — Республика Корея «Арена Пантанал», 17 июня 2 789 098 зрителей 18 Камерун — Хорватия «Амазония», 18 июня 423 697 зрителей 19 Испания — Чили «Маракана», 18 июня 1 859 158 зрителей 20 Австралия — Нидерланды «Бейра-Рио», 18 июня 2 998 300 зрителей 21 Колумбия — Кот-д'Ивуар Национальный стадион Манэ Гарринчи, 19 июня 2 740 017 зрителей 22 Япония — Греция «Арена дас Дунас», 19 июня 419 411 зрителей 23 Уругвай — Англия «Арена Коринтианс», 19 июня 1 916 333 зрителя 24 Италия — Коста-Рика «Арена Пернамбуку», 20 июня 2 577 668 зрителей 25 Швейцария — Франция «Фонте-Нова», 20 июня 1 693 334 зрителя 26 Гондурас — Эквадор «Арена Байшада», 20 июня 519 058 зрителей 27 Аргентина — Иран «Минейрао», 21 июня 2 235 025 зрителей 28 Нигерия — Босния и Герцеговина «Арена Пантанал», 21 июня 529 830 зрителей 29 Германия — Гана «Кастелао», 21 июня 1 861 451 зритель 30 США — Португалия «Амазония», 22 июня 501 875 зрителей 31 Бельгия — Россия «Маракана», 22 июня 6 985 369 зрителей 32 Республика Корея — Алжир «Бейра-Рио», 22 июня 1 696 886 зрителей 33 Камерун — Бразилия Национальный стадион Манэ Гарринчи, 23 июня 1 334 198 зрителей 34 Хорватия — Мексика «Арена Пернамбуку», 23 июня 436 326 зрителей 35 Австралия — Испания «Арена Байшада», 23 июня 1 187 384 зрителя 36 Нидерланды — Чили «Арена Коринтианс», 23 июня 2 973 716 зрителей 37 Колумбия — Япония «Арена Пантанал», 24 июня 957 565 зрителей 38 Греция — Кот-д'Ивуар «Кастелао», 24 июня 336 208 зрителей 39 Италия — Уругвай «Арена дас Дунас», 24 июня 2 552 268 зрителей 40 Коста-Рика — Англия «Минейрао», 24 июня 1 659 626 зрителей 41 Гондурас — Швейцария «Амазония», 25 июня 248 728 зрителей 42 Эквадор — Франция «Маракана», 25 июня 1 057 623 зрителя 43 Нигерия — Аргентина «Бейра-Рио», 25 июня 2 365 076 зрителей 44 Босния и Герцеговина — Иран «Фонте-Нова», 25 июня 1 619 320 зрителей 45 США — Германия «Арена Пернамбуку», 26 июня 2 643 355 зрителей 46 Португалия — Гана Национальный стадион Манэ Гарринчи, 26 июня 2 299 196 зрителей 47 Республика Корея — Бельгия «Арена Коринтианс», 26 июня 345 452 зрителя 48 Алжир — Россия «Арена Байшада», 26 июня 5 315 259 зрителей 49 Бразилия — Чили «Минейрао», 28 июня 3 002 393 зрителя 50 Колумбия — Уругвай «Маракана», 28 июня 1 168 589 зрителей 51 Нидерланды — Мексика «Кастелао», 29 июня 2 813 270 зрителей 52 Коста-Рика — Греция «Арена Пернамбуку», 29 июня 1 104 370 зрителей 53 Франция — Нигерия Национальный стадион Манэ Гарринчи, 30 июня 2 831 897 зрителей 54 Германия — Алжир «Бейра-Рио», 30 июня 1 605 949 зрителей 55 Аргентина — Швейцария «Арена Коринтианс», 1 июля 3 053 446 зрителей 56 Бельгия — США «Фонте-Нова», 1 июля 1 198 034 зрителя 57 Бразилия — Колумбия «Кастелао», 4 июля 1 966 026 зрителей 58 Франция — Германия «Маракана», 4 июля 3 680 877 зрителей 59 Нидерланды — Коста-Рика «Фонте-Нова», 5 июля 1 626 888 зрителей 60 Аргентина — Бельгия Национальный стадион Манэ Гарринчи, 5 июля 2 654 041 зритель 61 Бразилия — Германия «Минейрао», 8 июля 3 206 198 зрителей 62 Нидерланды — Аргентина «Арена Коринтианс», 9 июля 3 012 549 зрителей 63 Бразилия — Нидерланды Национальный стадион Манэ Гарринчи, 12 июля 2 447 909 зрителей 64 Германия — Аргентина «Маракана», 13 июля 5 528 802 зрителя Показать все ЮАР-2010 1 ЮАР — Мексика «Соккер Сити», 11 июня 2 732 006 зрителей 2 Уругвай — Франция «Кейптаун», 11 июня 1 674 611 зрителей 3 Аргентина — Нигерия «Эллис Парк», 12 июня 1 752 903 зрителя 4 Республика Корея — Греция «Нельсон Мандела Бэй», 12 июня 753 992 зрителя 5 Англия — США «Роял Бафокенг», 12 июня 1 583 713 зрителей 6 Алжир — Словения «Питер Мокаба», 13 июня 749 778 зрителей 7 Германия — Австралия «Мозес Мабида», 13 июня 1 811 748 зрителей 8 Сербия — Гана «Лофтус Версфельд», 13 июня 1 057 768 зрителей 9 Нидерланды — Дания «Соккер Сити», 14 июня 1 758 480 зрителей 10 Япония — Камерун «Фри-Стейт», 14 июня 975 981 зритель 11 Италия — Парагвай «Кейптаун», 14 июня 1 966 138 зрителей 12 Новая Зеландия — Словакия «Роял Бафокенг», 15 июня 691 386 зрителей 13 Кот-д'Ивуар — Португалия «Нельсон Мандела Бэй», 15 июня 2 354 786 зрителей 14 Бразилия — КНДР «Эллис Парк», 15 июня 2 497 628 зрителей 15 Гондурас — Чили «Мбомбела», 16 июня 633 284 зрителя 16 Испания — Швейцария «Мозес Мабида», 16 июня 1 186 081 зритель 17 ЮАР — Уругвай «Лофтус Версфельд», 16 июня 1 758 608 зрителей 18 Франция — Мексика «Питер Мокаба», 17 июня 2 451 119 зрителей 19 Греция — Нигерия «Фри-Стейт», 17 июня 1 910 228 зрителей 20 Аргентина — Республика Корея «Соккер Сити», 17 июня 855 401 зритель 21 Германия — Сербия «Нельсон Мандела Бэй», 18 июня 1 559 628 зрителей 22 Словения — США «Эллис Парк», 18 июня 931 359 зрителей 23 Англия — Алжир «Кейптаун», 18 июня 1 645 219 зрителей 24 Гана — Австралия «Роял Бафокенг», 19 июня 572 029 зрителей 25 Нидерланды — Япония «Мозес Мабида», 19 июня 1 225 722 зрителя 26 Камерун — Дания «Лофтус Версфельд», 19 июня 1 700 366 зрителей 27 Словакия — Парагвай «Фри-Стейт», 20 июня 1 480 416 зрителей 28 Италия — Новая Зеландия «Мбомбела», 20 июня 931 007 зрителей 29 Бразилия — Кот-д'Ивуар «Соккер Сити», 20 июня 2 399 972 зрителя 30 Португалия — КНДР «Кейптаун», 21 июня 931 883 зрителя 31 Чили — Швейцария «Нельсон Мандела Бэй», 21 июня 934 726 зрителей 32 Испания — Гондурас «Эллис Парк», 21 июня 2 127 839 зрителей 33 Мексика — Уругвай «Роял Бафокенг», 22 июня 1 054 305 зрителей 34 Франция — ЮАР «Фри-Стейт», 22 июня 1 229 119 зрителей 35 Нигерия — Республика Корея «Мозес Мабида», 22 июня 150 179 зрителей 36 Греция — Аргентина «Питер Мокаба», 22 июня 1 930 109 зрителей 37 Словения — Англия «Нельсон Мандела Бэй», 23 июня 1 919 201 зритель 38 США — Алжир «Лофтус Версфельд», 23 июня 610 461 зритель 39 Гана — Германия «Соккер Сити», 23 июня 1 595 782 зрителя 40 Австралия — Сербия «Мбомбела», 23 июня 1 328 248 зрителей 41 Словакия — Италия «Эллис Парк», 24 июня 1 630 615 зрителей 42 Парагвай — Новая Зеландия «Питер Мокаба», 24 июня 420 899 зрителей 43 Дания — Япония «Роял Бафокенг», 24 июня 185 635 зрителей 44 Камерун — Нидерланды «Кейптаун», 24 июня 1 619 790 зрителей 45 Португалия — Бразилия «Мозес Мабида», 25 июня 2 270 184 зрителя 46 КНДР — Кот-д'Ивуар «Мбомбела», 25 июня 363 112 зрителей 47 Чили — Испания «Лофтус Версфельд», 25 июня 1 596 055 зрителей 48 Швейцария — Гондурас «Фри-Стейт», 25 июня 255 020 зрителей 49 Уругвай — Республика Корея «Нельсон Мандела Бэй», 26 июня 1 459 608 зрителей 50 США — Гана «Роял Бафокенг», 26 июня 1 682 343 зрителя 51 Германия — Англия «Фри-Стейт», 27 июня 3 045 769 зрителей 52 Аргентина — Мексика «Соккер Сити», 27 июня 2 086 250 зрителей 53 Нидерланды — Словакия «Мозес Мабида», 28 июня 2 404 977 зрителей 54 Бразилия — Чили «Эллис Парк», 28 июня 2 514 014 зрителей 55 Парагвай — Япония «Лофтус Версфельд», 29 июня 2 826 038 зрителей 56 Испания — Португалия «Кейптаун», 29 июня 2 985 646 зрителей 57 Нидерланды — Бразилия «Нельсон Мандела Бэй», 2 июля 3 584 495 зрителей 58 Уругвай — Гана «Соккер Сити», 2 июля 2 697 547 зрителей 59 Аргентина — Германия «Кейптаун», 3 июля 3 527 456 зрителей 60 Парагвай — Испания «Эллис Парк», 3 июля 2 735 527 зрителей 61 Уругвай — Нидерланды «Кейптаун», 6 июля 4 112 057 зрителей 62 Германия — Испания «Мозес Мабида», 7 июля 4 907 413 зрителей 63 Уругвай — Германия «Нельсон Мандела Бэй», 10 июля 3 441 035 зрителей 64 Нидерланды — Испания «Соккер Сити», 11 июля 5 992 997 зрителей Показать все 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 1 3 5 7 9 11 13 15 Июнь Июль Источник: Mediascope © РБК, 2018

Данные за 14 июля — предварительные

Абсолютный рекорд ТВ-смотрения по-прежнему принадлежит полуфиналу Евро-2008 года, когда сборная Россия проиграла сборной Испании: десять лет назад, 26 июня 2008 года, за выступлением сборной под руководством Гуса Хиддинка следили 16,4 млн россиян. Отсутствие рекорда на домашнем ЧМ объясняется тем, что в отличие от ситуации десятилетней давности теперь футбольные трансляции можно смотреть и через интернет, куда ушла значительная часть аудитории — до 28% от общего числа зрителей.

Дорогая победа

Чемпионом мира 2018 года стала команда с самой высокой совокупной стоимостью футболистов. По версии портала transfermarkt, рыночная стоимость 23 игроков сборной Франции составляет €1,1 млрд. При этом соперник французов по финалу — сборная Хорватии с точки зрения стоимости не должна была дойти до столь высокой стадии. Состав хорватов, оцененный в €364 млн, — лишь десятый по стоимости среди всех участников ЧМ-2018.

Сборная России с совокупной рыночной стоимостью игроков €161 млн по этому показателю перед стартом ЧМ занимала место в конце второй десятки участников соревнований. Впрочем, из-за успешного выступления на чемпионате мира цена на российских футболистов может значительно вырасти: лидеры сборной этого созыва — Александр Головин, Денис Черышев, Артем Дзюба, Роман Зобнин, Илья Кутепов, Марио Фернандес — могут перейти в европейские топ-чемпионаты, где после успешного для сборной России ЧМ к ним проявляют интерес ведущие клубы.

Герои мяча и магии

С июня по июль, пока шел ЧМ, футболисты сборной России проделали путь от маргиналов и персонажей не самых добрых шуток до национальных героев. Google зафиксировал рост запросов с именами футболистов российской сборной.

Чаще всего за время ЧМ-2018 пользователи российского сегмента Google интересовались бразильским защитником ЦСКА и сборной России Марио Фернандесом. Пик интереса к футболисту пришелся на 7 июля, когда Фернандес забил гол в ворота сборной Хорватии в дополнительное время четвертьфинального поединка, а затем промахнулся в серии послематчевых пенальти.

Марио Фернандес лидировал по количеству поисковых запросов в Google среди игроков российской сборной на протяжении 12 дней чемпионата мира. Такой же результат показал и полузащитник Денис Черышев, ставший с четырьмя забитыми голами лучшим бомбардиром сборной.

В топ-5 футболистов сборной, информацию о которых чаще всего искали через Google, также вошли нападающий Артем Дзюба, полузащитник Александр Головин и вратарь Игорь Акинфеев.